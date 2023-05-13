Tử vi Chủ nhật ngày 14/5/2023 của 12 con giáp: Thân - Dậu nghênh đón vận may tài lộc; Tị - Mùi đầu óc rối như tơ vò, nhiều tranh chấp

Theo tử vi hàng ngày nhận thấy, Thương Quan có một chút bất mãn và bực bội đối với con giáp tuổi Sửu. Dường như bạn đang cố gắng hoàn thành công việc nhưng sự vội vàng, hấp tấp gây ra những sai lầm ngớ ngẩn. Bản mệnh nên nhắc nhở bản thân rằng: Chậm mà chắc sẽ tốt hơn. Để tránh việc hiệu quả bị giảm sút, hãy chậm lại và tìm kiếm sự giúp đỡ, tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Khó khăn hiện tại không đáng lo như bạn nghĩ, quan trọng là bạn tìm đúng người có chuyên môn cao.

Xem tử vi Chủ nhật ngày 14/5/2023 , Chính Quan ghé thăm cho thấy trong môi trường công sở, người tuổi Tý được đánh giá cao về chất lượng công việc, được tín nhiệm, giao phó những trách nhiệm tốt. Nhiều người còn chủ động, thể hiện khả năng lãnh đạo của mình trong việc xử lý các tình huống khó khăn. Ngũ hành xung khắc dự báo những bất đồng giữa các cặp đôi nên kế hoạch của hai người có nguy cơ đổ bể. Đừng để chuyện bé xé ra to, bạn nên bớt sự hiếu thắng và cố chấp đi thì mới mong giảm bớt sự căng thẳng trong mối quan hệ của hai người. Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyến khích bạn tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gả sanh con quý. Công danh khoa cử đỗ đạt cao.

Tử vi Chủ nhật ngày 14/5/2023, sự khôn ngoan mà con giáp tuổi Mão có được trong ngày Chính Ấn tương trợ sẽ giúp ích cho bạn đáng kể. Công việc thuận lợi, đặc biệt với người làm kinh doanh. Dù có chuyện gì thì người tuổi Mão cũng nhẹ nhàng cho qua được khi mà Lục Hợp ghé thăm giúp tính khí của họ trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết.

Nhờ Thiên Ấn giúp con giáp tuổi Dần nhận ra hôm nay thông tin đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy dành thời gian để thu thập, khám phá những thứ giá trị. Ngoài ra, để tránh lãng phí nguồn lực thì nên tránh xa những người thị phi, chuyên đơm đặt chuyện người khác. Hôm nay nhờ có Tam Hợp soi đường chỉ lối mà người tuổi Dần bớt nóng nảy, có thể chủ động hòa giải, nối lại yêu thương với một nửa của mình. Nếu lâu rồi hai người không có thời gian lãng mạn ở bên nhau thì đây là lúc để hẹn hò riêng tư đấy nhé.

Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bản mệnh gia tăng sự kết nối với những người xung quanh, mở rộng mối quan hệ của mình. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng khiến sức khỏe của bạn có phần được cải thiện tốt hơn. Hãy học cách loại bỏ thói quen xấu này càng sớm càng tốt, nên tìm hiểu cơ thể của mình nhiều hơn nữa.

5. Tuổi Thìn

Thực Thần hỗ trợ rất nhiều để tuổi Thìn có được tâm trí sáng suốt trong ngày hôm nay. Đây là thời gian để tận hưởng hạnh phúc bên gia đình. Đây cũng là lúc những công việc đang bị ngưng trệ có thể được tái khởi động.

Bạn cũng nên bình tĩnh và tin rằng việc gì cũng có thể tìm cách bù đắp lại được, do đó, hiện tại cứ nhún nhường một chút, nhường người ta phần thắng thì bạn cũng chẳng bị thiệt thòi gì đâu. Nếu bạn đang có khoản tiền nợ tồn đọng từ trước đây thì hôm nay, có thể bạn sẽ thu hồi được.

6. Tuổi Tị

Người tuổi Tị hôm nay có thể phải tập trung xử lý các tranh chấp. Bạn cảm thấy khó khăn khi đầu óc rối như tơ vò, khi cần được hỗ trợ thì không nên chần chừ quá lâu, bạn nên nhờ người khác giúp đỡ luôn đi nhé.



Ngũ hành tương sinh mang lại tín hiệu tốt liên quan tới tài chính, thu nhập hứa hẹn gia tăng. Nhất là những ai đang có công việc làm thêm thì lúc này đang có nguồn tiền đổ về. Theo Hải Thượng Lãn Ông, bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Ngọ chớ nên tin người quá. Đây cũng là giai đoạn của sự chắt lọc, phân tích, khám phá. Trong quá trình đó, bạn có thể cảm thấy cô độc và lạc lõng, nhưng hãy nghĩ rằng điều này có thể giúp bạn tập trung vào mục tiêu riêng.



Khi Tam Hợp xuất hiện đã mang lại cho người tuổi Ngọ độc thân có niềm tin hơn trong chuyện tình cảm. Những cặp đôi đang lên kế hoạch hẹn hò riêng tư để nuôi dưỡng cảm xúc lứa đôi. Tác động của ngũ hành tương sinh giúp cho bạn tỉnh táo hơn, các vấn đề sức khỏe được giải quyết, mang đến cho bạn cảm giác thư thái, thoải mái.

8. Tuổi Mùi

Thương Quan khiến tuổi Mùi chẳng thể nghĩ được việc gì rõ ràng cả. Lúc này, bạn nên tránh làm việc quá sức, gây căng thẳng cho bản thân và để cuộc sống cá nhân chịu tác động. Hôm nay nên tránh ra quyết định quan trọng, gây ảnh hưởng tới nhiều người.

Thổ khí vượng khuyên bản mệnh nên giữ gìn sức khỏe trong thời gian này. Chỉ khi có sức khỏe bạn mới đủ sáng suốt theo đuổi đam mê của mình. Ảnh hưởng của Hình hại đặc quyền nên có thể bạn bị yếu thế trong một cuộc đối đầu. Nếu bạn đang trong cuộc tranh giành với một nhân vật có quyền lực nào đó ngày hôm nay, cứ để họ thắng có khi lại tốt hơn.

9. Tuổi Thân

Tử vi Chủ nhật ngày 14/5/2023 dự đoán của 12 con giáp, Thiên Tài đưa tới tin vui cải thiện tình hình tài chính hiện tại cho con giáp tuổi Thân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền lần lượt được tháo gỡ. Đây là thời gian tốt để xây dựng mối quan hệ hợp tác hoặc đầu tư.

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ mà vấn đề liên quan đến các mối quan hệ trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Trong gia đình, quan hệ tình cảm với người thân gắn bó, được cải thiện. Thổ - Kim tương sinh cho thấy có người khác giới đang muốn tiếp cận bạn, hãy cho đối phương có cơ hội bạn nhé. Nhìn chung vận trình tình cảm của bạn đang khởi sắc rõ rệt, có thể sẽ hết ế trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Chính Tài tương trợ cho thấy có những điểm sáng giúp tuổi Dậu suy nghĩ thông suốt được vấn đề liên quan đến tiền bạc, bao gồm cả kế hoạch ngắn hạn lẫn dài hạn. Bạn có thể thanh toán những khoản nợ nần của mình trước đây.

Ngày có Tam Hội nâng đỡ giúp cho bạn mở rộng mạng lưới bạn bè của mình. Bạn xây dựng được các mối quan hệ mới, tìm ra cách để cải thiện tình cảm với những người thân yêu và có được sự tôn trọng lẫn nhau. Ngũ hành tương sinh là tín hiệu cực kỳ tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Tinh thần tươi vui cũng góp phần giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện rõ rệt.

11. Tuổi Tuất

Thực Thần ghé thăm mang tới niềm vui cho con giáp tuổi Tuất. Lúc này, bạn tìm thấy sự lựa chọn đúng đắn cho mình và bạn cũng có nhiều thời gian hơn những ngày khác để dành cho người thân của mình.



Hôm nay hứa hẹn bạn đạt được một thỏa thuận có lợi cho mình cũng như mọi người. Điều này mang lại cho bạn sự nhẹ nhõm, giúp bạn được thả lỏng và thư giãn tối đa. Bản mệnh nhất định không nên lơ là điều này.

12. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cảm giác loay hoay mãi mà không thể nào tìm ra được giải pháp cho bản thân. Lại có thêm Thiên Quan khiến bạn càng cảm thấy bế tắc. Bạn nên tìm không gian riêng cho mình, tránh xa người tiêu cực vì họ sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

Thổ - Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần kiểm soát tính khi nóng giận, nếu bạn cứ bốc đồng như thế sẽ chỉ khiến gây hỗn loạn trong gia đình mà thôi. Hãy tránh xa tác nhân khiến bạn nổi cơn thịnh nộ, hít thở sâu để bình tĩnh lại nhé.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm