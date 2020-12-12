Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão được lòng cấp trên, tuổi Ngọ thiếu tình thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 12/12/2020 06:00

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của 12 con giáp, tuổi Mão được lòng cấp trên. Tuổi Ngọ thiếu tiền, thiếu tình khiến tinh thần mệt mỏi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách giải quyết.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Tý

tu vi chu nhat ngay 13/12/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Tý bị hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tý rơi vào tình huống khó xử vì lo chuyện bao đồng. Bạn bị hãm hại, kẻ xấu đâm sau lưng khiến vận trình vô cùng tệ hại. Công việc của bạn không được nâng đỡ nên gặp nhiều sai sót, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của bạn trong thời điểm này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu dễ tin người nên dễ bị lừa gạt mất tiền trong ngày. Bạn dễ vướng vào nhiều chuyện rắc rối liên quan đến tiền bạc. Tuy nhiên đường tình duyên của bạn lại khá tốt nên tinh thần được khá hơn, không phải buồn rầu trong suốt một ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần nên chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình để không làm phật lòng người khác. Bạn có nhiều thử thách trong công việc, thế nên hãy tập trung vượt qua, đừng để ai nắm được điểm yếu mà hãm hại mình. Dần nên tiêu tiền hợp lý để không ảnh hưởng đến vận trình của mình trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Mão

tu vi chu nhat ngay 13/12/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Mão lộc lá đề huề - Ảnh minh họa: Internet

Mão ngồi không đếm tiền, lộc lá đổ về tiêu không hết. Người kinh doanh buôn bán được quý nhân giúp đỡ nên một vốn bốn lời, tiền đổ về như nước, không gặp bất cứ rắc rối nào. Trong chuyện tình cảm, người độc thân không tìm được nhân duyên tốt, vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, vợ chồng nên dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Thìn

Khi gặp thử thách trong công việc, bạn được nhiều người giúp đỡ nên không lâm vào tình cảnh nghèo khổ. Trong ngày, bạn khá thoải mái chuyện tiền bạc, không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền vì có nhiều cơ hội phụ trách dự án lớn. Ngày hôm nay, Thìn nên suy nghĩ tích cực để không ảnh hưởng đến công việc được giao.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, bạn thay đổi nhiều tật xấu nên cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Tỵ có nhiều cơ hội trong công việc hơn trước nhờ thay đổi tính tình. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, vượng sắc ngoài mong đợi. Những người độc thân nên chuẩn bị tinh thần đón nhận ý trung nhân tâm đầu ý hợp.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Ngọ

tu vi chu nhat ngay 13/12/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Ngọ tiền bạc chạm đáy - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của bạn chạm đáy, sa sút không ngừng. Bạn phải vay mượn khắp nơi mới trả được hết nợ bản thân đang mang. Bên cạnh đó còn cãi nhau, mâu thuẫn lớn với gia đình khiến vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi, tinh thần, sức khỏe tuột dốc không phanh. Chuyện tình cảm của bạn cũng không như ý, độc thân vẫn một mình. Người có gia đình thường xuyên cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Mùi

Vận trình của Mùi có nhiều bước tiến vượt bậc, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài. Bạn có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân nên được cấp trên trọng dụng, ưu ái. Nói chung vận trình của bạn trong ngày vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy tha hồ tận hưởng thành quả lớn mà bản thân đạt được.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Thân

Thân nên chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Bạn nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến vận trình của mình trong thời điểm này. Bên cạnh đó cũng nên tập trung hết sức vào công việc, cố gắng hết sức để được công nhận tài năng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Dậu

Dậu không còn gặp nhiều chuyện khó khăn trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên bạn nên kiểm soát cảm xúc của bản thân thật tốt để không ảnh hưởng đến công việc của mình. Đừng nóng giận vô cớ kẻo ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Tuất

tu vi chu nhat ngay 13/12/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Tuất vận trình vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Được sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình của bạn ngày một hanh thông, thuận lợi hơn bản thân mong đợi. Tuy chưa có nhiều thành tựu lớn nhưng ý tưởng sáng tạo của bạn được trọng dụng. Cấp trên cho bạn cơ hội thể hiện tài năng nên công việc phất lên như diều gặp gió.

Tử vi Chủ Nhật ngày 13/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi không nên đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn kẻo rước họa vào người. Bên cạnh đó cũng đừng vướng vào chuyện của thiên hạ kẻo mang họa cho mình. Những chuyện bạn làm đều không như ý muốn, thế nên hãy chú tâm hơn, đừng để kẻ xấu hãm hại sau lưng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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