Tiếp nối tử vi Chủ nhật ngày 13/11/2022 của 12 con giáp , người tuổi Tý có Chính Quan nhập mệnh nên công danh sự nghiệp rất rộng mở. Hôm nay được coi là một ngày thuận lợi để bạn thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Với tầm hiểu biết của mình, bạn có thể nhận được nhiều lời tán dương, ngưỡng mộ.

Tài lộc kém may vì va vào Tương Hại cục. Sửu khá cục tính và thẳng thắn nên khó đòi nợ, tiền trao đi không có khả năng đòi lại được. Hôm nay đi ra đường đừng đem theo nhiều tiền nếu như không có việc cần thiết kẻo bị rơi ví lúc nào không biết. Chuyện tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, may mắn là đi đâu cũng được ơn trên nâng đỡ. Tuổi này làm gì, yêu ai cũng có tổ tiên đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là các bạn trẻ dưới 30 tuổi.

Công việc không thuận vì vướng phải Thương Quan. Sửu đi làm với tâm trạng chán nản, nhiều người muốn bỏ việc giữa chừng hoặc xin nghỉ học, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Bạn cảm thấy công việc không có sự công bằng, nhàm chán nên nảy sinh tâm lý tiêu cực gây ảnh hưởng đến công việc.

Công việc hoàn thành thuận lợi nên không có lý do gì đường tài lộc của bạn không suôn sẻ theo đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng tạo điều kiện cho các dự án hợp tác, ký kết hợp đồng được hoàn thành như mong đợi, đem lại cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ. Nhờ ngũ hành tương sinh, tình cảm đôi lứa hài hòa, nồng thắm. Con giáp này và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Những người độc thân cần phải kiên nhẫn hơn trong vận trình tình duyên của mình.

Tuổi Dần

Xem tử vi Chủ nhật ngày 13/11/2022 của 12 con giáp, Thiên Ấn mang tới cho tuổi Dần những tín hiệu tích cực trong công việc ở thời điểm hiện tại. Bạn làm việc chăm chỉ nên sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Con giáp này luôn tự nhủ có làm mới có ăn, bạn luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Hôm nay Dần cũng khá may mắn trong lĩnh vực tài chính. Bản mệnh có thể nhận được những khoản thu nho nhỏ từ những dự án đầu tư trước đây, tiền bạc thu về đáng kể không phải lo lắng chi tiêu. Dù vậy, bạn vẫn nên có kế hoạch quản lý chi tiêu phù hợp, tập trung vào việc tích lũy cho tương lai. Tuy nhiên đừng có mải mê với công việc hay lao mình đi kiếm tiền mà quên việc chăm sóc và cân bằng các mối quan hệ của mình đấy nhé. Những cãi vã, xích mích trong tình yêu hay hôn nhân là điều không tránh khỏi, quan trọng là hai bạn vẫn còn tin tưởng và sẵn sàng tha thứ cho đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Chính Ấn chiếu vận đem lại quyền lợi, trí thông minh và công danh cho Mão nhưng không phải ai cũng may mắn. Tuổi này tuy thông minh hơn người, nhanh nhẹn nhưng chưa có chí lớn nên sự nghiệp vẫn ở mức tạm ổn mà thôi. Chuyện tiền bạc lâm Tương Hại cục nên có điềm phá dỡ nhà cửa, sửa sang lại nhà ở hoặc mua thêm món đồ mới, những việc này tiêu tốn khá nhiều tiền của bạn. Khuyên Mão đừng nghe lời người ngoài xúi bậy, phải tỉnh táo lên trong những kế hoạch chi tiêu, nên tin vào lời người thân.

Đường tình duyên của bản mệnh may mắn nhờ có Mộc Hỏa tương sinh nên khá khẩm hơn rất nhiều. Bản mệnh biết cách để bày tỏ tình cảm của mình và không ngần ngại để dành thời gian cho người mình yêu. Nhiều người ăn nói cũng khá khéo, đến người khó tính rồi cũng phải mềm lòng.

Tuổi Thìn

Chủ nhật này, tuổi Thìn may mắn được Thực Thần che chở nên có dấu hiệu phát tài phát lộc. Bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền bên ngoài, không phải tốn nhiều công sức mà vẫn có tiền bạc rủng rỉnh. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền, khó khăn cũng có người thân giúp sức.

Ngày này, các công việc khác của con giáp này cũng có phần trôi chảy hơn. Dù vẫn có vài vấn đề xảy ra trong ngày nhưng bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ và giải quyết một cách hiệu quả. Năng lực xử lý vấn đề của bạn vẫn là một trong những điểm mạnh để bạn có thể tự hào về bản thân. Chuyện tình cảm ít biến động nhưng cũng có vẻ ngày càng trở nên nhạt nhẽo, thiếu đi những cảm xúc nồng cháy. Có thể do cả hai đều quá bận rộn với các kế hoạch công việc cá nhân, thời gian quan tâm nhau vơi dần đi. Bạn có thể chủ động tìm cách hâm nóng mối quan hệ xem sao.

Tuổi Tị

Tỷ Kiên chiếu vận dự báo những điều không hay sắp tới trong công việc của Tị liên quan đến đồng nghiệp, cấp dưới. Ngày này đáng lẽ ra là bạn được nghỉ ngơi nhưng đời không như mơ, nhiều người vẫn phải bươn chải đến hết ngày, ôm thêm việc về nhà làm lại còn hay bị soi mói, chèn ép.

Vận tài lộc may mắn nhờ vào Tam Hội cục chiếu cố. Con giáp thông minh này rất chịu khó làm ăn, hay tiếc tiền nên cày cuốc chẳng thua ai. Thêm vào đó bạn cũng được trợ lực từ gia đình nên sau thời gian đi cày cũng có của ăn của để, dần dần trả bớt nợ cũ. Đường tình cảm của Tị ở mức bình ổn, không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện trong gia đình rồi sẽ đâu vào đấy sớm thôi nên bạn đừng có lo nghĩ nhiều. Chuyện tình yêu thì không nên gượng ép, ai cần thì ở lại, ai không cần thì mời bước ra khỏi cuộc đời ngay từ hôm nay Tị nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vì là ngày Tam Hợp nên tuổi Ngọ có cơ hội khẳng định năng lực và bản lĩnh của mình trong công việc. Bạn có thể giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Thời gian này không có gì lạ khi bạn có cơ hội tiếp cận với những lĩnh vực mới, có thêm cho mình cơ hội phát triển trong tương lai.

Cát khi cũng giúp tình hình tài chính có xu hướng đi lên, tuy không nhanh đến mức thành đại gia sau một đêm nhưng cũng đủ để bạn lo đủ nhiều khoản chi tiêu. Với tham vọng sẵn có, con giáp này có thể vẫn chưa cảm thấy hài lòng và muốn có nhiều hơn nữa. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định đầu tư. Chuyện tình cảm của bạn trong ngày Mộc sinh Hỏa vô cùng êm đẹp. Những hành động, suy nghĩ của bạn đều thể hiện niềm tin với mối quan hệ này. Bạn thấy hạnh phúc với tình yêu mình đang có và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Các bạn còn độc thân thì hãy chịu khó ra ngoài gặp gỡ mọi người hơn nhé.

Tuổi Mùi

Cuối tuần này đường sự nghiệp của Mùi không mấy may mắn vì lâm Thương Quan. Có thể bạn sẽ đối mặt với nhiều rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Bất đồng quan điểm là điều khó tránh khỏi, ngày nghỉ cũng không được nghỉ cho yên thân, toàn vướng vào rắc rối bất ngờ.

Tài lộc của bản mệnh được Tam Hội cục nâng đỡ nên tiền đổ về chủ yếu nhờ tài ăn nói và sự nỗ lực của chính bạn. Thời điểm này cũng rất phù hợp để bạn đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc, nếu có ý định đầu tư kinh doanh hay tham gia vào dự án mới thì nên mạnh dạn tiến hành. Đường tình cảm đi lên trông thấy nhờ Hỏa sinh Thổ. Những ngày đẹp trời hơn đều đang trên đường đến với bạn trong chuyện con cái, yêu đương. Khi bạn tự vượt qua được khoảnh khắc buồn bã ở hiện tại, bạn sẽ thầm biết ơn bản thân vì đã kiên cường tới vậy.

Tuổi Thân

Cục diện Tương Xung Thái Tuế khiến vận trình ngày mới của Thân có nhiều thăng trầm, bất ổn. Bạn trở nên hấp tấp, vội vàng, muốn hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng nhiều chuyện cần sự thận trọng, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Chính sự nóng vội đó có thể khiến bạn gặp nhiều rắc rối, thậm chí đụng độ tiểu nhân.

Vì vậy hãy giữ bình tĩnh, kiểm soát bản thân, thà chậm mà chắc còn hơn làm nhanh mà ẩu, rồi lại phải sửa lại những lỗi sai không đáng có. Ngày này bạn cũng nên giải quyết triệt để đến những vấn đề tài chính còn tồn đọng từ lâu. Nếu còn nợ ai thì nhanh chóng mà trả cho họ đi nhé, hãy giữ chữ tín bằng việc trả nợ đúng hẹn. Chuyện tình cảm khó được như mong muốn do chịu ảnh hưởng từ ngũ hành xung khắc. Vận trình tình duyên của người tuổi Thân gặp nhiều sóng gió, báo hiệu có kẻ thứ 3 xen ngang vào mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy. Hãy làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài giúp công việc của Dậu ở mức an toàn, tránh được tai họa bất ngờ xảy ra, đặc biệt là những bạn làm tự do hoặc thừa kế sản nghiệp của cha mẹ. Kỷ luật chính là chìa khóa thành công trong cuộc sống, khi học được cách hoàn thành những thứ mình không muốn làm, bạn sẽ còn tiến rất xa nữa.

Dậu cũng có thu nhập khá tốt, những người bị nợ lương sẽ sớm đòi lại được tiền. Thời gian tới hãy mạnh dạn đề xuất tăng lương với cấp trên nếu như bạn có năng lực thật sự, đừng có ngại vì ngại là thiệt thân đó nha. Cục diện Hỏa khắc Kim cho thấy con giáp này khá mệt mỏi và đau đầu vì chuyện tình cảm. Bên ngoài cười nói vui vẻ nhưng bên trong lòng đang nổi bão giông. Trong lòng còn chứa oán hận thì hạnh phúc đâu còn chỗ trống để tồn tại.

Tuổi Tuất

Có Tam Hợp cục tương trợ, tuổi Tuất thêm phần tự tin khi công việc của bạn đang tiến triển khá tốt, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên bạn vẫn cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra, nếu không thì sẽ rất dễ rơi vào trạng thái bối rối, bị động.

Thời gian này áp lực về tiền bạc đã dần giảm bớt, nhưng bạn vẫn có phần mỏi mệt vì những khoản chi tiêu ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt khi càng về cuối năm lại càng có nhiều kế hoạch cần dùng tới tiền. Những khoản chi phí cố định không thể bớt, lại thêm nhiều chuyện phát sinh ngoài kế hoạch nên bạn vẫn chưa cân đối được tài chính của mình. Ngũ hành xung khắc, đường tình duyên của Tuất khá trắc trở khiến con giáp này cảm thấy chán nản, không biết nên làm gì để thoát khỏi tình trạng uể oải hiện tại. Bạn hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc nên mặc dù trong lòng đã có người để thương nhưng để tiến tới xa hơn lại cả là một vấn đề nan giải.

Tuổi Hợi

Thiên Quan đem đến tin xấu cho đường sự nghiệp của Hợi, có điềm tranh cãi, ghen tị, mất việc hoặc nghỉ việc bất ngờ. Cuối tuần cũng không được yên ổn, con giáp này phải bươn chải vất vả nhưng được mấy ai hiểu, cảm thông thì ít mà ghen ghét nhau thì nhiều.

Những áp lực trong chuyện tiền bạc khiến con giáp này rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải và không muốn làm gì. Bạn có điềm báo phá tài, bản mệnh dễ bị người xấu lừa gạt. Hôm nay không nên đi xa, không nên gửi tiền, đòi nợ, vay mượn thì làm gì cũng không thuận. Cục diện ngũ hành Thủy Hỏa tương khắc cũng không thể đem lại tin tốt cho vận tình cảm. Hợi hay tin người, dại dột, tử vi nhắc bạn đừng kỳ vọng quá nhiều ở đối phương. Họ cũng đều là con người, đều có thể phạm sai lầm và đôi khi chúng ta không thể giống nhau hoàn toàn về quan điểm, về cách nhìn nhận.



Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm