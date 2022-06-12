Tử vi chủ nhật ngày 12/6/2022 của 12 con giáp: Tý được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, Tỵ tích góp được tài lộc đầy hủ, Hợi nhận được tin tích cực từ người thân phương xa

Mặt tình cảm chịu ảnh hưởng từ cục diện Thổ khắc Thủy nên ảm đạm hơn. Có vẻ bạn đang quá tin người và dễ bị lừa trong chuyện yêu đương, bạn bè. Sống hiền lành quá đôi khi lại chính là đang tạo điều kiện cho người khác ức hiếp nhé Tý.

Tý được Lục Hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận, bản tính thông minh nhanh nhẹn nên đánh đâu thắng đó. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, đây là thời điểm thích hợp để tuổi này thực hiện loạt kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Tuổi Sửu

Ngày mới của Sửu mặt công việc lâm Tỷ Kiên sẽ ảnh hưởng nhiều đến những bạn đang làm công chức, văn phòng hoặc kinh doanh. Anh em đồng nghiệp có nhiều người không thích bạn, hễ thấy bạn tiến bộ hơn một chút là nóng ruột, đi làm mà chỉ muốn đặt điều nói xấu hạ bệ nhau.

Đường tình cảm bình ổn hơn mọi ngày nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm có chút bất đồng nhưng may là hai bạn đủ chín chắn để hiểu và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc. Buổi tối hãy rủ mọi người trong nhà làm bữa tối cùng nhau để gắn kết tình cảm.

Mặt tiền bạc gần đây Sửu tiêu khá nhiều cho đám cưới, ma chay, tiệc tùng nhưng có vẻ như lương mới về nên không bị ảnh hưởng nhiều. Hy vọng bản mệnh vẫn giữ được phong độ như ngày hôm nay trong quản lý chi tiêu.

Tuổi Dần

Bản mệnh hôm nay được Chính Quan nâng đỡ nên đường công việc trong ngày cuối tuần rất may mắn. Những người đang chờ đợi tin thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì đã cố gắng hết mình.

Đường tình cảm xuống dốc vì Mộc khắc Thổ. Rất có thể bản mệnh sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong gia đình, bạn bè vì tính khí của mình. Hôm nay con giáp này bỗng trở thành người thiếu kiên nhẫn và điềm đạm hơn so với lúc bình thường.

Điềm báo trong ngày Dần có dấu hiệu hao tài, vì mù quáng tin tưởng người khác nên đặt tiền bạc vào tay kẻ chẳng đáng tin. Rủi ro là khả năng lấy lại được tiền rất thấp, bạn có thể phải chấp nhận đánh mất đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình vất vả mới có được.

Tuổi Mão

Chủ nhật của tuổi Mão gặp Thiên Quan nên sẽ có hung hiểm trong công việc như có nhiệm vụ đột xuất, đồng nghiệp ngang cơ chơi xấu, bạn làm ăn có ý định lật mặt. Càng làm chức cao thì càng nên cẩn thận, chẳng ai có ý định tốt thật sự với bạn mãi đâu nhé.

Cục diện Mộc khắc Thổ khiến vận tình cảm lao đao, bạn gặp không ít chuyện xui xẻo liên lụy trực tiếp đến gia đình, bản thân. Có người muốn phá hoại gia đình Mão nên toàn đứng bên ngoài “đổ dầu vào lửa”. Chuyện trong nhà nên kín miệng kẻo kẻ gian có cơ hội hãm hại.

Tuổi Thìn

Mặt công việc của Thìn ngày cuối tuần lâm Kiếp Tài cẩn thận với tay chân cấp dưới, đối thủ làm ăn ngay gần bạn kẻo bị hại. Thời buổi kinh doanh làm ăn khó khăn, thương trường như chiến trường nên ai cũng muốn hơn người, bạn nên cẩn thận kẻo bị cướp khách, cướp mối làm ăn.

Vì lâm Tương Phá nên trong nhà mọi chuyện xào xáo, vợ chồng lục đục, to tiếng, nếu không giữ được bình tĩnh thì rất có thể sẽ khiến tình trạng trầm trọng hơn. Trong mọi tình huống, tuổi Thìn cần phải giữ bình tĩnh cho mình, nóng giận mất khôn.

Vận tài lộc ổn định nhờ hai hành Thổ tương hòa. Trong nhà có bàn thờ thổ địa, thần Tài thì nên chăm sóc cẩn thận để được cho lộc, không nên xem thường vấn đề tâm linh nếu muốn ăn nên làm ra.

Tuổi Tị

Tuổi Tị có Chính Ấn chiếu vận sẽ có lợi cho những người làm chức vụ cao hoặc muốn thăng quan tiến chức. Tị hãy ngoại giao với người có tiếng nói trong cơ quan ngay từ bây giờ, đừng chủ quan, càng khéo miệng càng nhanh nhẹn càng tốt.

Tài lộc thăng tiến nhờ Hỏa sinh Thổ, tiền bạc vào đầy hũ. Nhìn chung tình hình tài chính của bản mệnh khá lên trông thấy, chi tiêu cũng hào phóng hơn, không còn eo hẹp khổ sở như trước.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có Thiên Ấn trợ lực trong con đường sự nghiệp nên khá may mắn. Bạn có một ngày thảnh thơi, không còn vướng bận đến công việc, có tiếng nói trong nhóm ở cơ quan. Tuy nhiên cần khiêm tốn để mọi việc được suôn sẻ.

Tính cách của Ngọ cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều vì lâm Tương Hại. Anh chị em họ hàng có nhiều nhưng toàn ở xa, không được nhờ, toàn phải dựa vào sức mình, nay gặp khó khăn cũng phải chật vật tự lo lắng hết mọi chuyện.

Tài lộc ở mức khá tốt, tiền tài hanh thông nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Khả năng cao bạn sẽ bỏ túi số tiền không nhỏ, đủ để trang trải cuộc sống và thúc đẩy bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, tương lai cực kỳ rạng ngời đang chờ đón bạn phía trước.

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi lâm Tỷ kiên nên làm việc gì cũng cô độc, lủi thủi một mình. Bạn có tính vô tư, nghĩ sao nói vậy nên dễ làm phật lòng đồng nghiệp, khách hàng. Công việc thì vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng kết quả chưa thực sự khiến bạn hài lòng.

Tử vi hàng ngày dự báo đường tình cảm nhiều trục trặc vì lâm Tương Xung. Vợ chồng sống với nhau lâu có chuyện gì thì giải quyết từ từ, không ai nhường ai thì chỉ có nước đi đến đổ vỡ. Anh em trong nhà cũng vậy, càng đoàn kết thì gia đình càng nhiều lộc và ngược lại, Mùi hãy lưu tâm.

Tiền bạc gặp hai hành Thổ tương hòa nên không có dịch chuyển. Thu nhập đến từ công việc chính chứ không phải việc phụ bên ngoài nên chớ ôm đồm quá nhiều việc khi mà việc chính còn chưa xong.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân không tốt vì lâm Thương Quan. Có ai đó cậy mình có chút chức quyền muốn đuổi việc hoặc đẩy bạn đi làm những việc vốn không phải nhiệm vụ của bạn. Nghỉ ngơi không yên, ngồi không Thân cũng dính đủ rắc rối mệt mỏi.

Đường tình duyên khởi sắc nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim, nếu tranh thủ được cơ hội này thì tuổi này có thể tìm được một nửa ưng ý. Bạn có không ít cơ hội gặp gỡ người thân từ xa trở về, tình cảm cực kỳ nồng ấm.

Người buôn bán kinh doanh phát tài, làm ăn thuận lợi, có thể tính đầu tư thêm vào các hạng mục khác để tiền bạc tiếp tục sinh sôi nảy nở. Hôm nay là ngày tốt cho việc khai trương, nhập hàng, đi buôn.

Tuổi Dậu

Hôm nay bản mệnh may mắn nhờ Tam Hợp cục trợ lực trong công việc. Tuổi này làm ăn rất công minh, ngoại giao giỏi nên khá hút khách, lộc lá làm ăn đang về cực kỳ nhiều nên cứ từ từ mà hưởng thụ, sống có phúc quả là có phần.

Đường tình duyên cũng vượng sắc không kém nhờ Thổ dưỡng Kim, đào hoa nở rộ nên các bạn độc thân dễ tìm được hạnh phúc cho mình. Bản mệnh còn kết nối khá tốt với mọi người xung quanh, biết tạo thêm cơ hội cho bản thân mình.

Được Thực Thần cho lộc nên bản mệnh ngày này sẽ có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền bất ngờ. Thu nhập tốt từ việc làm chính lẫn việc làm thêm, tiền đổ về túi bạn nhiều hơn bao giờ hết.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất lâm Kiếp Tài nên làm ăn phải hết sức cẩn thận, không nên khai trương, thuê mặt bằng hay giao việc cho người khác làm kẻo hỏng hết việc. Bạn cũng cần bình tĩnh xử lý những tình huống phát sinh nằm ngoài dự tính.

Nay bản mệnh gặp phải Tương Hình nên hay ăn nói quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác rồi rước họa vào thân, cô độc. Bạn bè chơi với nhau có người không thật lòng, có kẻ vô tâm, sống không thật, muốn chia rẽ tình cảm hội bạn bè chơi với nhau lâu năm.

Tài lộc yên ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Dù vậy thì bạn cũng nên kiểm soát chi tiêu để không bị nhẵn túi. Nay cũng không nên cho người khác mượn tiền hay đi rút tiền ở ngân hàng vì không có lãi.

Tuổi Hợi

Hôm nay bản mệnh được Chính Quan độ vận nên công việc cực kỳ khởi sắc. Bạn có thể đặt niềm tin vào công việc mới, thi cử, chuyển công tác. Sắp tới bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao về thành tích cũng như công sức mà mình bỏ ra.

Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ Tam Hội chiếu vận. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Bản mệnh cũng nhận được tin tức tích cực từ người thân ở xa nhắn về, đây là ngày cực hợp tuổi Hợi.

Nhưng vì Thổ khắc Thủy nên Hợi phải hết sức cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Tuyệt đối không được cho người khác mượn xe, mượn tiền hay ở nhờ kẻo mất mát tiền bạc không có cách xử lý ra sao cho ổn thỏa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!