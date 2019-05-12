Tử vi hôm nay cho thấy, Tý giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc. Nếu không có những quyết định sáng suốt, bạn sẽ rước thêm buồn phiền vào người. Hôm nay, tốt nhất là tránh cho vay mượn kẻo tiền mất tật mang, gia đình xảy ra xung đột.

Sửu gặp nhiều may mắn trong hôm nay, cả công việc lẫn tình cảm. Trong công việc, bạn được cấp trên khen thưởng, có nhiều cơ hội thăng tiến. Về phương diện tình duyên, bạn gặp được người như ý, có chuyện tình đẹp như trong phim. Người có gia đình sớm có tin vui về đường con cái.

Tuổi Dần

Nhờ cát tinh chiếu mệnh nên tiền bạc của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, cứ hết rồi lại đầy. Dần không sợ thiếu trước hụt sau trong hôm nay, tha hồ mua sắm, không lo về giá. Tuy nhiên bạn nên tránh vướng vào những cuộc vay mượn. Bởi điều này sẽ khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại.

Tuổi Mão

Mão gặp nhiều chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Mão gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ập đến bất ngờ. Bạn đi ra đường nhớ chú ý cẩn thận xe cộ, tiền bạc. Nói chung vận trình của bạn trong hôm nay vô cùng tệ. Điều này khiến tâm trạng của bạn cũng ngày càng sa sút trầm trọng. Vì vậy đừng nóng giận mất khôn mà rước thêm họa vào người.

Tuổi Thìn

Thìn có số đào hoa rực rỡ. Tưởng rằng sẽ không yêu ai, nhưng bạn lại có vô số những mối tình chớm nở khiến ai cũng phải ganh tỵ. Tuy nhiên bạn nên tập trung vào công việc, đừng quá ham chuyện yêu đương mà đánh mất những cơ hội thăng tiến của mình.

Tuổi Tỵ

Tỵ không quá lo lắng về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ không quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bởi trong hôm nay, bạn sẽ thu hết may mắn của thiên hạ. Tiền đổ về như thác từ những dự án lớn mà cấp trên giao cho. Điều này giúp bạn ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Không chỉ có cơ hội thăng tiến mà còn tăng lương, thưởng lên cấp số nhân.

Tuổi Ngọ

Nhân duyên của bạn khá tốt, nhưng bản thân chưa sẵn sàng. Đây cũng chưa phải là thời điểm giúp bạn tìm được mối nhân duyên như ý. Bởi những người tìm đến bạn đều có ý định lợi dụng, chứ chẳng yêu thương gì bạn. Thế nên hãy bình tĩnh để không vướng phải những chuyện đáng buồn như vậy.

Tuổi Mùi

Tiểu nhân luôn ganh ghét, cản trở con đường thăng tiến của bạn trong tương lai. Vì vậy Mùi làm gì cũng nên cẩn thận, đừng tin tưởng người khác quá mức sẽ ảnh hưởng đến vận tài lộc của bạn. Nên suy trước tính sau khi bắt đầu chuyện gì đó để tránh những sai lầm không đáng có.

Tuổi Thân

Thân được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn được quý nhân giúp đỡ nên như hổ mọc thêm cánh, đã mạnh nay còn mạnh hơn. Những dự án mà bạn phụ trách đều mang lại giá trị vô cùng lớn. Không chỉ vậy còn được mọi người ngưỡng mộ, tiếng tăm vang xa, ai cũng biết đến. Tuy nhiên Thân đừng quá kiêu ngạo, đừng để người khác ghét mình.

Tuổi Dậu

Dậu đi đến đâu cũng được giúp đỡ tận tình. Vì tính tình hiền lành, dễ thương, bạn luôn được mọi người yêu mến và xem trọng. Nhờ vậy mà cứ gặp khó khăn là có người đứng ra giúp đỡ hoặc gánh vác giùm. Thế nên cuộc đời Dậu không biết bế tắc là gì.

Tuổi Tuất

Tuất có nguồn thu nhập khủng - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có nguồn thu nhập tài chính vô cùng dồi dào. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tốt. Tuy nhiên bạn nên tính đến chuyện để dành, đừng tiêu xài quá hoang phí kẻo ảnh hưởng đến vận tài lộc sau này. Tuất nên có kế hoạch chi tiêu để bản thân không tiêu xài quá hoang phí.

Tuổi Hợi

Những người làm công ăn lương và buôn bán, kinh doanh có nguồn thu nhập khá tốt. Vận trình hôm nay của bạn gặp nhiều khởi sắc, hanh thông. Công việc không còn mệt mỏi, áp lực như trước. Bạn đã tìm được nguồn động lực nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm