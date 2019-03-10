Tử vi Chủ Nhật ngày 10/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu công danh cực vượng, tuổi Tý có tin vui tài lộc

Về tình duyên, tuổi Tý có thể gặp được người tâm đầu ý hợp nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Vận trình ngày mới của người tuổi Tý có tin vui về tài lộc, mọi chuyện đều suôn sẻ. Nếu trong ngày có ai đề nghị bạn về công việc hãy chấp nhận, đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện bản thân và có bước tiến mới.

Tử vi ngày mới của người tuổi Sửu có đường công danh cực vượng. Bạn có thể được khen thưởng, thăng tiến. Từ đây, bạn cứ tận dụng cơ hội để phát huy thật tốt, thể hiện bản thân.

Tài lộc trong ngày dễ hao, cần quản lý chi tiêu hơn.

Về tình duyên, những ai đang yêu đang trong thời kỳ ngọt ngạo. Dù vậy, vẫn có những lúc tuổi Sửu vô tâm với những người xung quanh, điều này dễ khiến người thân hay bạn đời buồn phiền.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Tuất.

Tuổi Dần

Ngày mới của người tuổi Dần nên có sự bình tĩnh nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Dần nên có sự bình tĩnh nhất định, đừng làm gì khi chưa suy nghĩ kỹ càng. Nếu các dự án của bạn đang đi đến lúc kết thúc, bạn nên tập trung vào xem xét chỉnh sửa thiếu sót.

Trong ngày, người tuổi Dần khó tìm được quý nhân giúp đỡ. Có lẽ vì những lời ăn tiếng nói vô lo của bạn không làm hài lòng người khác.

Tài lộc không quá tốt nhưng đủ để bạn tiêu xài, sức khỏe cần được giữ gìn hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Tuất.

Tuổi Mão

Trong ngày, có thể tuổi Mão sẽ gặp sự trễ hẹn, hủy lịch, hay chưa thể ký kết được hợp đồng. Nhưng đây không phải là điềm xấu, chỉ là sự đình trệ trong công việc. Trong ngày, bạn sẽ dịp ăn uống, gặp gỡ bạn bè.

Tài lộc ở mức trung bình, chưa có điểm sáng nổi bật.

Tình duyên của tuổi Mão cần dành thời gian vun đắp hơn. Vì có lẽ bạn không nhận được sự chúc phúc của nhiều người. Cả hai hãy cố gắng để vượt qua khó khăn cùng nhau.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Mùi.

Tuổi Thìn

Tài lộc dồi dào là điểm sáng nhất trong ngày mới của người tuổi Thìn. Trong công việc cũng rất suôn sẻ, bạn chỉ cần tập trung hết mình vào kế hoạch có sẵn, vận may sẽ đến.

Tình duyên vẫn chưa thuận lợi với người độc thân, bạn cần thêm thời gian.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dậu.

Tuổi Tỵ

Đây là ngày tuổi của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là ngày tuổi của người tuổi Tỵ. Tốt nhất là bạn nên cẩn thận trong ăn nói, đừng vì vài lời vô ý mà gây hiềm khích, vướng họa thị phi. Trong đi đứng, giao thông cũng nên cẩn trọng hơn. Vì là ngày tuổi nên chuyện gì bạn cũng nên theo một trình tự như mọi khi, không nên phát sinh thay đổi.

Tài lộc ở mức trung bình, tránh hao hụt.

Có vẻ tình duyên với người độc thân chưa có cơ hội vào hôm nay. Những ai có đôi có cặp tránh tranh cãi vặt.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Thân.

Tuổi Ngọ

Ngày mới với tuổi Ngọ có vẻ khởi sắc rất nhiều. Từ công danh đến tiền bạc đều thuận lợi hơn. Nếu ai làm kinh doanh thì có thể thu về lợi nhuận lớn, nhưng đừng ham lời trước mắt mà không tính toán kỹ.

Tài lộc vẫn chưa khởi sắc, nhưng đủ tiêu xài.

Về tình duyên, nhờ được mai mối, tuổi Ngọ có thể tìm được nhân duyên đẹp, đừng ngần ngại tiến tới.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Tuất.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày mới hanh thông. Chỉ cần theo kế hoạch đã định, bạn sẽ hoàn thành công việc với kết quả tốt.

Tài chính khá ổn định. Người làm văn phòng có thêm khoản thu từ thưởng. Những ai làm kinh doanh được dịp buôn may bán đắt. Tận dụng cơ hội để giữ khách hàng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Ngọ.

Tuổi Thân

Trong ngày mới, tuổi Thân có thể gặp chút khó khăn trong các buổi gặp mặt đối tác hay ký kết hợp đồng - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, tuổi Thân có thể gặp chút khó khăn trong các buổi gặp mặt đối tác hay ký kết hợp đồng. Nhưng đừng quá lo lắng, trắc trở chỉ là ban đầu để có được suôn sẻ về sau.

Tài lộc có khởi sắc, bạn có lộc ăn uống hay nhận được quà.

Về tình duyên, dù là có tin không vui thì bạn cũng đừng quá thất vọng, chuyện tình cảm đều cần sự kiên nhẫn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Tý.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có dấu hiệu hao tiền trong ngày mới. Đây có thể là khoản chi cho những việc cần thiết hay trợ giúp người khác. Dù vậy, đừng lo lắng vì bạn đã có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, cho bạn cơ hội.

Trong công việc, tuổi Dậu tốt nhất là đừng nghe quá nhiều lời của người khác, quan trọng là quyết định của bản thân.

Về tình duyên, có vẻ cả hai đang có chút mâu thuẫn chưa thể giải quyết, hãy cảm thông và thấu hiểu hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Thìn.

Tuổi Tuất

Trong ngày mới, nếu người tuổi Tuất có tin vui tiền bạc thì vẫn sẽ có hao tốn sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, nếu người tuổi Tuất có tin vui tiền bạc thì vẫn sẽ có hao tốn sau đó. Trong công việc, bạn cần có sự sắp xếp ổn thỏa hơn, tránh gây lỗi.

Sức khỏe của tuổi Tuất có vẻ không ổn, cần giữ gìn hơn.

Về tình duyên, tuổi Tuất nên quan tâm và dành thời gian nhiều hơn để vun đắp tình cảm, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dần.

Tuổi Hợi

Đây là ngày tốt cho người tuổi Hợi gặp gỡ đối tác, ký kết hợp đồng, hay khởi đầu cho một kế hoạch mới. Bạn nên có sự chuẩn bị tốt thì kết quả sẽ càng thành công hơn.

Tài lộc tốt, có dấu hiệu tăng nhanh.

Tình duyên của tuổi Hợi cũng có tin vui, cả hai dần tìm được tiếng nói chung.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.