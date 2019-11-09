Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn sự nghiệp chạm đỉnh, tuổi Tỵ thất thoát tiền bạc

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Tý có nhiều biến chuyển tích cực lẫn tiêu cực. Nửa ngày đầu, bạn tha hồ tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng nửa ngày sau lại gặp nhiều chuyện không vui. Trong công việc, bạn bị khiển trách. Chuyện gia đình cũng xảy ra nhiều xung đột, cự cãi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của 12 con giáp , vận trình của bản mệnh trong ngày cuối tuần có kẻ thăng hoa, dư dả, cũng có người lao đao lận đận vì tiền bạc thất thoát, không cánh mà bay.

Vận trình của Dần ổn định, có dư dả tiền tiêu, gặp chuyện khó khăn cũng có thể vượt qua được. Tuy nhiên bạn nên tránh những câu chuyện nói xấu người khác. Đừng ngồi lê đôi mách chuyện thiên hạ mà rước buồn phiền cho mình. Bởi những họa thị phi sẽ đổ lên đầu bạn bất cứ lúc nào nếu chen vào chuyện người khác.

Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu, một bước đổi đời trong ngày cuối tuần. Bạn biết nhìn xa trông rộng nên không sợ tiểu nhân hãm hại hay cản đường. Những việc bạn làm đều mang lại nguồn lợi khủng, nhất là những nghề tay trái, thu nhập đổ về tiêu xài không hết.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Mão được Thần Tài ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Thần Tài liệt Mão vào danh sách “con cưng” kiếm được tiền tỷ. Vận trình của Mão vô cùng vượng sắc, vấn đề tài chính được cải thiện rõ rệt, không còn thiếu thốn như trước đây. Ngày Chủ Nhật, bạn nhận được nhiều tin vui về công việc, chuyện tình cảm cũng khá vượng sắc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Thìn

Mối quan hệ tình cảm của bạn có nhiều chuyện buồn khiến bản thân vô cùng mệt mỏi. Người độc thân không tìm được người như ý vì vậy mà vẫn chịu kiếp độc thân. Vợ chồng xảy ra nhiều xung đột, cãi vã vì tiền bạc. Những người yêu nhau bất đồng quan điểm, có kẻ thứ ba chen vào khiến mối quan hệ rạn nứt. Tuy nhiên sự nghiệp của bạn lại chạm đỉnh, tiền đổ về tiêu xài không hết.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Tỵ bị lừa gạt tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ bị lừa gạt mất hết tiền bạc trong ngày Chủ Nhật. Vì quá tin người nên bạn đầu tư vào những dự án không thuộc chuyên môn của mình. Điều này khiến bạn vô cùng lao đao, lận đận vì mất tiền, mất luôn những mối quan hệ thân thiết.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Ngọ

Ngày cuối tuần của Ngọ gặp nhiều chuyện như ý muốn, hanh thông và thuận lợi. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn nên làm gì cũng đạt được thành quả xứng đáng. Những khó khăn trước đây của bạn cũng được giải quyết êm đẹp, không còn để lại hậu quả gì.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Mùi vận trình không vui - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Mùi gặp nhiều chuyện không vui, nhất là về chuyện tình cảm. Người độc thân không tìm được đối tượng thích hợp. Người có gia đình, người yêu thường xuyên cãi vã, bất đồng quan điểm vì những chuyện nhỏ nhặt. Điều này khiến mối quan hệ dần rạn nứt, gặp nhiều biến cố và có thể dẫn đến chia tay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Thân

Thân đón nhận cơn mưa lời khen và tiền bạc. Bạn tha hồ tiêu xài, dành thời gian cho gia đình, bạn bè để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần. Những mệt mỏi bao lâu nay của bạn cũng đã qua đi, bạn nên chuẩn bị đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong thời gian tới.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Dậu

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Dậu giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Dậu trở thành con giáp giàu có chỉ sau một đêm. Số tài khoản của bạn cứ tăng lên đều đều khiến bản thân choáng váng, chóng mặt vì không biết tiêu xài sao cho hết. Bạn có nhiều thời gian dành cho gia đình, bạn bè vì vậy mà những mệt mỏi thời gian qua cũng nhanh chóng biến mất.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Tuất

Tuất không nên ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Bởi những điều này sẽ khiến bạn gặp nhiều rắc rối, công việc cũng không được suôn sẻ. Lời khuyên cho Tuất là nên làm tốt những việc của mình. Còn việc của người khác, đừng chen vào cũng đừng nói thêm nói bớt mà rước họa cho mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều chuyện vui trong ngày Chủ Nhật. Bạn gặp được nhiều người yêu mến và giúp đỡ mình hết lòng. Vì vậy mà những việc bạn làm đều như ý muốn, chuyện tình duyên cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân. Tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng được thắt chặt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm