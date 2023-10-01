Tử vi Chủ nhật ngày 1/10: 3 con giáp đan rổ hứng tiền, bước chân ra đường là vấp phải vàng, phúc lộc tràn trề, chuẩn bị gia nhập hội đại gia

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phát tài phát lộc, cơ hội làm ăn nhiều vô kể trong ngày 1/10.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê bản tính hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mùi có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần.

Tuy nhiên, trong ngày 1/10, tài vận của người tuổi Mùi bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Trong thời điểm này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.

Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ sớm tìm được người phù hợp. Trong khi người tuổi Mùi đã có đôi có cặp có tin vui mang thai, cưới hỏi.

Tử vi Chủ nhật ngày 1/10: 3 con giáp đan rổ hứng tiền, bước chân ra đường là vấp phải vàng, phúc lộc tràn trề, chuẩn bị gia nhập hội đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, tử tế và dĩ hòa vi quý. Họ sống nghĩa tình, biết trước biết sau lại chẳng ngần ngại đỡ đần người khó khăn hơn mình nên ai gặp cũng thương yêu, nâng đỡ, quý nhân hết lòng cất nhắc.

Sách tử vi con giáp có nói, trong ngày 1/10, con giáp giàu có này sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn. Gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát nên càng về cuối tháng người tuổi Hợi càng tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể.

Tử vi Chủ nhật ngày 1/10: 3 con giáp đan rổ hứng tiền, bước chân ra đường là vấp phải vàng, phúc lộc tràn trề, chuẩn bị gia nhập hội đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong ngày 1/10 có vận quý nhân vượng, cơ hội phát nghề nghiệp nhiều, hứa hẹn sự đột phá, thành công bất ngờ, thậm chí có sự thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự diễn ra nếu như Mão tận dụng tốt những cơ hội xảy đến với mình.

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 1/10, con đường hậu vận của tuổi Mão được cho là sẽ phát tài, sự nghiệp hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào. Bất kể làm công ăn lương hay làm ăn kinh doanh cũng đều làm thăng tiến hết cỡ. Làm ít hưởng nhiều, tiền về như nước.

Con giáp này không chỉ may mắn trong tài lộc công danh mà còn vận đào hoa bủa vây. Nếu còn độc thân thì tuổi Mão có cơ may tìm thấy một nửa chân ái của đời mình. Với những người có đôi có cặp thì tình cảm càng thêm phần gắn kết, yêu thương viên mãn.

Tử vi Chủ nhật ngày 1/10: 3 con giáp đan rổ hứng tiền, bước chân ra đường là vấp phải vàng, phúc lộc tràn trề, chuẩn bị gia nhập hội đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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