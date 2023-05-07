Tử vi Chủ nhật ngày 07/05/2023: Thần Tài báo mộng, con giáp may mắn nhất tuần, trúng lớn cuối ngày hơn trúng độc đắc, ôm trọn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 07/05/2023 08:42

Tử vi chủ nhật ngày 7/5/2023 của 12 con giáp dự báo về thay đổi vào ngày mới, 3 con giáp sau có vận trình tài lộc thay đổi bất ngờ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 7/5/2023 hôm nay, việc đầu tư của tuổi Sửu hiệu quả, mang lại khá nhiều nguồn thu rủng rỉnh. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội.

Với người làm công ăn lương, công việc ở thời điểm này cũng khá hanh thông. Trong ngày, bản mệnh giải quyết được một số vấn đề tồn tại gần đây và khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự quyết đoán đã giúp con giáp này đi đúng đường.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu xảy ra vài vấn đề nho nhỏ, tuy cũng không quá nghiêm trọng. Suy cho cùng thì ai cũng có cá tính riêng, tranh cãi bất đồng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng là cả hai đều cố gắng dung hòa với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Tử vi Chủ nhật ngày 07/05/2023: Thần Tài báo mộng, con giáp may mắn nhất tuần, trúng lớn cuối ngày hơn trúng độc đắc, ôm trọn lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Kiếp Tài gây những tác động tiêu cực lên vận trình ngày hôm nay của người tuổi Dần. Con giáp này được cảnh báo nên chú ý tới tiền bạc của mình, đề phòng lừa đảo, trộm cắp hay vay mượn khó đòi. 

Bên cạnh đó, bạn cần phải kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng để khẳng định năng lực của mình trong công việc. Chỉ khi đó thì bạn mới nhận được thành quả như mình mong muốn. Còn nếu cứ nóng vội muốn trông thấy kết quả mà bỏ qua quá trình, bạn có thể sẽ chẳng có thứ gì. 

Mộc – Thổ xung khắc, con giáp này cũng gặp nhiều nỗi buồn phiền trong chuyện tình cảm riêng tư của mình. Bạn những tưởng sự chân thành của mình có thể đổi lấy trái tim của đối phương nhưng hóa ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất

Tử vi Chủ nhật ngày 07/05/2023: Thần Tài báo mộng, con giáp may mắn nhất tuần, trúng lớn cuối ngày hơn trúng độc đắc, ôm trọn lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi tháng mới nói rằng, chịu tác động của Xung Thái Tuế, thêm Âm Sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của bản mệnh ảm đạm vô cùng. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh, thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Tài vận trong tháng không được tốt do có hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại.

Con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc tìm người tâm đầu ý hợp, cứ để mặc mọi thứ, tình hình không có nhiều thay đổi.

Sức khỏe của người tuổi Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do Nguyệt Lệnh lâm Mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp chông chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc.

Tử vi Chủ nhật ngày 07/05/2023: Thần Tài báo mộng, con giáp may mắn nhất tuần, trúng lớn cuối ngày hơn trúng độc đắc, ôm trọn lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, 07/05/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, 'gánh tiền mỏi lưng', giàu sang đổi vận đổi đời

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Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp hôm nay, 3 tuổi sau được Trời thương, Phật độ, sắp có tin vui về tài lộc, một bước thay đổi vận mệnh.

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