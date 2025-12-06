Tử vi Chủ Nhật 7/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý không gặp phải điều gì đáng lo lắng. Con giáp này giữ được đầu óc tỉnh táo, sáng suốt nên đưa ra những quyết định chính xác trong mọi việc. Vận trình tài lộc sẽ không có quá nhiều biến động trong khoảng thời gian hiện tại. Các khoản thu chi đều nằm trong kế hoạch mà bạn đã lên từ trước. Hiếm khi thấy bạn chi tiêu vô tội vạ, mua gì cũng suy tính kỹ.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ tương đối suôn sẻ, tốt đẹp. Các kế hoạch đa phần gặp thời cơ tốt nên được tiến hành theo đúng quỹ đạo mà người tuổi này mong muốn. Đồng thời, khả năng lãnh đạo và tài ứng biến linh hoạt giúp bản mệnh nhanh chóng những rắc rối tồn đọng trước đó.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ giữ được sự hài hòa, êm ấm. May mắn là có Quý Nhân nâng đỡ mà mối quan hệ các cặp đôi yêu nhau giảm đi những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng trong ngày.

Hơn nữa, chuyện tình cảm nhận được nhiều niềm vui mới. Vượt qua bao sóng gió, giờ đây các cặp đôi dần thấu hiểu và bao dung nhau nhiều hơn. Tuy rằng tương lai không thể đoán trước nên hãy sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối khá “dễ thở”. Được Cát tinh che chở, người tuổi này tìm được đối tác đáng tin cậy trong ngày, có thể hợp tác và mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai. Cơ hội tăng cao nguồn thu nhập là rất lớn đối với con giáp này, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Con giáp này còn cần phải tìm cách nâng cao nguồn tài chính hiện tại để có được số tiền tích lũy khấm khá, đáng mơ ước cho tương lai.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này nhận nhiều niềm vui. Đôi lứa yêu nhau cảm thấy may mắn vì đã tìm được một người đồng điệu với mình từ trong suy nghĩ lẫn cuộc sống. Vì thế, bạn hãy cứ trân trọng và tận tưởng phút giây hiện tại mà tình yêu mang tới.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra lúc thăng khi trầm. Điềm báo người độc thân sẽ có thể đối diện với thách thử tưởng chừng như không thể vượt qua. Song, bằng sự quyết tâm cao độ, bản mệnh đã có bước chuyển mình đáng kể trên con đường công danh. Dù rằng nguồn thu nhập không tăng nhiều nhưng nhờ khả năng quản lý chi tiêu tốt mà con giáp này vẫn có thể thoải mái chi tiêu trong ngày.

Vận trình tình cảm gặp chuyện phiền muộn. Bạn hiện đang có xu hướng tự suy diễn về chuyện này chuyện nọ nên dẫn đến sự ghen tuông mù quáng trong tình yêu. Mặc dù đối phương có kiên nhẫn nhưng cũng không thể bao dung cho bạn trong một thời gian dài được.



Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra lúc thăng khi trầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ trở nên dư dả, dồi dào. Những hạng mục ký kết hợp đồng đều diễn ra “xuôi chèo mát mái”, có thể đem về cho con giáp này một nguồn thu nhập rủng rỉnh, dư dả. Không chỉ trong công việc, con giáp này còn được Quý Nhân giúp đỡ trên phương diện tài chính.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ nhận nhiều niềm vui. Đôi lứa yêu nhau cảm thấy may mắn vì đã tìm được một người đồng điệu với mình từ trong suy nghĩ lẫn cuộc sống. Vì thế, bạn hãy cứ trân trọng và tận tưởng phút giây hiện tại mà tình yêu mang tới.

Tuổi Tỵ

Vận may xuất hiện trong ngày giúp cho người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngoài ra, bản mệnh còn biết cách ứng biến linh hoạt với mọi rắc rối để không bị ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nhờ đó, mọi bước đi của bản mệnh không có gì quá bận tâm trong ngày.

Ngoài ra, tình cảm của bản mệnh nhận được tín hiệu tốt. Con giáp này và người ấy có thể giải quyết được những hiểu lầm, mâu thuẫn nảy sinh trước đó. Người độc thân có cơ hội hẹn hò với người khác giới nhờ sự giới thiệu từ gia đình và bạn bè.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp người tuổi Ngọ sẽ diễn ra với nhiều biến động. Người tuổi này hãy chuẩn bị tâm lý thật vững vàng do điềm báo sẽ có sự thay đổi trong công việc. Nhưng bằng sự thông minh và linh hoạt, bản mệnh có thể biến điều đó thành thế mạnh của mình. Tài chính không còn là vấn đề lo lắng của con giáp này do có được nguồn thu nhập tốt từ công việc chính, có thể an tâm sống thoải mái.

Vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ trở nên ổn định. Đôi lứa yêu nhau có thể ở bên cạnh nhau nhiều hơn, đồng thời hãy dành cho nhau khoảng không gian riêng tư, chấp nhận và tôn trọng quyền cá nhân của đối phương.

Tuổi Mùi

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi hầu như không gặp bất lợi gì cả và may mắn suôn sẻ. Tuy nhiên, để đạt được thành tựu tốt đẹp, bạn cần có kế hoạch làm việc hợp lý. Đồng thời, bản mệnh nên học các kiểm soát cảm xúc chính mình để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này lên kế hoạch đầu tư giúp cải thiện tài chính của mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng diễn ra khá tốt. Người tuổi này và nửa kia dự định về chung một nhà. Người độc thân có thể quên đi những chuyện buồn trước đó để bắt đầu mối quan hệ mới.



Công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi hầu như không gặp bất lợi gì cả và may mắn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra không hề suôn sẻ. Điềm báo sẽ có vấn đề gây cản trở người tuổi này trong quá trình làm việc do Sửu Thìn tương phá, nhất là những việc quan trọng. Do đó, hãy nhớ cẩn thận và đừng ngại tham khảo ý kiến của mọi người.

Vận trình tài lộc nhận thấy dấu hiệu sa sút. Tiểu nhân ganh ghét và luôn tìm ra sơ hở của con giáp này để lợi dụng, lừa gạt. Chính vì vậy, bản mệnh hãy hết sức thận trọng và đừng nhẹ dạ cả tin vào người khác trong ngày.

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu tương đối tốt. Nếu như bạn biết cách nắm bắt cơ hội nhanh chóng thì có thể sẽ có được một ngày bội thu mà không cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền”. Đồng thời, bản mệnh có thể tự do theo đuổi con đường đam mê của chính vì nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình. Người tuổi này có thể an tâm mua sắc theo nhu cầu sở thích của mình nhờ có nguồn thu nhập dư dả.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vượng sắc. Bù đắp với những khó khăn trong công việc, bạn luôn cảm thấy may mắn vì luôn có người quan tâm, yêu thương mình hết lòng. Người độc thân cần mở lòng hơn nữa mới tìm được ý trung nhân.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong ngày cũng khá tốt, bạn cũng có thêm các nguồn thu mới ngoài mong đợi nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ cần cân đối việc chi tiêu hợp lý à có thể tiết kiệm được một khoản hay thực hiện một vài kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó.

Vận trình tình duyên cũng khởi sắc, người còn độc thân thời gian tới sẽ gặp người tâm đầu ý hợp hoặc được người quen mai mối. Sự vui vẻ và lạc quan yêu đời giúp cho bạn có đủ sự tinh tế và nhạy bén để nhận ra tình yêu đang cần thêm gia vị gì. Tuy nhiên, bạn cũng cần hạ cái tôi của mình xuống để dung hòa tốt với người ấy.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Cục diện Tam Hợp đem tới cho người tuổi này một nguồn năng lượng tích cực để làm việc. Ngoài ra, những người có dự định ký kết hợp đồng làm ăn đều hứa hẹn “thuận buồm xuôi gió”. Nhìn chung, nguồn tài chính hiện tại khá ổn định do con giáp này biết cách quản lý tài chính tốt cũng như chẳng tiêu pha gì vào những món đồ không thực sự cần thiết.

Vận trình tình cảm ổn định. Nhờ biết cách bày tỏ cảm xúc đúng thời điểm, người độc thân dễ dàng chinh phục được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Tình cảm vợ chồng càng thêm khăng khít, sắt son theo thời gian.



Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.