Tử vi Chủ Nhật, 7/11/2021 của 12 con giáp: Tý - Hợi giải quyết dứt điểm khó khăn, tài lộc lên hương, Dậu - Tuất nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí tránh điềm xui

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Chính Tài chiếu mệnh là dấu hiệu tốt cho người tuổi Tý trên phương diện tài lộc. Dù đang làm công việc gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra.

Bạn là người chăm chỉ và cẩn thận, tuy nhiên, bạn lại quá dễ dàng thỏa mãn với thực tại. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn và cố gắng hướng đến, đừng nên để người khác có cơ hội vượt qua mình.

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ một phần là nhờ có Tam Hội phù trợ. Ai cũng cảm thấy tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi bạn luôn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý mọi vấn đề.

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Hai người có thể cùng bắt tay thực hiện những dự án mới và cùng gặt hái thành quả trong tương lai.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần kiêu ngạo, không muốn nghe theo ý kiến của người khác vì cho rằng mình tài giỏi. Dưới tác động của Thiên Quan, bạn dễ rơi vào cảnh tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên.

Bạn cần phải hiểu rằng dù có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn bạn cũng không thể giải quyết tất cả mọi việc nếu chỉ có một mình. Hãy học cách khiêm tốn lắng nghe và hợp tác với mọi người để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Bạn đang quá mức kiêu ngạo và chủ quan, nếu không cẩn thận, bạn dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, gây hối tiếc trong tương lai.

May mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn. Vì vậy, nếu đang trăn trở vấn đề gì, bạn không nên giữ trong lòng mà nên giải tỏa ra cho nhẹ nhõm.

Tuổi Thìn

Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bản tính “cả thèm chóng chán” nên bạn thường chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời và dễ dàng từ bỏ khi đã mất hứng thú.

Con giáp này nên nhớ rằng nếu muốn thành công thì bạn phải có quyết tâm cao độ, làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ với đầu óc tỉnh táo và phản ứng nhanh nhẹn có thể khẳng định được giá trị của mình trong tập thể. Thậm chí bạn có thể khiến những kẻ ghét mình phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Song con giáp này cần phải chú ý cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người, đừng cô lập bản thân trong thế giới của riêng mình. Có đồng nghiệp và bạn bè xung quanh, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy hơn hẳn mọi ngày do chịu tác động của cục diện Tý Ngọ tương xung. Mỗi khi gặp mâu thuẫn, bạn thường hay nói hoặc thực hiện hành động bộc phát mà không suy nghĩ cẩn thận.

Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng vây quanh, thậm chí là nịnh nọt mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết với họ, bởi dường như mọi người đều tiếp xúc bạn với mục đích riêng.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay, vì vậy hãy chú ý trong từng hành động, đề phòng có người giở trò sau lưng mình.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương, không nên khăng khăng cố chấp.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Bạn luôn dành thời gian trò chuyện để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia và biết cách hành xử sao cho phù hợp.

Cho dù đã kết hôn hay chưa, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bản mệnh có thể tìm thời điểm thích hợp để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ càng thêm phần gắn bó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu phải đối đầu với cục diện Tương Phá, do đó bạn tốt nhất là không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay. Nếu không chú ý, rất có thể bạn sẽ trở nên bối rối khi giải quyết những những trở ngại bất ngờ.

Bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, bởi điềm báo hôm nay có kẻ “ném đá giấu tay” xuất hiện. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bản mệnh cũng nên bình tĩnh bởi mọi việc đều sẽ có hướng giải quyết cả thôi.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn với mục đích kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí.

Tỷ Kiên cho thấy ưu điểm của bạn là làm việc chắc chắn, không lùi bước trước khó khăn. Nếu biết phát huy những mặt tính cách này, bạn hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Bạn sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên của người khác nếu phải đương đầu với khó khăn.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý khiến con đường tương lai không còn mông lung như trước, đồng thời giải quyết dứt điểm vấn đề ở hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.