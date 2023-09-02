Tử vi Chủ nhật 3/9/2023 của 12 con giáp: Mão – Thân thảnh thơi đếm tiền, Thìn – Tỵ bị vận xui vây bám

Người tham gia thi cử cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Nếu con giáp này đã dành nhiều thời gian và công sức để ôn luyện thì hãy tin tưởng vào bản thân mình, bản mệnh sẽ phát huy được phong độ ổn định và gặt hái thành công.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng tuổi Tý khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Con giáp này làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sẵn sàng đứng ra dẫn dắt tập thể, không ngại vấp phải khó khăn.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Sửu dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên. Những quan điểm của đôi bên trái ngược nhau và con giáp này không được phép làm những việc mình đã đề xuất. Điều này khiến bản mệnh vô cùng ức chế.

Tiếc rằng chuyện tình cảm của tuổi Tý lại không được êm xuôi. Bản mệnh không nhận được sự ủng hộ của nửa kia trên nhiều quyết định. Dường như hai người luôn có những quan điểm trái ngược nhau trong mọi việc.

Tuổi Sửu làm cấp trên cũng thường dùng quyền hành của mình để bắt ép cấp dưới thực hiện theo yêu cầu của mình. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì về lâu về dài, bản mệnh sẽ làm mất lòng cấp dưới, gây ra sự chia rẽ trong tập thể.

Con giáp này được nhắc nhở chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kì lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bản mệnh sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vô cùng hanh thông. Những cống hiến từ trước đến nay giúp bản mệnh ghi điểm. Lãnh đạo có thể sẽ giao nhiệm vụ để bản mệnh khẳng định tài năng, tạo đà thăng tiến cho tương lai.

Tuy nhiên con giáp này lại dễ mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Bản mệnh nên chú ý cách nói năng và hành xử, đừng làm ra những hành động gây tổn thương cho những người thân thiết nhất.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng mình để tiếp nhận một người mới. Thậm chí, bản mệnh dùng nhiều cách để đẩy đối phương ra xa. Tuổi Dần nên hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng mình trước khi hành động theo bản năng.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mão thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Và dù đạt nhiều thành công, con giáp này cũng không kiêu ngạo, tự phụ mà luôn khiêm tốn học hỏi mọi người. Thái độ của bản mệnh được nhiều người đánh giá cao.

Tuổi Mão làm lãnh đạo nhận được sự yêu mến của nhân viên cấp dưới bởi luôn có lối hành xử hòa nhã, thân thiện. Con giáp này lắng nghe ý kiến của mọi người để phát hiện ra cái hay và cái chưa hay, từ đó có cách thay đổi cho phù hợp.

Về sức khỏe, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp, tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay tuổi Thìn thường xuyên nóng nảy, không vừa ý với những chuyện xảy ra xung quanh mình. Những lúc như vậy, bản mệnh thường hành xử khá tiêu cực.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, con giáp này sẽ khiến hình tượng của bản thân xấu đi và gây ác cảm với mọi người xung quanh. Đừng nên coi mình là trung tâm của vũ trụ và bắt người khác phải nhất nhất tuân theo mình một cách vô điều kiện

Ngoài ra, trên phương diện sức khỏe, tuổi Thìn dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bản mệnh cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ không được hanh thông như dự kiến. Con giáp này dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp của mình. Đôi bên không đi được đến thống nhất chung nên công việc khó có thể tiến triển.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này nhận được sự yêu mến của nhiều người nhờ cách hành xử duyên dáng của mình. Tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều lời làm quen của người khác. Hãy trò chuyện với những người chân thành với mình.

Với những người đã lập gia đình, bản mệnh luôn sẵn sàng giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Cũng nhờ vậy mà quan hệ của đôi bên ngày càng khăng khít, cho dù đôi bên đã ở bên nhau từ lâu thì vẫn luôn ngọt ngào như thuở nào.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Ngọ gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và đối phương sẽ định hướng giúp giải quyết nhiều khúc mắc.

Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về một khoản tiền rủng rỉnh. Con giáp này có thể tiếp tục mở rộng kinh doanh, thu hút thêm đối tượng khách hàng, đối tác mới.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ cũng tiến triển tốt đẹp. Con giáp này và đối tượng tìm hiểu ngày càng hiểu rõ thêm về nhau, những cuộc trò chuyện cũng thêm gần gũi, thân mật và dường như có thể kéo dài không dứt.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mùi cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Con giáp này có thể gặp bế tắc đến nỗi muốn từ bỏ, thế nhưng hãy lạc quan lên, rồi tất cả sẽ qua thôi.

Ngoài ra, tuổi Mùi cũng không nên làm ăn hoặc đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng nếu không rất dễ rơi vào tình trạng thất thoát tài sản. Các đối tác con giáp này gặp được trong ngày hôm nay có vẻ đều không đáng tin cậy.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày mới này, bản mệnh có thể đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định là ngày may mắn của tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Con giáp này nhận được khoản tiền từ những mối đầu tư trước đó, điều này cho thấy bản mệnh có những định hướng vô cùng đúng đắn.

Dù bên ngoài xã hội tuổi Thân nắm giữ quyền cao chức trọng đến mấy thì khi về nhà, bản mệnh luôn rất trân trọng nửa kia của mình. Con giáp này thường tâm sự và trao đổi với người ấy nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Bản mệnh cũng là một người cha, người mẹ hết lòng vì con cái. Tuổi Thân khá nghiêm khắc mong con cái sẽ trưởng thành thành người có ích nhưng cũng không đặt nặng áp lực lên con cái. Con giáp này không quên lắng nghe tâm sự của con mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, công việc của tuổi Dậu có xu hướng phát triển tích cực. Con giáp này nhận được sự dìu dắt và giúp đỡ của cấp trên cũng như đồng nghiệp, vì thế dù có khó khăn đi nữa cũng được giải quyết nhanh chóng.

Người đang tiếp xúc với lĩnh vực mới không ngại đặt câu hỏi về những điều mình chưa hiểu rõ, nhờ vậy mà tiến bộ hơn mỗi ngày. Khi được giao cho nhiệm vụ có tính thách thức, bản mệnh hãy dũng cảm đón nhận và phát huy hết khả năng của mình.

Những người độc thân đang dần cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Con giáp này không còn nhớ thương người trong quá khứ nữa mà dành cho những người chân thành với mình cơ hội. Bản mệnh sẽ sớm gặp được người như ý thôi.

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết túi tiền của tuổi Tuất sẽ dày lên nhanh chóng. Nhất là người làm nghề tự do sẽ nhận được khoản thù lao tương xứng với công sức, đồng thời ký kết được những hợp đồng mới triển vọng.

Người làm ăn kinh doanh có thể mạnh dạn thử sức mình trong những lĩnh vực mới. Tất nhiên, khi mới bắt đầu sẽ không tránh khỏi va vấp, song chỉ cần kiên định với mục tiêu của mình thì dần dần, bản mệnh sẽ bắt được vào guồng quay và gặt hái thành công.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt mọi việc. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch bắt tay vào việc gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay, có như vậy thì quá trình tiến hành sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai, thậm chí còn bị cấp trên gây khó dễ. Mọi chuyện tiến triển vô cùng khó khăn.

Bản mệnh hãy chú ý làm từng công việc một chứ không nên sốt ruột, làm mọi việc một cách nhanh chóng và cẩu thả, bởi nếu làm sai một việc gì đó thì bsẽ phải mất thêm thời gian và công sức để sửa chữa lỗi lầm.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!