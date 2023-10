Tử vi Chủ Nhật 31/10/2021 của 12 con giáp: Tý - Ngọ được quý nhân nâng đỡ, Dần - Hợi suy nghĩ tiêu cự, dễ hỏng chuyện lớn

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý được Thực Thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua.

Dưới sự nâng đỡ của Thiên Ấn, người tuổi Sửu làm trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ… nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn có cơ hội phát huy điểm mạnh của mình, giúp đơn vị phát triển nhanh chóng.

Song bản mệnh cần chú ý mở rộng mối quan hệ với người khác, không nên sống ích kỷ, bo bo giữ mình. Nếu bạn giúp đỡ mọi người vào lúc này thì lúc khác, khi bạn gặp khó khăn cũng sẽ được người khác giúp đỡ.

Tuổi Dần

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của đa số mọi người. Bạn nhận ra rằng mình nên chủ động trong nhiều việc chứ không nên phụ thuộc vào người khác.

Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Đừng làm cẩu thả chỉ vì muốn xong việc, bởi chỉ cần mắc sai sót ở một bước rất nhỏ thôi là bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mộc sinh Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Các thành viên trong nhà không tranh cãi mà luôn thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết mọi vấn đề.

Thiên Tài còn cho thấy bản mệnh dễ phát tài nhờ các công việc tay trái hoặc nhờ vào vận may của mình trong các trò may rủi. Nếu có tiền nhờ ăn may, bạn chớ nên tự đắc rồi tiêu xài hoang phí. Hãy sử dụng số tiền đó một cách ý nghĩa hơn.

Tuổi Thìn

Chính Ấn giúp sức, người tuổi Thìn có chức có quyền khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiến cấp trên ấn tượng bởi những gì mà mình đã thế hiện. Đây là lúc bạn tiếp tục cố gắng chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng.

Tuổi Tỵ

Chính Quan mang lại nhiều dấu hiệu tốt cho người tuổi Tỵ đang muốn chinh phục con đường học hành. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức và vận dụng một cách linh hoạt vào bài tập, hay là với công việc trước mắt.

Tinh thần trách nhiệm cao là một trong những yếu tố chính khiến bạn nhanh chóng được tôn trọng và cất nhắc. Bạn nên tiếp tục cố gắng chứ không nên ngủ quên trên chiến thắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng. Hãy tự tin hơn nữa vào khả năng của mình.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Thậm chí, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến tương lai rộng mở.

Tuổi Mùi

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Mùi còn độc thân có một ngày vô cùng đào hoa. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ những nét tính cách độc đáo của mình. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải vội vàng đưa ra quyết định đến với ai đó.

Thiên Ấn cho thấy trong công việc, bạn là người có khả năng phản ứng nhanh nhạy khi đối diện với mọi vấn đề. Đây chính là điểm mạnh bạn cần phải phát huy nếu muốn thăng tiến.

Tuổi Thân

Dưới tác động của Nhị Hợp, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới, giúp công việc tiến triển vô cùng thuận lợi.

Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội để tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, bạn cần chú ý để đánh giá con người chính xác hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Sự quyết đoán có thể giúp bạn trở thành người dẫn dắt người khác, giúp tập thể đạt được thành công.

Tuy nhiên, bạn đang nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn. Dù làm việc ở vị trí nào, khi có ý định phê bình ai, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây tổn thương người khác.

Tuổi Tuất

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và cha mẹ rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Bạn hiểu rằng kinh nghiệm của người đi trước là vô cùng quý báu.

Chính Ấn khuyên bạn hãy nuôi tham vọng trong công việc. Bạn không nên dễ dàng hài lòng với thực tại, bởi khả năng thực sự của bạn có thể đưa bạn tiến xa hơn nhiều.

Tuổi Hợi

Dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn đang “múa rìu qua mắt thợ” và tự đẩy mình vào tình huống khó xử đấy.

Thủy khắc Hỏa, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết, đừng giấu trong lòng rồi thầm bất mãn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.