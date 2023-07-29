Tử vi Chủ nhật 30/7/2023 của 12 con giáp: Mão – Ngọ đếm tiền mệt nghỉ, Tý – Tuất đau đầu đối diện với tiểu nhân

Thổ khắc Thủy, quan hệ giữa bản mệnh và gia đình cũng không được hài hòa. Những quan điểm, ý định của bạn thường không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Điều này khiến bạn cảm thấy hoang mang, bế tắc, cảm thấy mình là người cô đơn trong chính gia đình.

Tương Hại giáng họa, người tuổi Tý đau đầu đối diện với kẻ tiểu nhân. Dù bạn không cố tình gây thù chuốc oán với ai thì vẫn có thể bị kẻ xấu tìm cách hãm hại. Vì thế, con giáp này chớ nên tin tưởng người khác quá dễ dàng. Tốt nhất, bản mệnh hãy giữ vững định hướng, quan điểm của bản thân và hoàn thành tốt các công việc trong trách nhiệm của mình, chớ nên lo chuyện bao đồng kẻo vướng rắc rối.

Thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy bối rối, song dần dần bạn sẽ có hướng đi mới, không còn bước theo lối mòn nữa.

Tương Xung tác động, người tuổi Sửu gặp nhiều rắc rối trong công việc cũng bởi cái tính nóng nảy mà ra. Bạn thường không đủ kiên nhẫn lắng nghe người khác, đồng thời cũng không thể tự suy xét các vấn đề của bản thân một cách kĩ càng. Vì thế, ngày hôm nay, bạn chỉ nên tiến hành các công việc quen thuộc, hạn chế đưa ra những quyết định trọng đại, gây ảnh hưởng lớn về sau. Nếu còn thời gian, bạn nên tiếp tục cân nhắc các kế hoạch trước khi bắt tay thực hiện.

Tuổi Dần

Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Dần dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên của mình. Đôi bên có những ý kiến trái ngược nhưng không ai chịu hạ cái tôi xuống để nhìn vấn đề theo chiều hướng khác. Khi cuộc thảo luận đã bắt đầu trở nên gay gắt, bạn không nên tiếp tục tranh cãi nữa mà nên chủ động ngừng lại để mọi người bình tĩnh hơn. Nếu vẫn muốn thuyết phục đối phương, hãy lựa chọn một thời điểm khác với hình thức truyền đạt vấn đề khác phù hợp hơn.

Mộc khắc Thổ, có vẻ như chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển tích cực. Bạn sợ hãi tổn thương nên không dám mở lòng với người khác, chính vì vậy, có thể bạn sẽ bỏ lỡ một vài đối tượng chân thành với mình.

Tuổi Mão

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nên dù có phải xử lý công việc khó khăn đi nữa, bạn cũng có thể giải quyết rất gọn gàng và nhanh chóng. Với người làm ăn kinh doanh, nay là người rất thích hợp để bản mệnh mở rộng quan hệ kinh doanh, làm quen với những đối tác, khách hàng triển vọng. Hãy đối xử chân thành và thẳng thắn với mọi người, bạn cũng sẽ gặp được người chân thành và thẳng thắn.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ lại là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn đang dần lạnh nhạt. Bạn có vẻ quá tập trung cho sự nghiệp nên thường thờ ơ với người nhà. Hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​​​​Tuổi Thìn

Chính Quan che chở, người tuổi Thìn có cơ hội chạm tay vào mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp. Nay cũng là ngày may mắn với người tham gia thi cử, tuyển dụng. Bạn hãy phát huy hết khả năng của mình, tin rằng với kinh nghiệm phong phú và phong thái tự tin, bạn có thể gây ấn tượng tốt đẹp với nhà tuyển dụng.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày thứ 2 này, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tỵ có một ngày tràn đầy niềm vui. Nếu còn độc thân, bạn được giới thiệu cho đối tượng triển vọng, thậm chí, bạn còn có thiện cảm với đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn trò chuyện, kéo gần khoảng cách với người đó nhé. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy có thể tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ. Dù ở bên nhau đã lâu nhưng quan hệ giữa hai bạn luôn luôn khăng khít, đó là điều khiến mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ.

Chính Tài nâng bước, tình hình tài chính của con giáp này cũng có những bước tiến đáng kể. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên được thưởng nóng. Người làm kinh tế nhận được tiền từ các khoản đầu tư trước đó của mình.

​​​​​​​Tuổi Ngọ

Dưới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Với tính cách cởi mở và lạc quan, bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, thúc đẩy tập thể nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương sẵn sàng giới thiệu cho bạn những cơ hội hiếm có. Hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng chần chừ, e ngại, bạn có thể thăng tiến rất nhanh trong tương lai.

Hỏa sinh Thổ, những người còn độc thân có thể may mắn tìm ra người phù hợp với mình. Hãy nghe theo cảm xúc trong lòng mình, chớ nên so đo, toan tính quá nhiều. Còn với những người đã lập gia đình, bạn có thể hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Tuổi Mùi

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Mùi có thể phải đối diện với nhiều khúc mắc trong công việc. Có vẻ như cấp trên đang cố tình gây khó dễ cho bạn, khiến bạn chẳng thể phát huy được khả năng vốn có của mình. Nếu môi trường làm việc không tốt, bạn có thể suy nghĩ đến việc thay đổi công việc. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định từ bỏ, bạn cần phải xác định chắc chắn mọi vấn đề bắt nguồn từ đầu, như vậy mới có thể rút kinh nghiệm, tránh phạm phải trong tương lai.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, nay ngày can Giáp không trị bệnh ở đầu. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​​​​Tuổi Thân

Thổ sinh Kim, lối suy nghĩ rành mạch và tài ăn nói thuyết phục chính là yếu tố giúp người tuổi Thân chinh phục lòng người trong ngày hôm nay. Bạn rất thích hợp với những công việc lãnh đạo hoặc cần đứng nói trước đông đảo mọi người. Trong lĩnh vực tình cảm, bản mệnh và gia đình có một mối quan hệ hài hòa và yên ấm. Bạn biết rằng xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai, vì thế mà bạn luôn cố gắng hết sức để lo toan và chăm sóc chu đáo cho cả nhà.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dậu

Thiên Ấn chỉ đường, người tuổi Dậu khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn có thể giúp đỡ mọi người xung quanh vượt qua khó khăn, khúc mắc. Con giáp này hoàn toàn có thể yêu cầu một vị trí cao hơn trong công việc vào ngày hôm nay. Chắc hẳn cấp trên cũng đã nhìn thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn suốt thời gian qua và sẵn sàng dành cho bạn một cơ hội được cất nhắc.

Thổ sinh Kim, tình cảm của con giáp này với nửa kia của mình đang trong giai đoạn rất hòa hợp. Hai người có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Đây chính là lý do khiến luôn tin tưởng vào tương lai, dù đang đối diện với khó khăn đi nữa.

Tuổi Tuất

Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất dễ gặp phải vướng mắc với kẻ tiểu nhân. Những kẻ ôm mục đích xấu xa có thể nhân cơ hội bạn lơ là để cướp công lao của bạn, làm xấu đi hình ảnh của bạn trong mắt mọi người. Tuy nhiên, "cây ngay không sợ chết đứng", nếu bạn không làm chuyện gì thẹn với lòng thì không việc gì bạn phải sợ hãi, trốn tránh đối mặt. Hãy hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được giao, sự thật sẽ chứng minh cho mọi người thấy bạn là người thế nào.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Kiến là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn, hoàn thành ước nguyện đã đặt ra.

​​​​​​​Tuổi Hợi

Kiếp Tài đẩy người tuổi Hợi vướng vào cuộc tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng giữ vững ý kiến của mình nên chẳng ai chịu ai, công việc vì thế cũng rơi vào bế tắc, khó có bước phát triển như mong muốn. Với người làm lãnh đạo, bạn chớ nên đưa ra những quyết định độc đoán, bỏ ngoài tai ý kiến của cấp dưới. Có thể cấp dưới mới là người có cái nhìn chính xác hơn về công việc thực tế, bạn đừng nên coi mình là nhất, làm việc gì cũng đúng đắn.

Thổ khắc Thủy, con giáp này cũng nên chú ý đến những mối quan hệ xung quanh mình. Trong chuyện tình cảm, bạn chỉ nên tin tưởng vào lời nói của những người thực sự thân thiết và bỏ ngoài tai những lời bàn tán nhằm chia rẽ quan hệ đôi bên.

Ảnh minh họa: Internet

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