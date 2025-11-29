Tử vi Chủ Nhật 30/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên hạnh phúc. Hai bạn dành nhiều thời gian bên nhau và có sự gắn kết bền chặt. Bạn hiểu rõ đối phương cần gì và luôn cố gắng để chia sẻ, quan tâm nhau. Những ai độc thân sẽ sớm tìm gặp được người phù hợp khi bạn biết yêu thương và tập trung phát triển bản thân.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ đảm bảo các nguồn tài chính nên không cần lo lắng về tiền bạc. Con giáp này chỉ cần nỗ lực kiếm tiền, không ngừng chủ động tìm kiếm những khách hàng mới sẽ sớm đạt đến ngưỡng tài chính như mong muốn.

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có biến chuyển tích cực và suôn sẻ trăm bề. Bản mệnh nhận được một khoản thu nhập kha khá từ công việc chính thức. Người tuổi này có thể cân nhắc đầu tư sinh lời khi bước vào năm mới. Những khoản đầu tư trước đó dần sinh lời, từ đó đem đến cho con giáp này một cuộc sống thoải mái và có phần sung túc hơn trước đây.

Hơn nữa, vận trình tình duyên có niềm vui mới. Những bạn độc thân có thể gặp được người phù hợp và bước vào mối quan hệ mới. Các cặp đôi nên cân bằng thời gian giữa tình cảm và công việc, dành cho nhau sự quan tâm nhiều hơn nữa nếu không muốn mối quan hệ dần phai nhạt.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có thể sẽ đảm nhận trọng trách mới. Đây là thách thức mà cấp trên kỳ vọng bạn có thể vượt qua và đảm nhận vị trí công việc mới. Bản mệnh còn có những hoạch định công việc riêng giúp cho sự nghiệp càng thêm vững chắc. Những ai đang tìm kiếm việc làm mới cũng sẽ sớm đón nhận những tin tức tích cực.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên hài hòa và đón nhận nhiều tin vui. Hai bạn có nhiều điểm tương đồng và thấu hiểu lẫn nhau. Trong nhiều vấn đề, cả hai luôn cố gắng nhường nhịn và lắng nghe đối phương nhiều hơn giúp cho mối quan hệ càng thêm bền chặt.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ chưa nhận được nhiều khoản thu mới. Bản mệnh chỉ cần hoàn thành tốt những dự án bên ngoài sẽ sớm nhận được tin tức tích cực về tiền bạc. Bạn có nhiều thách thức cần phải vượt qua. Trong thời gian tới, bạn sẽ đối diện không ít khó khăn trong sự nghiệp nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn này sẽ sớm đón nhận những tin tức tích cực. Bạn còn cần duy trì các khoản thu nhập cố định, đủ để chi trả cho những nhu cầu cần thiết

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trầm lắng hơn trước. Những ai còn độc thân vẫn chưa thể gặp được người phù hợp. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ nhận được những tin tức tích cực trong mối quan hệ nên bạn chỉ cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.



Người tuổi Mão sẽ chưa nhận được nhiều khoản thu mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn suôn sẻ và hanh thông. Tam Hợp nâng đỡ giúp cho người tuổi này có thể hoàn thành công việc theo đúng dự tính. Trong năm mới bạn có nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh cũng như mối quan hệ giúp cho công việc thêm thuận lợi. Bạn nhận được khoản nhuận bút từ công việc tựu do của mình. Ngoài ra, con giáp này sẽ đón nhận tin tức về tiền thưởng cuối năm giúp bạn có thể cho tiêu cho những nhu cầu cần thiết.

Về chuyện tình cảm, bản mệnh có thời gian ở bên gia đình và người yêu của mình. Những bạn còn độc thân chưa thể tìm được người phù hợp do bạn đang tập trung cho sự nghiệp. Ngũ hành tương sinh giúp hai bạn càng thêm gắn kết. Những ai đang yêu xa sẽ sớm gặp nhau và bắt đầu tính chuyện lâu dài. Người độc thân cũng sẽ sớm có tín hiệu về người yêu mới.

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều trắc trở và không được tốt lắm vào ngày thứ Năm này. Bản mệnh đánh mất những cơ hội nâng cao thu nhập do sự do dự của bản thân. Con giáp này chỉ có thể đạt được ngưỡng tài chính như mong muốn nếu chịu bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới.

Hơn nữa, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ có chuyện không vui. Hai bạn có những hiểu lầm khiến cho mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Người tuổi này nên nói thật những cảm xúc của mình với đối phương được rõ và cùng nhau tìm cách giải quyết thay vì cả hai đều giữ im lặng.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều khởi sắc và tốt đẹp. Bản mệnh giữ được sự tỉnh táo và đưa ra quyết định chuẩn xác trong công việc. Người tuổi này chỉ cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn nhận được những khoản thu bất ngờ từ dự án đã đầu tư trước đó. Một số bạn đang cố gắng mở rộng đầu tư để tăng thu nhập trong thời gian tới.

Tình duyên hòa hợp khiến bạn và đối phương có nhiều điểm tương đồng và yêu thương nhau hết mực. Người tuổi này nên dành nhiều thời gian để bên cạnh và tìm hiểu đối phương nhiều hơn, điều này sẽ khiến cho tình cảm càng thêm gắn bó.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều điều hanh thông trên con đường phát triển sự nghiệp. Có thể là người tuổi này sẽ được cấp trên “cầm tay chỉ việc” nên tiến độ hoàn thành nhanh chóng. Song song đó, bản mệnh còn được giao cho phụ trách những công việc có cơ hội thăng tiến cao. Người làm kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường, từ đó khách hàng bắt đầu ngày càng đông. Qua đó, bạn càng ngày càng kiếm được nhiều tiền cho mình hơn và có thể nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại đáng kể.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ổn định. Dù công việc có bận rộn thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn luôn sắp xếp và chú ý dành thời gian ở bên cạnh những người thân yêu. Bạn cho rằng chính mình cần phải luôn ở bên người thân những lúc mọi người cần đến mình nhất.



Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều điều hanh thông trên con đường phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công việc của người tuổi Thân sẽ xuất hiện những trở ngại khiến công việc chậm trễ. Bản mệnh phải đảm nhận nhiều công việc xảy đến bất ngờ khiến bạn khó có thể xoay xở. Con giáp này nên nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp để đảm bảo tiến độ chung. Người tuổi này đang bị chững các nguồn thu do chỉ vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết. Bản mệnh nên kiên trì bước qua giai đoạn khó khăn này sẽ sớm nhận được kết quả như mong đợi.

Vận trình tình duyên có tranh cãi. Bạn và người yêu có nhiều quan điểm trái chiều nên không thể đưa ra sự đồng thuận trong nhiều vấn đề. Ai cũng muốn làm theo ý mình nên xảy ra xung đột. Cứ tiếp tục như hiện tại hai bạn sẽ rất khó để bên nhau dài lâu.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu để có thể phát huy đúng thời điểm. Hơn ai hết, bản mệnh có thể trở thành người dẫn đầu tập thể, đồng thời còn là tấm gương sáng để bạn bè, đồng nghiệp xung quanh noi theo và học tập. Người hoạt động trong lĩnh vực đầu tư đưa ra được quyết sách đúng đắn khiến cho nguồn lãi đổ về túi nhanh chóng. Đồng thời, đây cũng chính là thời điểm phù hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác và nâng cao nguồn tài chính cá nhân.

Vận trình tình cảm êm đềm, tươi đẹp. Đôi lứa yêu nhau ít khi nào cãi vả khi mà cả hai luôn dành thời gian cho nhau để thường xuyên trao đổi và cùng giải quyết mọi vấn đề. Chính điều này đã giúp cho mối quan hệ giữa hai người tiến triển một cách bền chặt hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sau những khó khăn cũng đã có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ nhận được tin tức tích cực về sự thăng tiến. Do đó, vận trình tài lộc tăng tiến vượt bậc. Bản mệnh nhận được thêm một khoản kha khá do đảm nhận vị trí công việc mới. Một số bạn đang tìm kiếm cơ hội nâng cao tài chính cũng sẽ sớm nhận được tin tức tốt.

Về chuyện tình cảm, con giáp này cũng đã thoải mái đón nhận tình cảm từ người khác mang đến và cơ mình cơ hội để được hạnh phúc sau những tổn thương. Sau lần thay đổi này, bản cảm nhận sâu sắc tình cảm từ mọi người xung quanh dành cho mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thuận lợi hoàn thành những nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn. Một số bạn có thể gặp phải chút trục trặc nhưng chỉ cần kiên trì sẽ nhanh chóng đạt thành ước nguyện. Bản mệnh đón nhận tin vui về tài chính nên không cần lo lắng về tiền bạc. Con giáp này chỉ cần tập trung hoàn thành những dự án sắp tới sẽ không cần lo lắng về tài chính.

Vận trình tình cảm có nhiều khởi sắc. Người độc thân vượt qua được những ám ảnh quá khứ và bắt đầu dành tình cảm cho những người thương mình thật lòng hơn. Và rất nhanh thì bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình để tiến tới hôn nhân vào một ngày không xa.



Người tuổi Hợi thuận lợi hoàn thành những nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.