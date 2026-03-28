Tử vi Chủ Nhật 29/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi suôn sẻ trăm bề, tiền chảy về đầy túi, Mão - Tỵ của cải hao hụt, nợ nần chưa trả hết.

Vận trình tình cảm cần chủ động nhiều hơn nữa. Để tìm thấy ý trung nhân thích hợp, người cùng này cần cố gắng tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao lưu cùng bạn bè. Còn người có đôi đang trải qua những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc bên cạnh nhau.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có sự che chở của Chính Ấn. Vậy nên, người tuổi này có thể khả năng thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Đồng thời, bản mệnh còn tìm hướng đi mới cho mình để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Con giáp này nên phát huy những thế mạnh của mình trong công việc để tự tạo cơ hội kiếm tiền cho mình.

Ngoài ra, chuyện tình cảm đang có chuyển biến tiêu cực. Người độc thân sẽ nhận được sự quan tâm từ người tình cũ trước đó, khiến cho bạn cảm thấy có phần lung lay. Còn người đang yêu thì sẽ ít có thời gian chia sẻ và quan tâm nhau hơn.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ vô cùng tiến triển rất thuận lợi. Thậm chí, người tuổi này này sẽ sẵn sàng làm thêm giờ trong tuần này để gia tăng thêm thu nhập cho mình. Nhưng bạn hãy chú ý chăm sóc cho sức khỏe của mình nhiều hơn đó nhé. Vận trình tài lộc đang ở mức độ an toàn. Nhờ có khoản tiết kiệm trong thời gian trước mà chòm sao này có thể chi tiêu thoải mái trong tuần này mà không cần phải lo lắng gì thêm.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông. Người tuổi này làm việc gì cũng đến nơi đến chốn nên ai làm việc gì cùng với bản mệnh đều không sợ bị thiếu hoặc sai sót gì đó. Bạn còn là một người làm việc khá nghiêm túc và cống hiến hết mình vì công việc nên bản mệnh có thể hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng trong ngày này. Nhờ có Cát Tinh nâng đỡ, con giáp này liên tục nhận được tin vui liên quan đến phương diện tiền bạc. Nếu khéo léo trong cách chi tiêu thì bạn sẽ có được khoản dư đáng kể trong tương lai.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tươi đẹp, nở rộ. Bạn và người ấy yêu thương lẫn nhau, ít khi nào cãi vã do có sự trợ giúp của Ngũ hành tương sinh. Những ai đã có bạn đời cần nên quan tâm hơn đến sức khỏe và động viên an ủi nhiều hơn. Người độc thân nên kỳ vọng nhiều vì bạn sẽ sớm gặp được "nửa kia" của mình.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên tương đối khó khăn. Vì ảnh hưởng của hung tinh nên tâm tình của người tuổi này không được tốt trong quá trình làm việc, đồng thời còn không thể dung hòa các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, bạn cũng hãy chú ý trong việc chi tiêu cũng như đừng nhẹ dạ cho người khác vay mượn tiền tại thời điểm này.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ ảm đạm, tẻ nhạt. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đôi khi khó tránh khỏi những mâu thuẫn vì những chuyện chẳng đâu. Nếu không học cách nhún nhường thì cả hai khó lòng mà tiếp tục đi trên con đường hạnh phúc cùng nhau.



Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra dễ dàng như mơ. Người tuổi này được đánh giá khá cao ở khả năng quan sát, nắm bắt vấn đề. Bản mệnh hoàn toàn có thể kiểm soát mọi rủi ro nhờ vào sự nhạy bén và bản lĩnh của mình.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ được hóa giải mâu thuẫn. Con giáp này với nửa kia đã trải qua một khoảng thời gian không dễ dàng gì. Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi thẳng thắn nói chuyện, tìm ra khúc mắc để tháo gỡ. Người độc thân có vận đào hoa tốt, có thể tìm thấy được người thích hợp để nói chuyện hẹn hò, yêu đương.

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ diễn ra không được suôn sẻ và khó khăn trăm bề. Công việc đang tiến triển tốt đẹp thì phát sinh rắc rối bất ngờ khiến con giáp này khó trở tay kịp. Chưa kể, họa tiểu nhân đeo bám khiến bản mệnh dễ mất bình tĩnh và đưa ra những quyết định sai lầm. Bản mệnh không cân bằng tốt giữa sở thích và nhu cầu nên dễ rơi vào cảnh túng thiếu.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng không được êm ấm và gặp nhiều trắc trở không đáng có. Bạn và đối phương có những luận điểm khác biệt về chuyện tình cảm. Hai người thương đưa ra những cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề trái ngược nhau dẫn đến tranh cãi. Cuộc sống gia đình dễ gặp sóng gió vì có kẻ thứ ba bước chân vào mối quan hệ này.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm tốt để con giáp này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Con đường công danh sự nghiệp rộng mở, tuổi Sửu không cần phải cố gắng nhiều nhưng vẫn có bước thăng tiến đáng kể. Nguồn thu nhập có dấu hiệu gia tăng, có thể thoải mái chi trả cho các nhu cầu cá nhân.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển tốt đẹp và đón nhiều tin vui tới tấp. Bạn có cơ hội tìm được một nửa yêu thương nếu biết mở lòng đón nhận tình cảm mới. Với những ai đã lập gia đình, bạn đang có một chuyến đi du lịch hâm nóng tình cảm thật tuyệt vời cùng với người ấy.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra khá suôn sẻ và hanh thông trong ngày thứ Sáu này. Nguồn năng lượng dồi dào đem đến cho con giáp này cảm hứng sáng tạo bất tận, đặc biệt thuận lợi cho những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bạn còn có cơ hội hợp tác với những khách hàng mới mang về nguồn lợi nhuận không nhỏ. Người tuổi này rất biết cách thuyết phục đối tác nên những dự án do bạn phụ trách thường sẽ nhận được lợi nhuận khá cao.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên khởi sắc và tốt đẹp. Mối quan hệ giữa các cặp đôi luôn được ấm êm, hoà thuận nhờ biết cách sẻ chia và cảm thông cho những khó khăn của nhau. Người độc thân mau chóng tìm được chân mệnh cuộc đời nhờ đào hoa tốt nâng đỡ.



Tuổi Thân

Công danh sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ gặp nhiều trở ngại và phát sinh nhiều khó khăn khi thực hiện. Tác động của Tương Hình là nguyên nhân khiến cho người tuổi này tự tin quá mức, đồng thời còn không muốn nhờ cậy giúp đỡ. Điều này khiến cho bạn gặp những rắc rối phát sinh bất ngờ trong quá trình làm việc. Con giáp này cũng không nên đưa ra quyết định đầu tư vào lúc này, thay vào đó, hãy tiếp tục bình tĩnh và chờ đợi những cơ hội khả quan hơn.

Ngoài ra, vận trình tình cảm kém sắc. Nếu như bạn cứ mải mê lao đầu vào công việc thì mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ có thể “đường ai nấy đi”. Hãy nhận ra điều này sớm và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn để tình cảm càng khăng khít, bền chặt.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui và hạnh phúc. Người tuổi này chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong mọi công việc được giao. Nhờ đó, bản mệnh nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên và có thể được lên vị trí tốt hơn trong tương lai gần. Nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài, con giáp này có cơ hội phát tài trong ngày thứ Sáu này.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động trong ngày. Người độc thân muốn tìm một người để thực hiện nhiều dự định cùng nhau. Người đã kết hôn lan tỏa tình yêu thương của mình, từ đó đem lại nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ có sự nâng đỡ của Thiên Ấn. Điều này đã giúp mang lại cho người tuổi những thành tựu xuất sắc trong quá trình làm việc sau những nỗ lực trước đó. Bạn còn có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân với cấp trên và mở ra con đường thăng tiến rõ ràng hơn. Con giáp này chỉ cần duy trì trạng thái tập trung cho sự nghiệp như hiện tại sẽ nhanh chóng gặt hái được thành tự như mong đợi.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ khởi sắc và đón nhận tin vui. Người độc thân dù chưa tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng lại đang có người thầm thương trộm nhớ. Chỉ cần bản mệnh chịu mở lòng và cho đối phương cơ hội thì khả năng thành đôi sẽ là rất lớn.

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ tương đối ổn định trong ngày hôm nay. Có lẽ, con giáp này sẽ phải chi tiền cho một vài hoạt động. Nếu những món đồ đó là cần thiết thì bạn không cần quá tiết kiệm làm gì. Tam Hội nâng đỡ giúp cho những người tuổi này gặp nhiều may mắn trong quá trình làm việc. Theo đó, một số người sẽ tìm thấy được người chung chí hướng với mình, từ đó có thể kết hợp và phát triển trong nhiều kế hoạch khác nhau.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông. Bạn và người ấy đang cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó chính là động lực giúp hai người vượt qua những khó khăn, thử thách đang gặp phải.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.