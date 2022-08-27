Tử vi Chủ nhật 28/8/2022 của 12 con giáp: Mão - Tị biết tận dụng thời cơ vàng; Mùi - Dậu bất lợi trong công việc, tiền bạc không cánh mà bay

Kiếp Tài nhắc nhở Sửu phải thận trọng trong việc kinh doanh, buôn bán của mình. Hung vận ập tới có thể khiến bạn mất trắng những khoản tiền bỏ ra. Do đó, bạn nên có kế hoạch chu toàn hơn, đừng quá tự tin mà đâm ra chủ quan. Có thể nói đầu tư chính là con đường ngắn nhất đưa tuổi Sửu đến con đường giàu có sớm nhất.

Xem tử vi ngày 28/8/2022 dự đoán, ảnh hưởng của Hình hại vô lễ nên cho dù vô tình không để ý nhưng con giáp tuổi Tý đã phạm lỗi với người lớn tuổi thì nên tìm cách xin lỗi một cách chân thành. Với thái độ và lời nói thành thật thì bạn sẽ sớm được người ta bao dung tha thứ thôi mà, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tỷ Kiên khiến con giáp tuổi Tý thích nâng cao quan điểm hơn trong các cuộc đối thoại. Đừng quá xem trọng thắng thua trong một cuộc tranh luận, quan trọng là bạn và đối phương trở nên thấu hiểu lẫn nhau. Ngũ hành tương sinh khuyến khích để cho khía cạnh vị tha của bạn được bộc lộ ra ngoài. Thái độ tích cực ấy giúp mối quan hệ của bạn và một nửa của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Theo tử vi hàng ngày, hôm nay khi có Tam Hội ghé thăm có vẻ bạn bè đang cần sự giúp đỡ từ con giáp tuổi Dần. Có thể một buổi cà phê gặp mặt tâm sự cũng giúp các bạn trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Thương Quan nhắc nhở tuổi Dần rằng nếu những thay đổi trong thời gian qua khiến bạn trở nên mắc kẹt với những dòng suy nghĩ ở hiện tại thì đây là thời điểm thích hợp để bạn dành cho mình khoảng không gian riêng để thấu hiểu bản thân và nhận được sự cảm thông từ những người xung quanh. Bạn đừng quá tiết kiệm đến nỗi không dám chi tiêu gì. Có thể chăm sóc bản thân hơn bằng việc cải thiện ngoại hình và vóc dáng thông qua những mẹo làm đẹp từ những bí quyết hay trên các trang mạng xã hội.

Nhưng đã đầu tư thì phải tính đến những rủi ro có thể phải đương đầu, bạn chớ nên suy nghĩ quá lý tưởng mà khiến bản thân phải trả giá bằng chính những khoản tiền mình vất vả kiếm được. Công việc ở thời điểm này tuy không có quá nhiều áp lực, nhưng bạn vẫn đang phải lo toan khá nhiều thứ trong cuộc sống khiến tâm trạng bất ổn. Bạn nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi phù hợp, tránh để bản thân lâm vào tình trạng kiệt sức, nhất là trong ngày Thổ vượng như hôm nay.

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Tuổi Mão

Người tuổi Mão có vận trình trong ngày khá thuận lợi. Bản mệnh giải quyết hầu hết các nhiệm vụ đâu vào đấy, còn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp khi có thể. Điều này giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở. Chẳng những vậy, phương diện tài lộc cũng khá may mắn. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì đều biết tranh thủ lợi thế, tận dụng thế mạnh của mình để thu lợi. Các khoản tích góp cũng ngày càng nhiều thêm.

Chuyện tình cảm trong ngày khá bình ổn. Tuy không quá mức nồng nhiệt nhưng mang tới cho cả hai cảm giác bình yên và thoải mái. Mối quan hệ ngày càng bền vững khi cả hai cùng nhau vun vén, có lẽ ngày để cả hai về chung nhà không còn xa nữa.

Tuổi Thìn

Tam Hội giúp cho khả năng giao tiếp của con giáp tuổi Thìn được cải thiện. Dường như hai bạn đang cảm thấy ổn hơn về nhau và sẵn sàng tương tác. Cơ hội để tăng gắn kết đã đến rồi. Chính Quan ghé thăm cho thấy người tuổi Thìn hài lòng với tốc độ và năng lực của mình, bạn không có ý định so sánh bản thân với bất cứ ai.

Mỗi người có một guồng quay công việc riêng và có thể làm những điều mình cho là cần thiết. Ngũ hành xung khắc khuyên bạn rằng nếu đang cảm thấy cạn kiệt năng lượng thì bạn hãy thư giãn và tự thưởng cho mình một vài thú vui xa xỉ như chăm sóc sắc đẹp hoặc mua sắm.

Tuổi Tị

Tuổi Tị may mắn có cát tinh Thiên Ấn trợ mệnh nên công danh sự nghiệp đạt được những bước tiến không hề nhỏ. Bạn nên tận dụng thời cơ tốt trong ngày để tiến hành những việc đã dự định. Hãy mạnh dạn, quyết đoán để bản thân không phải đi sau người khác. Phương diện tiền bạc cũng không cần phải quá lo lắng. Dù tài lộc không quá dồi dào nhưng nhờ luôn biết cách quản lý chi tiêu phù hợp, bạn có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch đầu tư, mua sắm theo ý muốn.

Cuộc sống không cần phải căn ke, tính toán quá nhiều. Hỏa sinh Thổ sẽ giúp đôi lứa đi đúng đường để duy trì hạnh phúc hiện tại. Chuyện tình cảm của hai bạn khiến cho mọi người đều phải ghen tị đấy. Bạn và người ấy luôn thấu hiểu và tin tưởng nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.

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Tuổi Ngọ

Nhắc nhở cho tuổi Ngọ hiểu rằng đã đến lúc cần điều chỉnh lại lòng tốt trong việc giúp đỡ người khác. Cho đi và giúp đỡ là tốt, song đây là thời điểm bạn nên để đối phương “tự lực cánh sinh”. Điều này sẽ giúp họ không còn ỷ lại và phụ thuộc quá mức vào bạn. Thiên Tài ghé thăm mang lại tiền bạc và cơ hội gia tăng tài sản cho con giáp tuổi Ngọ. Nhiều người có thể mua thêm nhà, đất trong giai đoạn này bất chấp người ta đang phải loay hoay về tài chính.



Mộc - Hỏa tương sinh cho thấy tin vui liên quan sức khỏe của bản mệnh. Bạn trở nên vui tươi, thoải mái hơn khi bệnh cũ đã không còn. Những ai bị bệnh nhẹ như ho, cảm cũng tìm được cách chữa trị phù hợp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được dự đoán sẽ gặp không ít bất lợi khi triển khai kế hoạch công việc. Mọi việc vốn đang tiến triển tốt đẹp thì bỗng phát sinh trục trặc. Rất có thể nguyên nhân đến từ những kẻ tiểu nhân núp trong bóng tối, bạn nên có sự đề phòng. Các mối quan hệ trong công việc hay hợp tác khách hàng vào ngày này cũng không được suôn sẻ.

Tuổi Mùi có thể sẽ xảy ra nhiều bất đồng, tranh cãi nhưng điều đó lại càng cho thấy rằng bản mệnh cần phải cải thiện kĩ năng giao tiếp nếu bạn muốn tiến xa hơn. Trong chuyện tình cảm, đây là lúc bạn cần nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nếu bạn còn độc thân và cảm thấy mối quan hệ đó mang đến cho mình cảm giác bình yên và thoải mái thì hãy bật đèn xanh cho đối phương, đừng do dự mà lỡ mất hạnh phúc nhé.

Tuổi Thân

Chính Ấn giúp con giáp tuổi Thân biết chỗ nào cần tập trung nhằm hạn chế việc lãng phí nguồn lực. Bạn có thể học hỏi và rút kinh nghiệm từ sai lầm của những người xung quanh. Mộc - Kim xung khắc khuyên bản mệnh hãy bình tĩnh, đừng vì ai đó đối xử tệ với mình mà trở nên hằn học, xấu tính. Hãy cho ai đó thấy sự tử tế của mình và làm bản thân sống tích cực hơn.



Hôm nay bạn khỏe mạnh và nhanh nhẹn, có thể thấy lúc này nguồn năng lượng của bạn trở nên vô hạn. Đừng bỏ phí bất cứ phút giây ý nghĩa nào để làm cho người khác vui vẻ nhé, nếu không bạn sẽ tiếc lắm đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuất Dậu Tương Hại báo hiệu người tuổi Dậu sẽ có một ngày vô cùng bận rộn và đầy thách thức mà không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ người bên cạnh. Bản mệnh phải tự mình giải quyết mọi vấn đề. Nhưng nhìn theo hướng tích cực, đây cũng là cơ hội để bạn khai phá tiềm năng của mình.

Áp lực công việc ngày càng lớn khiến bạn mệt nhoài nhưng dù bận rộn thế nào cũng đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên chăm sóc bản thân và dành thời gian cho gia đình. Mọi mệt mỏi gần như bay biến khi bạn ở bên những người thân yêu của mình. Đây là nguồn động lực rất lớn cho bạn tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Vì bản chất tuổi Tuất là người sôi nổi, ưa thích sự vui vẻ nên hãy lựa chọn một vài đội nhóm thích hợp để tạo ra thêm nguồn cảm hứng bên trong bạn. Nhờ có Chính Quan mà bạn có thể vận dụng nó trong việc sáng tạo hơn trong công việc ngày hôm nay.



Lục Hợp giúp bạn có được người cùng chung tư tưởng, chí hướng, phù hợp để hợp tác, làm ăn trong dài hạn. Tuy nhiên nên nhớ rằng những rào cản trong công việc khá nhiều và cả hai cũng cần thời gian thích nghi thêm nữa nhé. Mộc - Thổ xung khắc cho thấy có chút rắc rối liên quan tới tiền nong. Đây là vấn đề nhạy cảm, thế nhưng nên khéo léo xử lý, đừng "xù lông nhím" lên khi ai đó đặt câu hỏi cho bạn nhé.

Tuổi Hợi

Thiên Tài cho thấy, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn khi triển khai các kế hoạch kiếm tiền, đầu tư làm giàu của mình. Việc buôn bán thuận lợi vô cùng, bản mệnh có thể sẽ được quý nhân trợ giúp và gặp được đối tác làm ăn thích hợp, hợp tác với nhau trên nền tảng cùng có lợi. Trong công việc, bản mệnh nên sắp xếp mọi thứ một cách khoa học hơn bằng cách ưu tiên xử lí những vấn đề còn tồn đọng ngay khi có thể. Sau đó bạn có thể thảnh thơi làm những việc khác mà không cần lo nghĩ gì về công việc.

Tuy nhiên, trái ngược với vận trình tài lộc thuận lợi, chuyện tình cảm của Hợi có thể gặp nhiều khúc mắc do ngũ hành Thủy – Thổ tương xung ảnh hưởng. Yêu một người đã khó, để duy trì tình yêu đó còn khó hơn. Chính vì thế nếu con giáp này cảm thấy phiền lòng về điều gì đó thì nên nói rõ với người ấy để cùng tháo gỡ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm