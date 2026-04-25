Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên viên mãn, hạnh phúc hơn trước . Dù bạn và người ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau hay đã kết hôn cũng đều có được những giây phút thoải mái, vui vẻ bên nha.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ tương đối vượng phát. Người tuổi này sớm tìm ra được những điểm mạnh của mình, đồng thời còn có sự quyết đoán trong mọi vấn đề nên có thể sớm xử lý các vấn đề đang còn tồn đọng trong khoảng thời gian trước. Nguồn thu nhập vẫn duy trì ở mức đều đặn giúp cho con giáp này có được cuộc sống thoải mái, sung túc hơn.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra hanh thông. Người tuổi này có thể nhận được lời khen từ cấp trên, đồng nghiệp nhờ được Quý Nhân giúp đỡ khi làm việc. Ngoài ra, đối diện với tình huống bất ngờ, bản mệnh còn nhanh trí và khéo léo để biết cách ngăn chặn các nguy cơ không may. Vận trình tài lộc tốt đẹp, song con giáp này không cần lo lắng quá nhiều khi công việc đang khá khởi sắc.

Vận trình tình cảm của con giáp này vượng sắc. Có vẻ như bạn là một người khá may mắn vì nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của người bạn đời trong tuần này. Với những người đang trong giai đoạn tìm hiểu, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn và người ấy giải quyết các mâu thuẫn tồn tại trước đó.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần dễ dàng đủ đường trong ngày 4/4. Con đường thăng tiến ngày càng rộng mở trước mắt nên chỉ cần người tuổi này nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì sẽ chuyển hóa thành vận trình hiện tại. Nhờ sự nâng đỡ của Quý Nhân, con giáp này có thể tìm được khá nhiều cơ hội kiếm tiền mà nhiều người chưa mình ra được. Điều này giúp cho bạn có được nguồn thu nhập rủng rỉnh trong thời gian tới.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ diễn ra tương đối ổn định. Tốt nhất là bạn nên giữ khoảng cách chừng mực trong các mối quan hệ với người khác giới. Điều này giúp bạn tránh được những hiểu lầm không đáng có giữ bạn và người bạn đời của mình.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ có chút vất vả, gian nan. Do tác động của cục diện Tương Hại nên công việc của người tuổi này phát sinh một vài rắc rối bất ngờ. Công việc của người tuổi này đang tìm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro trong ngày. Tử vi nhắc nhở con giáp này không nên chủ quan mà bỏ lỡ các cơ hội kiếm tiền đang ở ngay trước mắt mình, bởi điều này sẽ giúp cho bạn có được cuộc sống thoải mái về sau.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ khá truân chuyên. Dường như mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy tồn tại nhiều nhiều ngang trái vì cả hai chưa tìm được tiếng nói chung. Nếu hai người vẫn không có sự nhẫn nhịn nhau thì sớm muộn gì cũng “đường ai nấy đi”.



Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn tương đối gian nan, vất vả. Sự tác động của Tỵ Dần tương hại nên người tuổi này làm việc cũng cần thận trọng hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh cần giữ sự tỉnh táo khi gặp khó khăn, thử thách để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này xây dựng cho mình một kế hoạch quản lý tài chính chi tiết và rõ ràng để tránh rơi vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ dường như khá ảm đạm. Sự xuất hiện của họa thị phi khiến cho tình cảm của hai người chẳng còn như trước bởi chất chồng những mâu thuẫn, hiểu lầm.

Tuổi Tỵ

Mọi vấn đề trong công việc được người tuổi Tỵ sẽ xử lý một cách ổn thỏa vì được Cát Tinh trợ mệnh. Có đôi khi, một vài vấn đề xảy ra khi làm việc nhưng nếu bản mệnh vẫn giữ bình tĩnh thì không có chuyện gì có thể làm khó được. Có vẻ như con giáp này dần kiểm soát tốt thu nhập cũng như chi tiêu của mình bằng cách xây dựng một bảng theo dõi chi tiêu, đồng thời còn tận dụng những khoản tiết kiệm để đầu tư.

Vận trình tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu khởi sắc. Vì được Tam Hợp cục che chở cùng với đào hoa vượng nên đôi lứa yêu nhau thêm nồng nàn, mãnh liệt. Người độc thân cũng nhờ đó mà tìm thấy được một nửa yêu thương cho mình.

Tuổi Ngọ

Với sự nâng đỡ của Chính Quan, người tuổi Ngọ có thể vượt qua mọi sóng gió, thử thách một cách bất ngờ. Song song đó, tinh thần trách nhiệm cao và dám làm dám chịu chính là yếu tố giúp bản mệnh ghi điểm trong mắt cấp trên. Ngoài việc suy nghĩ làm cách nào để kiếm tiền thì con giáp này cũng cần có một kế hoạch chi tiêu thông minh. Do đó, dù bạn kiếm nhiều đến đâu nếu không biết tiết kiệm thì “núi tiền” cũng lỡ.

Hơn nữa, chuyện tình cảm khởi sắc. Dù ham chơi là thế nhưng đây là lúc bạn cần tìm được mối quan hệ nghiêm túc, lâu bền cho mình. Tình yêu không cần quá to lớn mà chỉ các cặp đôi yêu nhau bằng tất cả bằng tất cả sự chân thành đã là hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Đây chính là thời điểm thích hợp để người tuổi Mùi có thể phát huy điểm mạnh của bản thân. Cát khí dồi dào giúp cho bản mệnh có được khởi đầu suôn sẻ dành cho những người nào đang có ý định chuyển đổi công việc. Việc biết cách lên kế hoạch quản lý tiền bạc thông minh cũng như chi tiêu hợp lý giúp cho con giáp này có một nguồn kinh tế vững vàng cho riêng mình. Nhờ đó, bạn có thể tiêu xài theo sở thích của mình mà không lo bị thâm hụt vào cuối tháng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui và tốt đẹp. Đây là thời điểm phù hợp để người độc thân tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. Người có đôi có cặp đang cùng nhau lên kế hoạch đi chơi xa để hâm nóng tình cảm của mình.



Tuổi Thân

Người tuổi Thân được dự báo sẽ có xích mích và bất đồng gay gắt nổ ra trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Tốt nhất là bản mệnh cần hạ thấp cái tôi của mình xuống để tránh gây ác cảm với mọi người. Vận trình tài lộc giảm sút đáng kể. Con giáp này cần cẩn thận hơn trong việc chi tiêu, có thể trở thành kẻ lợi dụng hay “không còn một xu dính túi” nếu bạn tiêu xài quá hào phóng.

Vận trình tình cảm nhạt phai. Có vẻ như bạn cần phải dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho nửa kia. Người độc thân nếu mạnh dạn theo đuổi người mình yêu thương thì cơ hội đáp trả tình cảm sẽ rất lớn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể tận dụng cơ hội hiện tại để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Song song đó, bản mệnh cũng cần phát triển và duy trì các mối quan hệ xã giao. Điều này sẽ giúp bạn có được sự thành công trong tương lai gần. Con giáp này không cần nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc, đồng thời còn có thể chi tiền cho những dự định đầu tư sắp tới do có nguồn thu nhập dồi dào từ công việc chính và sự hậu thuẫn về mặt kinh tế từ gia đình.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ khá tốt. Bạn và người ấy dành cho nhau sự quan tâm chân thành, đồng thời còn tôn trọng quyền riêng tư của nhau nên có thể dung hòa tốt mối quan hệ này.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sẽ tương đối ổn định. Nhờ khả năng chi tiêu và tiết kiệm tốt, con giáp này giữ được cho mình một khoản tích lũy đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc sống tương lai về sau của bạn không phải lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, nhờ có Tả Phù phò tá nên những việc tưởng chừng như khá nan giải nhưng cũng được người tuổi này xử lý một cách hiệu quả.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp trong ngày Tam Hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần phân biệt rõ yêu và thích để có được quyết định sáng suốt hơn trong chuyện yêu đương.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trở nên sáng suốt hơn khi đưa ra quyết định quan trọng trong công việc do tác động của Hợi Dần nhị hợp. Đứng trước những rắc rối trong công việc, bản mệnh vẫn có thể bình tĩnh và giải quyết một cách ổn thỏa. Vận trình tài lộc rủng rỉnh, đặc biệt là người làm kinh doanh buôn bán. Với khả năng năng nói khéo léo, con giáp này có được một nguồn khách hàng lớn, giúp cho nguồn lợi nhuận có được cũng tăng đáng kể.

Chuyện tình cảm hài hòa, êm ấm. Trải qua nhiều chuyện, bạn và người ấy cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung trong tâm hồn lẫn quan điểm sống. Thế nhưng, người độc thân vì “ham công tiếc việc” nên vẫn chưa có người yêu.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.