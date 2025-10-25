Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Vận trình tình cảm của bạn sẽ đột nhiên xuống dốc. Đào hoa không quá vượng khiến chuyện tình cảm không đi tới nơi tới chốn. Các cặp vợ chồng thường xuyên chê trách nhau trong khi lại không đặt mình vào vị trí của người kia.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra không thuận lợi. Hung tinh xuất hiện đặt ra nhiều thách thức và rủi ro trong quá trình làm việc, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Thị trường biến động liên tục yêu cầu tuổi này phải có sự quan sát và đánh giá kỹ lưỡng.

Sự nghiệp củangười tuổi Sửu diễn ra với đủ may rủi trong ngày thứ Sáu này. Các kế hoạch mà con giáp này đang thực hiện bất ngờ gặp trở ngại do có kẻ tìm cách ngáng chân. Trong các mối quan hệ, bản mệnh cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác để giảm tránh rủi ro ngoài ý muốn.

Chuyện tình cảm có chút lắng đọng. Những tưởng đã tìm thấy bình yên thì bất ngờ nảy sinh xung đột. Điều nên làm lúc này là im lặng chờ cho cơn nóng giận qua đi và giải quyết mọi chuyện trong bình hòa.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió và hanh thông không ngừng. May nhờ có quý nhân che chở nên con giáp này có đủ tự tin để thể hiện bản lĩnh của mình. Trước những tình huống phức tạp xảy ra, người tuổi Dần vẫn không bị hoang mang hay lo sợ.

Hơn nữa, chuyện tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên suôn sẻ và hài hòa đáng kể. Chuyện tình yêu không phải là vấn đề cần bận tâm nhất. Nhờ có sự nhường nhịn và sẻ chia thường xuyên, các cặp đôi có thể vượt qua những rào cản trong tình yêu.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có nguy cơ trì trệ. Điềm báo có kẻ tiểu nhân đang cố tình bày trò hãm hại, cản trở công việc. Một số khác phải tốn nhiều thời gian, tiền của vì sự vô ý hoặc đó là hậu quả của việc thiếu cẩn thận và kỹ lưỡng. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do bản mệnh sa đà vào việc mua sắm vô tội vạ.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ có chút mù quáng. Bạn không muốn gây ra tổn thương cho bất cứ người nào, và cuối cùng bản thân con giáp này là người chịu nhiều buồn phiền nhất. Đối với những người không xứng đáng, tốt nhất không nên lưu luyến để làm gì.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có nguy cơ trì trệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ trở nên tương đối gian nan và vất vả không ngờ. Dự báo con giáp này dễ gặp phải ít nhiều rắc rối trong công việc do tính cách bảo thủ, ngang ngạnh của mình. Bản mệnh nên hạ thấp cái tôi và lắng nghe góp ý từ những người xung quanh.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh trong thời gian này sẽ tồn tại khoảng cách. Các bậc phụ huynh cần tìm cách để có thêm sự thấu hiểu với các con của mình. Tình yêu xuất phát từ trái tim sẽ sớm chạm tới được trái tim của người đối diện.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng lý tưởng. Thực lực và quyết tâm cao độ là yếu tố giúp cho con giáp này có thể vượt qua mọi thách thức đặt ra trong công việc. Tinh thần lạc quan còn đem tới cho những chú Rắn sự tin cậy, tín nhiệm từ cấp trên.

Vận trình tình cảm êm ấm. Đào hoa nở rộ giúp chuyện tình yêu của các cặp đôi bền vững theo thời gian. Người độc thân có thể chủ động ngỏ lời yêu thương với người mình thích vì cơ hội thành đôi là rất cao.

Tuổi Ngọ

Quý nhân trợ lực giúp người tuổi Ngọ sẽ phát huy được tối đa năng lực và trí tuệ của mình. Nếu biết tranh thủ thời gian này để tăng tốc về đích thì mọi thứ sẽ có cú lội ngược dòng xuất sắc. Quý nhân nâng đỡ giúp con giáp này không còn khó khăn trong quá trình cải thiện nguồn thu nhập.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên thắm thiết nồng nàn. Người độc thân mau chóng tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng. Nhưng muốn gây ấn tượng mạnh trong mắt đối phương thì điều cần thay đổi đầu tiên là về mặt ngoại hình.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tương đối xán lạn. Khối lượng công việc tăng nhanh đáng kể nhưng nhờ khả năng sắp xếp, phân chia công việc hợp lý mà bản mệnh phát huy được tối đa năng lực của mình. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có thêm thời gian để lên kế hoạch cho những dự định tiếp theo. Việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn khi bản thân con giáp này đã biết nắm bắt tốt các cơ hội mà không phải ai cũng nhìn ra.

Cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi áp lực, nặng nề nhưng sau tất cả, các cặp đôi yêu nhau vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Người độc thân cần giữ vững niềm tin vào tình yêu để không còn cảm thấy cô đơn.



Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tương đối xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra khó khăn và chật vật. Bản mệnh nhanh chóng trở thành đối tượng chịu sự nghi ngờ, đả kích của những người đồng nghiệp. Việc tranh cãi sẽ không mang lại bất cứ ích lợi gì, ngoại trừ việc khiến bản thân trở nên mệt mỏi và tốn thời gian. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn, nhất là khi bản mệnh lại nhẹ dạ cả tin.

Chuyện tình cảm cũng sẽ nảy sinh xung đột. Không khí gia đình không giữ được hòa khí vốn có vì cái tôi ngất ngưởng của cả hai người. Ngay cả trong mối quan hệ với người nhà cũng không được hài hòa như lúc trước.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra cầu được ước thấy. Đặc biệt là những ai đang theo đuổi con đường công danh, khoa cử đều đạt được điều mình mong muốn. Bản mệnh tự tin khi có thể làm chủ túi tiền, không cần phải phụ thuộc vào bất cứ người nào. Tuy nhiên, tử vi khuyên con giáp này không nên chủ quan vì khó khăn có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ thú vị như mơ. Nhân duyên vượng mang tới cho người độc thân những cơ hội làm quen, hẹn hò lý tưởng. Chỉ cần bản mệnh đồng ý thì cả hai người sẽ có khoảng thời gian tìm hiểu nhau trong vui vẻ.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi hết ý. Quý nhân che chở mở ra nhiều cơ hội cho người tuổi này phát huy năng lực, bản lĩnh của mình. Công việc bận rộn hơn so với mọi khi, nhưng bù lại sẽ đem về nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm của bạn cũng không có biến đổi. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Tuất và nửa kia vẫn được đánh giá là bình yên và hòa hợp. Riêng người độc thân nên cởi mở, chủ động hơn để không bỏ lỡ những mối duyên số tốt lành.

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra hanh thuận. Tử vi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để bạn tăng tốc về đích và mang về những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp. Quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vận trình tình cảm viên mãn hài hòa. Tình cảm gia đình trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng tìm được sự sẻ chia. Hai người chủ động hạ thấp cái tôi không để cho cãi vã hay xung đột gay gắt xảy ra vì những chuyện không đáng.



Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra hanh thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.