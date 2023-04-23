Tử vi Chủ nhật 23/4: Tương Hại án ngữ, Kiếp Tài đeo bám, 3 con giáp trải qua một ngày vô cùng khó khăn, bị kẻ gian lợi dụng, tài lộc hao hụt đáng kể

Sự nghiệp của Ngọ hôm nay vướng Thiên Quan nên khó thăng tiến, làm gì cũng phải từ tốn. Ngọ đừng nên chọn nhàn nhã vào lứa tuổi nên phấn đấu, vài năm sau bạn sẽ cảm thấy tất cả mọi tiền tài địa vị đều từ bỏ mình nếu không cố gắng.

Cục diện Thủy Hỏa tương khắc không tốt cho tình duyên của Ngọ. Tuổi này đau đầu vì con cái và người thân ruột thịt, đôi khi bạn chỉ thèm 1 ngày sống cho riêng mình mà hơi khó. Những người đang yêu thì gặp sự phải đối từ gia đình, bạn cần vững tâm mới vượt qua được.

Tử vi khuyên bản mệnh nên cẩn thận với chuyện tiền nong, nếu đi đâu, bạn nên hạn chế việc mang theo nhiều tiền mặt. Là con giáp không toan tính, bạn rất dễ bị kẻ gian lợi dụng, lúc có tiền thì tìm tới nhau, lúc bạn túng thiếu thì không thấy ai đến giúp nửa đồng.

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại án ngữ trong vận trình của tuổi Thân gây không ít khó khăn cho con giáp này. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, bản mệnh bị tiểu nhân bày mưu hãm hại nên nhiều lúc tưởng chừng chạm tới thành công thì lại gặp ngáng trở mà thất bại.

Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài ảnh hưởng, tiền bạc hư hao ngoài tầm kiểm soát, con giáp này chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không có khoản phòng bị nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ. Do đó hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho mình. Đừng để việc này tiếp diễn bởi không lường trước được hậu quả đâu.

Bù lại, chuyện tình cảm có chuyển biến tích cực nên cũng được an ủi phần nào. Kim sinh Thủy giúp hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi khi những hiểu lầm đã được xóa bỏ. Bản mệnh tìm lại được sự đồng điệu với đối phương, tình cảm lại mặn nồng như xưa.

Tuổi Dậu

Chủ Nhật, trong công việc Tuổi Dậu không thật sự cảm thấy thoải mái. Tuổi Dậu đang bị lợi dụng công sức của chính mình, khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được công nhận thì chẳng có tên mình.

Trong tình yêu Tuổi Dậu đôi khi lại không được tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắt. Cuối cùng bản thân trở nên u mê, có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc vẫn tiến triển tốt là vì Tuổi Dậu làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.