Tử vi Chủ nhật 23/4: Tương Hại án ngữ, Kiếp Tài đeo bám, 3 con giáp trải qua một ngày vô cùng khó khăn, bị kẻ gian lợi dụng, tài lộc hao hụt đáng kể

Tâm linh - Tử vi 23/04/2023 02:37

Vào cuối tuần này, 3 con giáp phải vô cùng cẩn trọng, suy xét thật kỹ trước khi thực hiện điều gì quan trọng, tránh việc bị lợi dụng lòng tốt, hao hụt tiền tài.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của Ngọ hôm nay vướng Thiên Quan nên khó thăng tiến, làm gì cũng phải từ tốn. Ngọ đừng nên chọn nhàn nhã vào lứa tuổi nên phấn đấu, vài năm sau bạn sẽ cảm thấy tất cả mọi tiền tài địa vị đều từ bỏ mình nếu không cố gắng.

Tử vi Chủ nhật 23/4: Tương Hại án ngữ, Kiếp Tài đeo bám, 3 con giáp trải qua một ngày vô cùng khó khăn, bị kẻ gian lợi dụng, tài lộc hao hụt đáng kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi khuyên bản mệnh nên cẩn thận với chuyện tiền nong, nếu đi đâu, bạn nên hạn chế việc mang theo nhiều tiền mặt. Là con giáp không toan tính, bạn rất dễ bị kẻ gian lợi dụng, lúc có tiền thì tìm tới nhau, lúc bạn túng thiếu thì không thấy ai đến giúp nửa đồng.

Cục diện Thủy Hỏa tương khắc không tốt cho tình duyên của Ngọ. Tuổi này đau đầu vì con cái và người thân ruột thịt, đôi khi bạn chỉ thèm 1 ngày sống cho riêng mình mà hơi khó. Những người đang yêu thì gặp sự phải đối từ gia đình, bạn cần vững tâm mới vượt qua được.

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại án ngữ trong vận trình của tuổi Thân gây không ít khó khăn cho con giáp này. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, bản mệnh bị tiểu nhân bày mưu hãm hại nên nhiều lúc tưởng chừng chạm tới thành công thì lại gặp ngáng trở mà thất bại. 

Tử vi Chủ nhật 23/4: Tương Hại án ngữ, Kiếp Tài đeo bám, 3 con giáp trải qua một ngày vô cùng khó khăn, bị kẻ gian lợi dụng, tài lộc hao hụt đáng kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài ảnh hưởng, tiền bạc hư hao ngoài tầm kiểm soát, con giáp này chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không có khoản phòng bị nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ. Do đó hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho mình. Đừng để việc này tiếp diễn bởi không lường trước được hậu quả đâu. 

Bù lại, chuyện tình cảm có chuyển biến tích cực nên cũng được an ủi phần nào. Kim sinh Thủy giúp hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi khi những hiểu lầm đã được xóa bỏ. Bản mệnh tìm lại được sự đồng điệu với đối phương, tình cảm lại mặn nồng như xưa.

Tuổi Dậu

Chủ Nhật, trong công việc Tuổi Dậu không thật sự cảm thấy thoải mái. Tuổi Dậu đang bị lợi dụng công sức của chính mình, khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được công nhận thì chẳng có tên mình. 

Trong tình yêu Tuổi Dậu đôi khi lại không được tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắt. Cuối cùng bản thân trở nên u mê, có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn.

Tử vi Chủ nhật 23/4: Tương Hại án ngữ, Kiếp Tài đeo bám, 3 con giáp trải qua một ngày vô cùng khó khăn, bị kẻ gian lợi dụng, tài lộc hao hụt đáng kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc vẫn tiến triển tốt là vì Tuổi Dậu làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp vượt mọi ải khổ, chính thức đổi đời, của cải chất đầy kho, tiền bạc đổ đầy két

Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp vượt mọi ải khổ, chính thức đổi đời, của cải chất đầy kho, tiền bạc đổ đầy két

Chúc mừng 3 con giáp bước vào tháng 3 âm lịch vạn sự hanh thông, công việc trôi chảy, dự đoán sẽ kiếm được nhiều mối hời nhờ biết nắm bắt thời cơ đúng lúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi ngày mới tử vi ngày 23/4/2023

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát