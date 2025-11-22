Tử vi Chủ Nhật 23/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên lận đận, kém suôn sẻ. Người đang yêu không chịu hạ thấp cái tôi của mình để bớt lời qua tiếng lại với người ấy. Có những lúc, chỉ vì những chuyện vụn vặt mà cả hai cũng cãi nhau gay gắt không thôi.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra không quá dễ dàng. Người tuổi này được dự đoán sẽ phải đối mặt với chuyện làm ăn thất bại. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này đưa ra quyết định quan trọng để tránh hối hận về sau. Công việc làm ăn kém suôn sẻ do con giáp này nhẹ dạ cả tin người khác để rồi bị họ lừa gạt một khoản tiền không nhỏ, từ đó mất tiền một cách oan uổng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên khả quan và suôn sẻ. Nhờ Tam Hợp che chở, chuyện tình cảm của bạn và đối phương vẫn tiến triển tốt đẹp. Theo đó, bạn đang có những phút giây thật hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy.

Nhờ có quý nhân xuất hiện mà người tuổi Sửu có thể thể hiện tài năng của mình thông qua sự giải quyết êm đẹp do cấp trên giao phó. Bạn chỉ cần tập trung vào những nhiệm vụ của mình sẽ nhanh chóng đạt được đến vị trí công việc mà mình mong muốn. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền thông qua sự hợp tác với những đối tác mới. Bản mệnh nhận được sự tín nhiệm từ đối phương và được giới thiệu đến nhiều khách hàng mới.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần tương đối ổn định. Người tuổi này hãy xóa đi các mục tiêu cũ, đồng thời hãy tìm ra những thứ có thể truyền cảm hứng cho bạn để biến nó thành mục tiêu và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Con giáp này luôn ưu tiên cho việc lập kế hoạch để kiếm tiền cũng như quản lý tài chính cùng lúc với mong muốn có được một nguồn tích lũy vững vàng cho tương lai.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui. Con giáp này có nhiều thời gian bên cạnh đối phương giúp tình cảm thêm gắn bó. Hai bạn dành những điều tốt nhất cho nhau. Những bạn độc thân có thể sớm gặp được người phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra với nhiều biến động trong ngày 19/6. Những mối quan hệ xã giao liên tục phát sinh nhiều vấn về, trong đó người thương thì ít mà kẻ ghen ghét thì nhiều. Song, bản mệnh nên nhớ rằng đứng ở vị trí cao hơn đồng nghiệp thì phải chịu những áp lực như thế này. Mặc dù khoản nhập vẫn duy trì ổn định nhưng dường như có khá nhiều khoản phát sinh trong ngày khiến cho con giáp này chi một khoản tiền không nhỏ.

Song song đó, chuyện tình cảm cũng không được vui vẻ. Hai bạn có những quan điểm trái chiều và xảy ra tranh cãi. Những vấn đề phát sinh không quá lớn lao nhưng do cả hai đều không muốn nói ra nên khiến cho mối quan hệ dần xa cách.



Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra với nhiều biến động trong ngày 19/6 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngoài ra, vận trình tình duyên của bản mệnh vui vẻ. Hai bạn có nhiều thời gian bên cạnh nhau và dần thấu hiểu đối phương hơn. Những bạn độc thân cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được tín hiệu tích cực về tình duyên.

Tuổi Tỵ

Cục diện Kiếp Tài tạo nên không ít khó khăn cho người tuổi Tỵ khiến bạn không thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó. Con giáp này nên cân nhắc nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp để cải thiện hiệu suất. Bản mệnh mất đi một khoản thu nho nhỏ từ những trò chơi may rủi cùng đồng nghiệp và những người bạn. Người tuổi này vẫn chưa nhận được khoản thu từ công việc nên cần cân đối chi tiêu cho phù hợp.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ không được thoải mái. Bản mệnh và đối phương có những tranh cãi to tiếng vì những việc khá vụn vặt. Hai bạn đều muốn mình là người chiến thắng và bảo vệ quan điểm của bản thân nên khiến cho xung đột càng trở nên gay gắt.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra hanh thông. Việc siêng năng và có sự tập trung cao độ trong quá trình làm việc là cách giúp cho người tuổi này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Song, bản mệnh cũng cần tránh việc lo chuyện bao đồng kẻo rước họa thị phi. Con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu và sở thích cá nhân khi nhận được thông báo tăng lương từ cấp trên. Đó chính là phần thưởng dành cho bạn với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua.

Vận trình tình cảm hạnh phúc, viên mãn. Chuyện tình yêu của bạn và người ấy không vì những lời đồn đoán bên ngoài mà trở nên bất hòa. May mắn là các cặp đôi luôn có sự tin tưởng nhất định dành cho nhau.

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của người tuổi Mùi sẽ trở nên thuận lợi và hanh thông. Con giáp này có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bạn luôn cố gắng tìm kiếm cách thức hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể. Người con giáp có thể duy trì những khoản thu cố định và có thêm cơ hội nâng cao thu nhập từ những công việc bên ngoài. Bản mệnh có thể chủ động tìm kiếm những cơ hội mới để đạt đến ngưỡng tài chính như mong muốn.

Tử vi nhận thấy, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông. Những cặp đôi đã kết hôn với nhau dần hóa giải được mọi hiểu lầm trước đó. Sau khoảng thời gian tìm hiểu, bạn và người ấy dần tính đến chuyện về chung một nhà.



Vận trình công việc của người tuổi Mùi sẽ trở nên thuận lợi và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân sẽ không được như ý trong ngày thứ Tư này. Người tuổi này có nhiều hoạch định về tài chính. Bạn chủ động tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới nhưng không được như dự tính. Các đơn vị đều đang có những khó khăn và muốn cắt giảm tài chính nên rất khó để có một mối hợp tác chất lượng trong thời gian này.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ có nhiều biến động không dứt. Nguyên nhân khiến người tuổi này đến bây giờ vẫn còn độc thân là do quá khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời. Có thể nói bạn đã bỏ qua không ít mối nhân duyên tốt trước đó để đi tìm kiếm một “người yêu” lý tưởng nhưng quá xa rời thực tế.

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ “xuôi chèo mát mái”. Người tuổi này nhận được sự hậu thuẫn vững vàng từ gia đình, đồng thời còn được cấp trên tin tưởng nên con đường thăng tiến khá bằng phẳng. Song, để có được sự đột phá trong công việc thì bản mệnh cần có cái nhìn sâu hơn trước mọi vấn đề. Nguồn thu nhập vẫn duy trì đều đặn từ công việc chính cộng với những khoản thu từ công việc kinh doanh giúp cho con giáp này có cuộc sống thoải mái, dư dả hơn trước.

Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Bạn là một người may mắn vì liên tục nhận tin vui liên quan đến chuyện tình yêu. Người độc thân tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp, có gia cảnh tốt còn người có đôi đang vui vẻ bên cạnh người bạn đời của mình.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên suôn sẻ và sẵn sàng đón nhận nhiều tin vui ập đến. Quý nhân che chở đem đến cho người tuổi này còn có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Nhờ sự thông minh và khôn khéo mà con giáp này có thể xoay chuyển tình thế tài tình, chuyển họa thành phúc. Dù là người làm kinh doanh hay những người theo đuổi con đường nghệ thuật cũng có một ngày trôi chảy, thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh nên cố gắng nắm bắt tốt cơ hội trước mắt, nếu không sẽ rất khó để tìm gặp chúng một lần nữa.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ vô cùng khởi sắc. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính tới việc hôn nhân gia đình. Tình cảm vợ chồng nồng ấm, thắm thiết nhờ sự bao dung, nhẫn nhịn và trân trọng lẫn nhau.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ. Vốn là một người thông minh, nhanh nhẹn nên mọi rắc rối xuất hiện trong ngày đều được người tuổi này giải quyết ổn thỏa. Để gia tăng nguồn tài chính hiện tại, con giáp này được khuyên cần nghĩ tới các phương án kiếm tiền dự phòng bằng cách kinh doanh, đầu tư vào một lĩnh vực nào đó.

Vận trình tình cảm trên đà vượng sắc. Người độc thân mau chóng tìm được chân ái đời mình thông qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè. Người đã lập gia đình cần giữa khoảng cách với người khác giới để tránh những hiểu lầm không đáng.



Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ. Vốn là một người thông minh, nhanh nhẹn nên mọi rắc rối xuất hiện trong ngày đều được người tuổi này giải quyết ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm