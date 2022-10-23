Tử vi Chủ nhật 23/10: Ngày mới vượng tài, 3 con giáp có tiền ào ào về túi như nước, tài lộc cực nhiều, xòe tay ra là tha hồ hứng vàng gom bạc, bước vào hàng đại gia

Được Thực Thần bảo trợ, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng vượng tài của người tuổi Tỵ. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Với những biểu hiện xuất sắc trong công việc vào thời gian qua, đây là những gì bạn xứng đáng nhận được.

Ngoài ra hôm nay bản mệnh cũng có thể gặp quý nhân, thích hợp để bàn chuyện hợp tác, làm ăn hay tính toán những việc quan trọng. Tài lộc khởi sắc, chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, có nguồn thu nhập ổn định. Nhìn chung tiền bạc dồi dào, con giáp này không phải lo lắng trong những ngày tới nữa.

Được Thực Thần bảo trợ, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng vượng tài của người tuổi Tỵ. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Được tài tinh Thiên Tài chiếu mệnh, đường tài lộc của người tuổi Tuất càng thêm hanh thông thịnh vượng. Nguồn thu đến từ công việc chính đã tạm đủ, nhưng bạn đã năng động làm thêm việc bên ngoài nên các khoản thu cũng không hề nhỏ. Với người đang có dự án, đầu tư, buôn bán kinh doanh thì hôm nay quả là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng suôn sẻ và hứa hẹn những khoản thu nhập tốt hơn hẳn so với thời gian trước.

Con giáp này có tư duy mới mẻ, nhanh nhạy với thời cuộc nên nếu dấn thân vào đường kinh doanh, đầu tư thì chắc chắn sẽ có lợi. Bên cạnh đó các ngành nghề như quảng cáo, viễn thông, kỹ thuật cũng là mảnh đất tốt để bạn khai phá tài năng, thu về lợi nhuận cho mình. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, làm việc tự do gặp người tử tế, ít có khó khăn.

Được tài tinh Thiên Tài chiếu mệnh, đường tài lộc của người tuổi Tuất càng thêm hanh thông thịnh vượng. Nguồn thu đến từ công việc chính đã tạm đủ, nhưng bạn đã năng động làm thêm việc bên ngoài nên các khoản thu cũng không hề nhỏ. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay cực rực rỡ. Chính Tài vững vàng trợ giúp cho tuổi Hợi phát triển. Với khả năng quan sát và học hỏi của mình bạn sẽ nhận ra nhiều cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Dù là người buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội nâng cao thu nhập cho mình, tiền bỏ túi không ít nên có thể mua sắm đồ đạc mà mình thích.

Cũng theo đó mà tài chính đã thoải mái hơn, kiếm được tiền nên chuyện chi tiêu không còn đáng ngại. Đây cũng là một ngày rất tốt cho việc khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu, trình dự án, triển khai kế hoạch mới… đó sẽ là sự bắt đầu nhiều may mắn, đặt nền móng cho con đường phát triển tiếp sau này của bạn. Nếu đang có kế hoạch ấp ủ, đừng bỏ lỡ cát khí trong hôm nay nhé.

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay cực rực rỡ. Chính Tài vững vàng trợ giúp cho tuổi Hợi phát triển. Với khả năng quan sát và học hỏi của mình bạn sẽ nhận ra nhiều cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm