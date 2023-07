Tử vi Chủ Nhật 23/1/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn được thưởng NÓNG, tài khoản nhảy số liên tục, Tỵ - Hợi gặp nhiều tình huống khó xử

Thiên Tài chiếu cố, đây là thời điểm người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Bạn có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ được hưởng cuộc sống dư dả.

Tuổi Dần

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải làm nhiều việc nặng nhọc. Để có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng hơn thì bạn nên có thái độ tích cực, chủ động chứ không nên phụ thuộc, đùn đẩy cho người khác.

Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Bởi nếu làm cẩu thả để rút ngắn thời gian, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót và thậm chí phải bắt đầu lại từ đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Dù việc bất đồng ý kiến là khó có thể tránh khỏi, song các thành viên trong nhà thường bình tĩnh để trao đổi với nhau.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, Tỷ Kiên ảnh hưởng khiến bản mệnh dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp. Bạn thường khăng khăng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác.

Tuổi Thìn

Chính Tài là dấu hiệu đáng mừng trên phương diện tài lộc của người tuổi Thìn. Người làm công ăn lương có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương nhờ những cống hiến suốt thời gian qua cho tập thể.

Ngoài ra, lối sống tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch giúp bạn lúc nào cũng được dư dả. Bạn không phung phí tiền cho những hoạt động vô bổ cũng như những món đồ không thực sự cần thiết.

Tuổi Tỵ

Thương Quan gây ra nhiều tác động xấu trong sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Quan hệ giữa bạn và cấp trên trở nên khá căng thẳng, thậm chí nhiều người tính đến chuyện bỏ việc.

Hôm nay con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có việc gì gây khó chịu, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có thể được giải tỏa phần nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí là vượt xa mong đợi.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng phát triển vô cùng hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Người đó sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến mọi việc càng trở nên thuận lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Những mặt tính cách nổi bật giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định đến với ai đó.

Thiên Tài mang đến cơ may phát tài cho bạn. Bạn có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh nhờ các công việc tay trái. Bạn thấy đấy, chỉ cần cố gắng thì bạn sẽ có của ăn của để, không cần trông chờ vào may rủi.

Tuổi Thân

Dưới tác động của Nhị Hợp, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng được dịp phát huy điểm mạnh của mình. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới.

Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội để tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, bạn cần chú ý để đánh giá và kết giao với đúng người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và được mọi người tôn trọng. Bạn có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù là lãnh đạo thì khi có ý định phê bình cấp dưới, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn.

Tuổi Tuất

Hôm nay, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước và chú ý sửa mình để hoàn thiện hơn.

Chính Tài cho thấy những người làm ăn kinh doanh đang thu về được lợi nhuận cho mình. Những quyết sách trước đó của bạn là chính xác và nay là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả.

Tuổi Hợi

Dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Nếu cứ tiếp tục “múa rìu qua mắt thợ”, bạn có thể tự đẩy mình vào tình huống khó xử đấy.

Dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên vội vàng và nôn nóng. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể để không chán nản, bỏ cuộc giữa chừng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.