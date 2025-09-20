Tử vi Chủ Nhật 21/9/2025, của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc quấn chặt thân, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tai ương rơi xuống đầu, vận trình lao dốc

Chuyện tình cảm có những mâu thuẫn nảy sinh. Mối quan hệ giữa người tuổi này và nửa kia có nhiều xung đột trong cuộc sống hôn nhân. Nếu biết cách bao dung, nhường nhịn lẫn nhau thì chuyện tình cảm mới có thể bền lâu. Đồng thời, chuyện tình cảm của con giáp còn độc thân vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Hãy mở lòng mình, đừng vội từ chối những lời hẹn gặp gỡ trò chuyện với người ấy.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra vừa thuận lợi, vừa bất lợi. Con giáp này có khả năng gặp họa tiểu nhân khiến bản mệnh gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, nếu bản mệnh giữ vững thái độ bình tĩnh thì mọi việc đều được xử lý một cách êm đẹp.

Vận trình tình cảm hạnh phúc đong đầy. Mối quan hệ giữa người tuổi này và người ấy khá tốt đẹp thậm chí có khả năng tiến tới hôn nhân trong thời gian sắp tới. Người độc thân đã chịu lắng nghe điều trái tim mình muốn nói. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng, bạn chắc chắn sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối hanh thông. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc nhờ vào tinh thần làm việc hăng say bất kể ngày đêm, do đó được cấp trên đánh giá cao. Con giáp này có những cơ hội kiếm tiền bất ngờ ập tới khiến túi tiền của bản thân ngày càng tăng.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ tương đối tốt. Con giáp này sẽ có được một ngày bội thu mà không cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền” nếu như bạn biết cách nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng. Có vẻ như, đây là thời điểm mà con giáp này cần tính tới các kế hoạch để cải thiện nguồn thu nhập của mình, từ đó mới có được nguồn tích luỹ đáng mơ ước.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên hài hòa, tốt đẹp. Tình yêu giống như một liều thuốc giúp bạn quên đi những mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống. Nhờ cuộc gặp gỡ bạn bè, bạn có thêm nhiều cơ hội để hẹn hò, yêu đương. Sự vui vẻ và lạc quan yêu đời giúp cho bạn có đủ sự tinh tế và nhạy bén để nhận ra tình yêu đang cần thêm gia vị gì.

Tuổi Mão

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Khi có những rắc rối phát sinh, con giáp này thường hay bối rối, bế tắc nên đã tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá rối. Do đó, bạn hãy giữ vững tinh thần để tránh điều này xảy ra trong quá trình làm việc.

Vận trình tình cảm của con giáp này gặp nhiều trắc trở. Người tuổi này và người ấy có những xung đột, mâu thuẫn trong mối quan hệ yêu đương. Nếu không có sự bao dung, tình cảm từ phía hai người thì có thể dẫn đến tình trạng rạn nứt. Người độc thân mãi chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Song, bản mệnh cũng không cần quá nóng vội mà dẫn đến quyết định sai lầm.



Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối khả quan. Thìn đã chăm chỉ làm việc và ít phàn nàn hơn trước, do đó hứa hẹn bản mệnh có thể gặt hái được thành công trong thời gian sắp tới. Con giáp này rất biết cách giữ tiền nên có thể tiết kiệm một khoản tiền kha khá cho bản thân. Các kế hoạch đều đi theo đúng quỹ đạo mong muốn trong khoảng thời gian này. Có thể nói, đây chính là kết quả của việc xây dựng kế hoạch cụ thể và hợp lý.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên viên mãn và vượng sắc. Dù gặp khó khăn trong công việc nhưng bạn luôn cảm thấy may mắn vì luôn có người quan tâm, yêu thương mình hết lòng. Người độc thân cần mở lòng hơn nữa mới tìm được ý trung nhân.

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra không được suôn sẻ và gặp nhiều bất lợi trong quá trình thực hiện. Bạn cũng không chấp hành nội quy công ty, do đó đã bị cấp trên khiển trách trong quá trình làm việc. Do đó, con giáp này cần hết sức thận trọng và hãy giữ tư trang thật kỹ khi đi ra ngoài đường kẻo “tiền mất tật mang".

Hơn nữa, chuyện tình cảm cũng trở nên đột ngột kém sắc. Bạn và một nửa của mình luôn có những điểm khác biệt mà không thể nào dung hòa được. Người độc thân không dám thổ lộ tình cảm của mình vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với đối phương.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Bạn chỉ cần có kế hoạch quản lý thời gian phù hợp có thể hoàn thành tốt công việc được sếp trên bàn giao. Con giáp này có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập nhờ vào việc đầu tư, nhưng cần phải tìm hiểu kỹ để tránh thất thoát tiền bạc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh nhận được tín hiệu tốt. Con giáp này và người ấy có thể giải quyết được những hiểu lầm, mâu thuẫn nảy sinh trước đó. Người độc thân có cơ hội hẹn hò với người khác giới nhờ sự giới thiệu từ gia đình và bạn bè. Các cặp vợ chồng luôn dành cho nhau những cử chỉ chân thành, nồng nhiệt. Người độc thân cởi mở, chủ động nên gây ấn tượng tốt đối với người khác giới.

Tuổi Mùi

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi hầu như không gặp bất lợi gì cả và may mắn suôn sẻ. Tuy nhiên, để đạt được thành tựu tốt đẹp, bạn cần có kế hoạch làm việc hợp lý. Đồng thời, bản mệnh nên học các kiểm soát cảm xúc chính mình để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này lên kế hoạch đầu tư giúp cải thiện tài chính của mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng diễn ra khá tốt. Người tuổi này và nửa kia dự định về chung một nhà. Người độc thân có thể quên đi những chuyện buồn trước đó để bắt đầu mối quan hệ mới.



Công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi hầu như không gặp bất lợi gì cả và may mắn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có một chút vất vả và khó khăn. Trong quá trình làm việc, bạn có khả năng gặp phải những rắc rối phát sinh bất ngờ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Do đó, bản mệnh cần hết sức tỉnh táo để tránh đưa ra những quyết định sai lầm. Ngoài ra, con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để công việc diễn ra tốt đẹp hơn.

Bản mệnh có bản tính thích ép buộc người khác làm theo ý mình, do đó đối phương khá khó chịu với bản mệnh vì điều này dẫn đến cãi vã nhau. Bạn hãy đặt mình vào người khác rồi suy nghĩ để có thể hiểu được hoàn cảnh của người trong cuộc.

Tuổi Dậu

Để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn, công việc của người tuổi Dậu khá suôn sẻ. Dậu chỉ cần tập trung là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, bản mệnh có thể tự do theo đuổi con đường đam mê của chính vì nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình. Người tuổi này có thể an tâm mua sắc theo nhu cầu sở thích của mình nhờ có nguồn thu nhập dư dả.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ khá hài hòa, êm ấm. Người đã lập gia đình có thể tận hưởng những giây phút ngọt ngào với nửa kia. Tình yêu giữa bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian đẹp đẽ và lãng mạn nhất.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp người tuổi Tuất sẽ diễn ra dễ dàng. Người tuổi này một nguồn năng lượng tích cực để làm việc nhờ Cục diện Tam Hợp chỉ đường dẫn lối. Vận trình tài lộc tương đối ổn định Tài chính hiện tại nhìn chung khá khả quan do con giáp này biết cách quản lý tài chính tốt, đồng thời còn không tiêu pha quá nhiều trong khoảng thời gian này.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ sẽ trở nên tốt đẹp. Người độc thân dễ dàng chinh phục được người mình thích nhờ biết cách bày tỏ cảm xúc đúng thời điểm. Các cặp đôi yêu nhau có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh nhau.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong hôm nay sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, con giáp này có khả năng cao về việc “thăng quan tiến chức” trong thời gian tới. Bản mệnh còn gặp vận may trong việc kinh doanh giúp gia tăng doanh thu trong ngày nên đã thu về khoản thu nhập dư dả cho bản thân.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng sẽ có điểm sáng. Bản mệnh và người ấy đang thật hạnh phúc với nhau sau khi xóa bỏ hiểu lầm trước đó. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình.



Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong hôm nay sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.