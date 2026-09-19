Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên có chút tẻ nhạt. Sự vô tư quá mức của con giáp này dễ tạo ra tổn thương cho người bên cạnh mình. Tuổi Tuất cần phải tinh tế và nhạy bén hơn nữa để vun vén tốt cho mối quan hệ tình cảm này.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra khó khăn và đầy thử thách. Tác động của hung tinh đã và đang gây ra nhiều trở ngại cho người tuổi này trên con đường sự nghiệp. Con giáp này có chút nản lòng khi không tìm được bất cứ sự trợ giúp nào từ người thân, đồng nghiệp.

Chuyện tình cảm sẽ đón tin cát lành. Các cặp đôi sắp sửa có thêm bước tiến đáng kể trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Con giáp này vẫn luôn trông chờ vào hạnh phúc, sự ngọt ngào như chuyện cổ tích trong tương lai.

Người tuổi Sửu sẽ như được tiếp thêm thứ sức mạnh vô hình để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong ngày hôm nay. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc không biết mệt mỏi, người tuổi này luôn biết cách để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vận trình tài lộc có chuyển biến khả quan. Khả năng kiếm tiền và vun vén chi tiêu khéo léo đem lại cho người tuổi này cuộc sống như mơ ước.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ không ngừng. Vốn là con giáp chăm chỉ, cần cù nên người tuổi Dần sẽ nhanh chóng tìm được những cơ hội tốt để thăng tiến trong công việc. Đồng thời, nhờ có quý nhân nâng đỡ mà các mục tiêu đã gần thu hoạch được những kết quả rực rỡ. Những khoản thu bất ngờ giúp bản mệnh dễ dàng củng cố nguồn tài chính cho mình.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ bất ngờ thăng hoa không ngờ. Đào hoa che chở giúp người độc thân có thêm cơ hội gặp được tiếng sét ái tình của đời mình. Nhưng tương lai chưa thể khẳng định điều gì, quan trọng vẫn là ở cố gắng của hai người. Người đang hẹn hò sẽ có nhiều thời gian bên nhau, tìm hiểu hơn.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuôi Mão sẽ diễn ra có chút bất ổn và trắc trở. Tử vi ngày mới cho biết có điềm báo không may liên quan tới công việc, nhất là từ những quyết định sai lầm của người tuổi này. Những sự cố bất ngờ dễ đặt con giáp này vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không giữ được bình tĩnh và các ứng xử thông minh thì sớm muộn gì tuổi Mão cũng tự tay phá hoại thành tựu đã gây dựng nên.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Người độc thân xem ra vẫn chưa tìm được ý trung nhân cho cuộc đời mình. Sự cô đơn kéo dài nhiều lúc khiến bản mệnh ước ao có được người kề bên. Đứng trước phản đối của những người xung quanh, bản mệnh chỉ cần chứng minh tình yêu của mình đủ lớn thì sẽ vượt qua được những rào cản này.



Sự nghiệp của người tuôi Mão sẽ diễn ra có chút bất ổn và trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối dễ dàng và hanh thông. Con giáp này có xu hướng làm tốt việc khi được làm việc một mình. Còn lại sẽ phát huy được năng lực sáng tạo và mang về những thành tích nổi bật. Hơn nữa, bản mệnh không cần phải quá lo lắng trong việc chi tiêu, mua sắm trong ngày.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Chuyện tình yêu đón nhiều tin cát lành, người độc thân không cần phải lo sợ cảm giác cô đơn kéo dài lâu. Những người đã lập gia đình có khoảng thời gian yêu thương nồng nàn.

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra hoàn toàn kém may. Áp lực dồn nén khiến người tuổi Tỵ không còn tâm sức nghĩ tới việc thực hiện các kế hoạch đã lên từ trước. Nhưng nếu không vượt qua được chướng ngại này thì e rằng sẽ còn gặp nhiều ngáng trở. Do đó, con giáp này cần phải nghĩ cách kiếm thêm tiền để có đồng ra đồng vô.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên ảm đạm và lận đận. Người độc thân gặp nhiều cản trở trong quá trình đi tìm một nửa yêu thương. Tuy nhiên, do những tiêu chuẩn đặt ra đối với mẫu hình lý tưởng khá cao nên con giáp này vẫn gặm nhấm nỗi cô đơn qua ngày.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên khởi sắc và suôn sẻ trong ngày thứ Hai này. Bản mệnh tự tin thể hiện năng lực cũng như khả năng sáng tạo của mình. Con giáp này dù làm gì cũng tính đường tiến cho tương lai, và chỉ cần thêm chút nỗ lực cùng kiên trì thì sẽ nhận được hoa thơm trái ngọt xứng đáng.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ trở nên vô cùng rực rỡ và tiến triển tích cực. Đào hoa vượng đem tới tin vui tới tấp cho tình yêu đôi lứa, đặc biệt là những người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Người độc thân nên cởi mở và gần gũi hơn để nâng cao cơ hội tìm thấy tình yêu.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bất lợi. Sự xuất hiện của hung tinh cảnh báo người tuổi Thìn phải hết sức thận trọng với từng hành động, lời nói của mình nếu không muốn vướng vào thị phi. Con giáp này đang gặp khó khăn trong vấn đề kiểm soát chi tiêu cũng như kiếm tiền.

Vận trình tình cảm ít nhiều thay đổi. Người độc thân vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa muốn nghĩ tới việc yêu đương. Những người đã lập gia đình có được khoảng thời gian bình yên bên nhau.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bất lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra với nhiều biến động và khó khăn đôi chút. Con giáp này có xu hướng tuỳ tiện, thiếu kiên định trong những quyết định của mình nên dẫn tới những sự thay đổi bất ngờ. Bản mệnh có thể tìm đến sự hỗ trợ từ những người xung quanh khi rơi vào bế tắc. Thậm chí, con giáp này dễ khủng hoảng tài chính nếu như không có kế hoạch quản lý chi tiêu thông minh.

Chuyện tình cảm cũng sẽ gặp nhiều sóng gió và bất lợi. Con giáp này đã vô tình gây ra những vết thương lòng cho người bạn đời của mình. Bản mệnh hãy dũng cảm nhận lấy trách nhiệm và bù đắp sai lầm mình gây ra.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu trong ngày hôm nay vô cùng thuận lợi. Con giáp này không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn có thời gian để giúp đỡ những người xung quanh. Sự tốt bụng sẽ mang lại cho bản mệnh niềm tin từ những người xung quanh.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của người tuổi này sẽ trở nên hòa hợp nồng ấm. Đào hoa vượng cho thấy các cặp đôi có được cuộc sống hôn nhân vô cùng mỹ mãn. Gia đình chính là động lực to lớn nhất để người trong cuộc phấn đấu, vun vén cho hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Những nỗ lực và tâm huyết đã bỏ ra của người tuổi này từng bước gặt hái được những thành tựu xứng đáng. Lãnh đạo coi trọng năng lực ấy và không ngại dành cho bản mệnh những sự thăng tiến tuyệt vời.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ tình cảm của tuổi Tuất với nửa kia đang bước vào giai đoạn rực rỡ, ngọt ngào nhất. Các cặp đôi yêu nhau đang trải qua những phút giây hạnh phúc bên cạnh người mình thương.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ. Con giáp này luôn tỏ rõ tinh thần hăng say, nhiệt huyết dù theo đuổi lĩnh vực nào. Dễ thấy ý chí cầu tiến và một phần may mắn sẽ mang lại cho người tuổi Dậu cơ hội sáng rõ để phát triển năng lực cá nhân

Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại kém sắc rõ rệt. Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có thể sẽ đối mặt với nhiều sóng gió bởi tác nhân ngoại cảnh. Người trong cuộc trước tiên cần giữ thái độ bình tĩnh, có như vậy mới tránh được những tai hoạ khó lường.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.