Tử vi chủ nhật (20/03), người gặp được CHÂN ÁI khiến ai ai cũng ganh tị, kẻ TÌNH DUYÊN lận đận xua mãi cũng không đi

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 10:30

Chủ nhật (20/03), đường tình duyên các con giáp sau mỗi người mỗi hướng. Kẻ vui sướng, người đau đầu.

Tuổi Mùi

Tử vi chủ nhật (20/03), người gặp được CHÂN ÁI khiến ai ai cũng ganh tị, kẻ TÌNH DUYÊN lận đận xua mãi cũng không đi - Ảnh 1

Tuổi Mùi tìm được người tâm đầu ý hợp. Ảnh minh họa

Về phương diện tình cảm, tuổi Mùi hứa hẹn tìm được người tâm đầu ý hợp, có được cuộc hẹn hò như ý trong ngày tam hợp nâng đỡ. Những cặp đôi nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất chu đáo từ một nửa của mình, hứa hẹn đây là ngày hạnh phúc tròn đầy.

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp, các cặp đôi đã yêu nhau lâu đang tính tới chuyện về chung một nhà.

Tuổi Dần

Tử vi chủ nhật (20/03), người gặp được CHÂN ÁI khiến ai ai cũng ganh tị, kẻ TÌNH DUYÊN lận đận xua mãi cũng không đi - Ảnh 2

Tuổi Dần đường tình duyên thuận lợi khiến ai cũng anh tị. Ảnh minh họa

Chủ nhật (20/03), vì Thủy sinh Mộc nên tình duyên tuổi Dần cũng nở rộ. Bạn và người ấy luôn biết quan tâm chăm sóc cho đối phương. Hãy dẫn người ấy về ra mắt cha mẹ ngay thôi nào, đừng để vuột mất đối phương Dần nhé, trai đến tuổi thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng, không có gì phải đắn đo.

Hai hành Thủy tương hòa nên người tuổi Dần độc thân trong chủ nhật dễ được người khác giới thiệu cho đối tượng phù hợp với mình. Bạn còn là người sống biết điều nên nhờ đó mà các mối quan hệ được ổn định, gia đình hòa thuận.

Tuổi Thân

Tử vi chủ nhật (20/03), người gặp được CHÂN ÁI khiến ai ai cũng ganh tị, kẻ TÌNH DUYÊN lận đận xua mãi cũng không đi - Ảnh 3

Tuổi Thân chú ý tình cảm phai nhạt, trắc trở. Ảnh minh họa

Hỏa khắc Kim, bạn cảm thấy lo lắng khi dạo gần đây, tình cảm giữa 2 người có dấu hiệu phai nhạt. Nếu như những lo lắng này không phải là vô căn cứ thì bạn cần tìm cách hàn gắn ngay. Hãy thử nói chuyện trực tiếp với người ấy xem sao nhé.

Tình duyên lận đận nay còn lận đận thêm với người độc thân. Ngày này không khuyến khích bạn hẹn hò hay tỏ tình với một ai đó. Người đang yêu nếu muốn tiến đến hôn hân hoặc đi thêm bước nữa thì nên từ từ tìm hiểu người ta xe gia cảnh ra sao, họ sống có đức hay không đã nhé.

Tuổi Thìn

Tình cảm chịu ảnh hưởng từ ngũ hành Thổ khắc Thủy nên vướng nhiều khúc mắc. Hội độc thân nhân duyên tốt đến vậy mà không biết cách giữ gìn nên chuyện tình cảm không mấy vui vẻ. Gia đình có dấu hiệu rạn nứt.

Ngoài ra, các cặp đôi yêu nhau do tính cách bảo thủ, cố chấp chỉ làm cả 2 mệt mỏi thêm mà thôi. Khi yêu thì nên xuống nước nhường nhịn nhau một chút, không phải cứ hơn thua là tốt đâu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/3/2022, đã trút bỏ được gánh nặng, lại thêm THIÊN Ý ghé thăm, 3 con giáp 'SONG HỶ LÂM MÔN', cuối tuần vẫn rủng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/3/2022, đã trút bỏ được gánh nặng, lại thêm THIÊN Ý ghé thăm, 3 con giáp 'SONG HỶ LÂM MÔN', cuối tuần vẫn rủng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu

Chủ Nhật 20/3/2022, 3 con giáp may mắn trút bỏ muộn phiền, nhận lộc vô biên. Dù đang ngày nghỉ nhưng vẫn đón tiền tài nhiều không đếm xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường