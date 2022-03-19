Tử vi chủ nhật (20/03), người gặp được CHÂN ÁI khiến ai ai cũng ganh tị, kẻ TÌNH DUYÊN lận đận xua mãi cũng không đi

Về phương diện tình cảm, tuổi Mùi hứa hẹn tìm được người tâm đầu ý hợp, có được cuộc hẹn hò như ý trong ngày tam hợp nâng đỡ. Những cặp đôi nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất chu đáo từ một nửa của mình, hứa hẹn đây là ngày hạnh phúc tròn đầy.

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp, các cặp đôi đã yêu nhau lâu đang tính tới chuyện về chung một nhà.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đường tình duyên thuận lợi khiến ai cũng anh tị. Ảnh minh họa

Chủ nhật (20/03), vì Thủy sinh Mộc nên tình duyên tuổi Dần cũng nở rộ. Bạn và người ấy luôn biết quan tâm chăm sóc cho đối phương. Hãy dẫn người ấy về ra mắt cha mẹ ngay thôi nào, đừng để vuột mất đối phương Dần nhé, trai đến tuổi thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng, không có gì phải đắn đo.

Hai hành Thủy tương hòa nên người tuổi Dần độc thân trong chủ nhật dễ được người khác giới thiệu cho đối tượng phù hợp với mình. Bạn còn là người sống biết điều nên nhờ đó mà các mối quan hệ được ổn định, gia đình hòa thuận.

Tuổi Thân

Tuổi Thân chú ý tình cảm phai nhạt, trắc trở. Ảnh minh họa

Hỏa khắc Kim, bạn cảm thấy lo lắng khi dạo gần đây, tình cảm giữa 2 người có dấu hiệu phai nhạt. Nếu như những lo lắng này không phải là vô căn cứ thì bạn cần tìm cách hàn gắn ngay. Hãy thử nói chuyện trực tiếp với người ấy xem sao nhé.

Tình duyên lận đận nay còn lận đận thêm với người độc thân. Ngày này không khuyến khích bạn hẹn hò hay tỏ tình với một ai đó. Người đang yêu nếu muốn tiến đến hôn hân hoặc đi thêm bước nữa thì nên từ từ tìm hiểu người ta xe gia cảnh ra sao, họ sống có đức hay không đã nhé.

Tuổi Thìn

Tình cảm chịu ảnh hưởng từ ngũ hành Thổ khắc Thủy nên vướng nhiều khúc mắc. Hội độc thân nhân duyên tốt đến vậy mà không biết cách giữ gìn nên chuyện tình cảm không mấy vui vẻ. Gia đình có dấu hiệu rạn nứt.

Ngoài ra, các cặp đôi yêu nhau do tính cách bảo thủ, cố chấp chỉ làm cả 2 mệt mỏi thêm mà thôi. Khi yêu thì nên xuống nước nhường nhịn nhau một chút, không phải cứ hơn thua là tốt đâu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.