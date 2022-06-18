Tử vi Chủ Nhật 19/6/2022 của 12 con giáp: Dần - Hợi tin vui triền miên, tiền bạc rủng rỉnh; Thân - Dậu dễ mất lộc, vạn sự bất thành

Tiếp nối tử vi ngày 19/6/2022, vận có Thiên Tài nên những người tuổi Tý trong hôm nay sẽ có may mắn bất ngờ. Tuổi này được thần Tài đem cho của khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc, khuyên bạn chỉ nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay ham trò đỏ đen kẻo lộc lá tiêu tán.

Chủ Nhật này, người tuổi Sửu lâm Tỷ Kiên phải hết sức cẩn thận với đối thủ làm ăn hoặc đồng nghiệp. Hôm nay nếu có dự định triển khai các công việc quan trọng thì không được như ý vì có tiểu nhân đứng sau cản trở, không muốn bạn vượt mặt. Đường tình cảm may mắn được Tam Hội cục nâng đỡ nên những khúc mắc trong họ hàng được giải quyết.

Hôm nay nhiều bạn ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong ngày hôm nay cũng đem lại tính dung hòa trong mọi mối quan hệ. Tài lộc ổn định nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa. Khuyên Tý nên biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại.

Vận tiền bạc không tốt do ngũ hành Thổ khắc Thủy. Ra đường bạn nên cẩn thận xe cộ đi lại, túi xách và điện thoại thì nên cất ở nơi an toàn. Nếu có người hỏi vay tiền thì không nên cho bởi khả năng đòi lại cực kỳ thấp.

3. Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày thấy, đường công việc của Dần hanh thông nhờ Chính Quan trợ vận. Những người đang ngóng tin tức thi cử, du học, xin việc hoặc chuẩn bị xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bạn làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước nhưng được lòng sau, ai cũng nể.

Vận tiền tài của Dần hôm nay nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ Thủy dưỡng Mộc. Nhất là người theo nghiệp kinh doanh thì nên chuẩn bị tinh thần có thêm hợp đồng mới, khách hàng mới. Sắp tới đỡ đau đầu vì tiền hơn, có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về tiền nong.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Thiên Quan chiếu mệnh cảnh báo tuổi Mão muốn yên bình thì nên tránh xa những người có chức quyền trong công việc hôm nay. Những người đang làm quản lý, chức lớn ở cơ quan cũng nên cẩn thận để giữ “ghế” mình đang ngồi, an phận thủ thường không ganh đua là ổn nhất.

Lộc lá đến với Mão khá nhiều nhờ Thủy sinh Mộc. Người kinh doanh tuy không hẳn là phát tài nhưng hàng hóa cũng gọi là bán chạy. Bản mệnh làm ăn uy tín, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo nên giành được lòng tin của khách hàng, trời thương nên làm gì cũng ra tiền.

5. Tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật của tuổi Thìn lâm Kiếp Tài nên đi làm không được gây thù hằn hay hấp tấp, bạn sẽ nhận được nhiệm vụ mới hoặc bị người khác gây khó khăn. Nhưng nếu bạn vượt qua được thử thách trong ngày thì sau này không ai có thể ăn hiếp bạn được nữa.

Cục diện Thổ khắc Thủy dự báo những lời đồn đoán vô căn cứ có thể khiến cho tình yêu và gia đình của bản mệnh đứng trước đầu sóng ngọn gió. Bạn có thể gặp phải những chuyện thị phi, phiền hà ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân. Thìn không nên coi nhẹ những khoản nợ nhỏ hay quà cáp biếu xén, có đi phải có lại thì mới toại lòng nhau.

6. Tuổi Tị

Là con giáp được ông trời phù hộ cộng thêm vận có Chính Ấn nên những người đang thi cử, học lên cao hoặc đi học sẽ có lợi hơn những người khác. Tuy nhiên nếu muốn phát triển thêm thì Tị cần nhanh nhẹn, khéo miệng hơn nữa, đôi lúc bạn còn khá chậm chạp nên công việc bị đình trệ.

Đường tình cảm có mâu thuẫn, có điềm đào hoa xấu, tư tưởng ngoại tình vấp phải Tương Hại. Vì Thủy khắc Hỏa nên đường công danh và tiền bạc ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được như ý. Bản mệnh nên dành tiền để mua sách, đi học và nâng cao các kỹ năng cho mình, từ đó khi có cơ hội thì bạn mới dễ dàng nhận biết và tăng thu nhập cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Xem tử vi hàng ngày cho biết tuổi Ngọ hôm nay nên sẵn sàng đón nhận tin vui trong công việc vì có Thiên Ấn trợ vận, đặc biệt là những người làm công chức, y dược, kỹ thuật. Bạn may mắn bởi lúc nào cũng làm việc dựa trên nguyên tắc tình thương và trách nhiệm. Đó là kim chỉ nam trong cuộc sống giúp bạn hanh thông và suôn sẻ.

Tiền bạc chi tiêu khó kiểm soát, muốn tiết kiệm cũng khó vì thời gian gần đây có quá nhiều khoản bắt buộc bạn phải bỏ tiền ra để lo. Nên chấp nhận sống tiết kiệm một chút trong thời gian này để sau này đỡ phải lo lắng chuyện tiền nong.

8. Tuổi Mùi

Bản mệnh gặp Tỷ Kiên nên trong ngày làm việc khá cô đơn, việc gì cũng đến tay. Nhiều chuyện không đáng để nói nhưng vẫn bị người khác lôi ra làm khó. Mùi nên cẩn thận với bạn làm ăn, cấp dưới hoặc những người đang cạnh tranh làm ăn trực tiếp với mình.

Chuyện tiền bạc bất ổn vì Thổ khắc Thủy. Hôm nay Mùi đừng hy vọng đòi được nợ hay vay được tiền từ người ngoài, chỉ có thể dựa vào người trong nhà mà thôi. Chìa khóa để tiết kiệm được số tiền lớn thì phải bắt đầu từ những số tiền cỏn con như tiền cà phê, tiền trà sữa, tiền mua hoa.

9. Tuổi Thân

Tuổi Thân lâm Thương Quan nên đường công việc không tốt, cẩn thận bị mất chức, nhảy việc bất ngờ hoặc thôi học giữa chừng. Làm ăn không có lãi, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì công việc dẫn đến tâm trạng bực bội.

Đường tình cảm lâm Tương Hại nên có điềm chia ly, chia tay, giận dỗi xa cách. Nhiều người sắp phải tiễn người thân, người yêu đi ra nước ngoài hoặc đi làm xa. Tâm trạng thì bất ổn, toàn thu hút những người không bình thường, hôm nay không phải là ngày vui đối với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Nhờ Kim dưỡng Thủy nên Dậu khá may mắn, thoát được hoạn nạn trong công việc hôm nay. Thực ra bản thân bạn cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý nên ông trời che chở để mọi việc như ý.

Nhờ có Thực Thần nâng đỡ nên lộc lá vây bám xung quanh bản mệnh. Nay bạn có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền. Dậu là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được lộc lá từ những người mình quen biết.

11. Tuổi Tuất

Tuất là con giáp tốt tính, hiếm khi gây thù nhưng vì nay có Kiếp Tài lâm vận, nó cảnh báo Tuất nên cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp của mình. Việc thì nhiều nhưng tiểu nhân cứ muốn vẽ thêm việc cho bạn làm. Tâm trạng bực bội không có lối thoát khiến công việc bị đình trệ, chậm tiến độ.

Đường tiền bạc khá ảm đạm trong ngày Chủ Nhật này. Dù là mua sắm hay đầu tư bất kỳ một thứ gì, bạn cũng không nên vì cả nể mà giao dịch. Nhưng theo một cách nhìn tích cực, thì bạn có thể tự quyết định vận mệnh của mình cũng là may mắn rất lớn rồi.

12. Tuổi Hợi

Đường sự nghiệp của Hợi trong ngày Chủ Nhật cực kỳ xán lạn nhờ có Chính Quan nâng đỡ. Con giáp này có thể mong chờ tin vui từ thi cử, thăng chức, xin việc hoặc lương thưởng. Nhìn chung mọi việc đều dễ dàng không gặp chút trở ngại nào, cứ thế mà bước tới mục tiêu đã định.

Vận tình cảm lâm Tự Hình nên gần đây bản mệnh hay lo nghĩ nhiều vì gia đình và bản thân. Bạn thấy mình sống vì người khác nhưng người ta không nghĩ cho mình, làm gì cũng phải xét nét, suy nghĩ kỹ càng. Tiền bạc ổn hơn nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa. Những nỗ lực của bạn từ trước giờ sẽ được đền đáp bằng tiền bạc. Sắp tới có nhiều chuyện quan trọng cần đến tiền nên hãy chi tiêu cẩn thận.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm