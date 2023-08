Tử vi Chủ nhật 18/6/2023 của 12 con giáp: Dần – Tuất được thăng quan tiến chức, Ngọ - Mùi lao đao về tiền tài

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào ngày 18/6/2023, tuổi Sửu nên cẩn thận kẻo bị mất chức, thôi việc, bỏ học giữa chừng vì nhiều lý do khác nhau. Dù bản mệnh có tài giỏi đến mức nào thì cũng nên khiêm tốn, xem xét lại những thiếu sót của bản thân, lấy lại năng lượng tích cực để làm việc.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý hay vướng vào cãi vã, gặp phải những người khiến bản thân bực bội. Tình cảm vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Việc so đo, tính toán không nên tiếp tục vì nó chỉ làm bản mệnh thêm mệt mỏi mà thôi.

Bù lại vận tài lộc khởi sắc. Nguồn lợi nhuận từ công việc đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh yên tâm chi trả nhiều vấn đề, nhu cầu trong cuộc sống.

Vận trình tình cảm lại lao đao, con giáp này có tâm trạng tiêu cực chủ yếu vì chuyện gia đình, con cái. Nhiều người sắp tiễn người thân, người yêu đi xa, xuất ngoại. Cha mẹ nói con cái không nghe, hay nảy sinh mâu thuẫn, chiến tranh lạnh.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào ngày 18/6/2023, sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông. Trong công việc bản mệnh có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Nhưng hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội làm hại.

Về mặt tài chính, con giáp này sẽ trả được nợ, đi làm xa được may mắn, ăn nên làm ra. Dẫu biết cơm áo gạo tiền nhiều khi khiến tuổi Dần nản lòng nhưng hãy cố lên, thời gian tới trời sẽ không phụ lòng bản mệnh đâu.

Các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp. Quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về các làm việc của tuổi Dần, cực kỳ khảng khái, có uy tín. Nhưng tình duyên lại không thể cưỡng cầu, không phải bản mệnh yêu ai thì cũng sẽ được yêu lại, nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào ngày 18/6/2023, tuổi Mão đòi quyền lợi trong công việc, thi cử, đi học, đòi lại danh dự sẽ có được may mắn. Tuy nhiên là người chính trực, không hám danh lợi nhưng còn thiếu chí tiến thủ nên công việc của bản mệnh còn trì trệ, cần lưu tâm điều này.

Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy, không chỉ nguồn thu chính mà cả phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn, ngoài ra có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão nên cẩn thận khi gia đình đang bị nói xấu, có tiểu nhân dòm ngó, đặt điều. Gia đình bản mệnh thế nào chỉ có bản mệnh biết rõ nhất, những lời đàm tiếu ngoài khi tuy gây ra sự ức chế nhưng nó không đáng để quan tâm, bơ đi mà sống.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay vào ngày 18/6/2023, công việc của Thìn khá tài lộc, đặc biệt là với người kinh doanh hoặc có nghề tay trái. Con giáp này sống có kế hoạch, cách làm việc được lòng người, không có điểm gì đáng chê trách, có thể sẽ có chút rắc rối nhưng không đáng kể.

Tình hình tài chính có biến động nho nhỏ, có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Bản mệnh biết hài lòng với thực tại nên lộc cứ thế mà đến nhà đều đều.

Vận trình tình cảm cũng khởi sắc. Vì lòng người khó đoán nên tuổi Thìn đối nhân xử thế rất khéo léo. Có thể bản mệnh ghét người ta nhưng không thể hiện ra mặt để tránh được họa. Gia đình yên ổn cũng nhờ tính cách của con giáp này.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 18/6/2023, tuổi Tỵ nên cẩn thận với cấp dưới, anh em làm ăn chung, đồng nghiệp. Con giáp này ở ngoài sáng, người ta ở trong tối nên nếu không đề phòng thì rất khó lường được hậu quả, cũng đừng quá tin tưởng ai đó ngoài chính mình.

Vận trình tài chính của bản mệnh khá tốt. Con giáp này có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn sau khi nhận thấy mình có quá nhiều khoản phải chi cho bạn bè, gia đình trong thời gian tới đây.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tỵ hay bị ghét nhưng cũng hay được giúp đỡ. Ăn ở tốt thì phước đức tự đến chẳng cần lấy lòng ai. Nhất là những người đang xa nhà, dễ được bạn bè yêu quý, giúp nhau lúc khó khăn.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay vào ngày 18/6/2023, tuổi Ngọ cẩn thận kẻo mất mát tài liệu, hao tổn công sức trong công việc. Bên cạnh đó bản mệnh cũng phải tránh xa tay chân cấp dưới, chính quyền, cãi vã để tránh được vạ lây trong những ngày tới đây.

Những nỗ lực thời gian vừa qua chỉ thu về một chút thành quả không đáng kể nên con giáp này trở nên trầm lặng hơn. Tiền bạc thì lao đao khó kiếm, công sức bỏ ra thành số 0 nên khó mà nghĩ tích cực được.

Tâm trạng của tuổi Ngọ có phần buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, có tâm sự cũng không nói. Đúng là lòng người khó đoán, có thể hôm nay người ta tốt với mình nhưng ngày mai họ sẽ trở mặt nếu như nhận ra mình không đem lại lợi ích gì.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 18/6/2023, công việc của tuổi Mùi khó khăn chồng chất, làm ăn thất thoát, dễ nghỉ việc, chán làm, cãi vã với đồng nghiệp. Thực ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi nhưng nó giúp bản mệnh có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống sau này.

May mắn là đường tài lộc may mắn hơn người. Cuộc sống của tuổi Mùi đang dần thay đổi, hôm nay tốt hơn hôm qua. Như vậy là đủ rồi, con giáp này không cần so đo với thiên hạ làm gì, mình có tiền đủ lo cho cuộc sống của mình là đã quá tốt rồi.

Trên phương diện tình cảm, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Khi học được cách buông bỏ, tự nhiên bản mệnh sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Con giáp này có lòng thương người nên phúc đức sâu dày, hay có quý nhân hỗ trợ cho đường tình cảm.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng vào ngày 18/6/2023, tuổi Thân có nghề tay trái, làm tài chính, xổ số sẽ có may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng ham lợi ích lớn mà bỏ qua những việc nhỏ, làm như vậy công việc rất nhanh bị thụt lùi.

Thêm vào đó, con giáp này nên cẩn trọng với những quyết định liên quan đến tài chính. Tuổi Thân rất hào phóng, chi tiền không tiếc tay cho người khác, muốn che chở và chăm sóc cho mọi người, song cũng chính là kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng bòn rút tiền bạc của bản mệnh.

Về mặt tình cảm, gia đình dễ có lục đục nhỏ, con cái bị lạc hoặc đi chơi không báo cho bố mẹ nhưng rồi sẽ ổn thôi. Con giáp này trở nên nhạy cảm hơn bình thường, điều đó có thể nảy sinh mâu thuẫn với một nửa của mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 18/6/2023, tuổi Dậu dễ để xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Con giáp này dần đánh mất kiểm soát và hành động nóng vội khi công việc không như ý. Bản mệnh được khuyên nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không muốn vướng phải những chuyện thị phi.

Vận tài lộc hanh thông là điểm sáng trong ngày. Những người biết chuyên tâm vào công việc chính hoặc thừa kế sản nghiệp từ gia đình sẽ có lộc. Ăn ở hiền lành thì sẽ làm ăn suôn sẻ.

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa lại không mấy hòa thuận, đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi từ những chuyện nhỏ nhặt. Con giáp này để cảm xúc chi phối quá nhiều mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bản thân với những người xung quanh.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy vào ngày 18/6/2023, tuổi Tuất làm công chức, kinh doanh buôn bán thực phẩm, quần áo, nhà hàng, làm thêm sẽ gặp may. Người càng xởi lởi, vui tính thì trời càng cho lộc, làm gì cũng có người hậu thuẫn.

Vận tài khá ổn, nhiều người còn ăn nên làm ra hơn mọi ngày. Con giáp này sống khá biết điều nên tiền bạc rất rõ ràng, không làm chuyện gian dối nên thu được quả ngọt, dù có giàu cũng chẳng ai nói được bản mệnh nửa câu.

Tuy nhiên, con giáp này được nhắc nhở nên quan tâm vào chuyện gia đình mình nhiều hơn để mọi người bình an. Rất may là con cái, cha mẹ của bản mệnh vẫn yên ổn, bình an. Gia đình tuy không giàu nhưng biết đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, không ai chê được.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 18/6/2023, tuổi Hợi nên tránh xa kiện tụng, cấp trên hoặc xô xát vì người thiệt thòi nhất chính là bản mệnh. Cấp trên đối xử kém hài hòa, thậm chí con giáp này còn có thể bị điều chuyển vị trí hay thuyên chuyển sang bộ phận khác.

Thêm vào đó, tuổi Hợi còn dễ nhận tin xấu liên quan đến tiền bạc, không đòi được nợ, cho người khác mượn đồ thì bị hư hỏng. Là người biết điều, hiền hậu nhưng con giáp này không nên nể mặt người khác mà cho họ nợ tiền, mượn xe...

Tuổi Hợi còn có thể gặp chuyện phiền lòng trong tình cảm. Giữa bản mệnh và đối phương vẫn còn những mâu thuẫn, hiểu lầm dẫn đến tranh cãi. Nên dẹp bớt bạn bè xã giao, toàn lợi dụng nhau lúc cần, lúc bản mệnh khó khăn thì không thấy mặt ai đến giúp.

