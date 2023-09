Tử vi Chủ nhật (18/9/2022): 3 con giáp va phải Thiên Quan, tài lộc xuống dốc, buôn bán ế ẩm, tiểu nhân chực chờ sơ hở

Công việc của Tị va phải Thiên Quan nên các bạn phải hết sức cẩn thận với cách ăn nói của mình. Tốt nhất là hôm nay không sân si, không góp miệng vào việc của người khác, an phận thủ thường mà nghỉ lễ. Những người làm kinh doanh nên tránh va chạm với khách hàng, chính quyền kẻo có kiện tụng.

Công việc của Tị va phải Thiên Quan nên các bạn phải hết sức cẩn thận với cách ăn nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dự đoán Chủ nhật của tuổi Mão lâm Thương Quan nên nếu ai đi làm thì phải cẩn thận ăn nói, hành động kẻo mất chức, nghỉ việc giữa chừng hoặc bị thôi học. Làm gì cũng phải suy đi tính lại cẩn thận một chút để sau này không phải hối hận, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ, đừng ôm việc hộ người khác.

Đường tiền bạc may mắn nhờ Tam Hội cục. Tiền bạc đang theo nhau đổ về túi bản mệnh, nhất là người kinh doanh sẽ có doanh thu vượt trội. Ngoài ra nếu con giáp này có ý định mở rộng quy mô làm ăn hoặc nhập thêm hàng mới, khai trương thì cũng có sự thuận lợi nhất định. Vận trình tình cảm của Mão không tốt do Mộc Thổ tương khắc. Mão không thích tụ tập bạn bè đến nhà rồi tàn cuộc mình tự dọn. Bạn cũng không thích giao du với nhiều người vì sợ lòng người. Chỉ muốn yên phận sống bình an với gia đình, ghét ngoại giao quá nhiều.