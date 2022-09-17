Tử vi Chủ nhật (18/9/2022): 3 con giáp va phải Thiên Quan, tài lộc xuống dốc, buôn bán ế ẩm, tiểu nhân chực chờ sơ hở

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 11:08

Sách tử vi cho biết có những chùm sao xấu sẽ chiếu thẳng vào 3 con giáp này vào ngày mai 18/9. Họ sẽ bị thần Tài “bỏ rơi”, liên tiếp dính hoạ thị phi.

Tuổi Tị

Công việc của Tị va phải Thiên Quan nên các bạn phải hết sức cẩn thận với cách ăn nói của mình. Tốt nhất là hôm nay không sân si, không góp miệng vào việc của người khác, an phận thủ thường mà nghỉ lễ. Những người làm kinh doanh nên tránh va chạm với khách hàng, chính quyền kẻo có kiện tụng.

Chuyện hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa nhờ Lục Hợp cục trợ mệnh. Hôm nay nguồn thu nhập của con giáp này khá tốt, không phải lo túng thiếu cho khoản chi tiêu hàng ngày. Bạn không có tính dựa dẫm hay ăn bám bất cứ ai, toàn tự mình nỗ lực, kiếm được thì tiêu được không ngại ngần gì hết. Vận tình cảm vì Hỏa khắc Kim nên Tị khá căng thẳng và mệt mỏi vì gia đình và yêu đương. Bạn cảm thấy ấm ức nhưng cuộc sống là vậy, đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận và thích nghi với nó. Nhìn người cho kĩ và chọn bạn mà chơi, tự mình phải mạnh mẽ lên mới chống chọi lại với sóng gió cuộc đời này.

Tử vi Chủ nhật (18/9/2022): 3 con giáp va phải Thiên Quan, tài lộc xuống dốc, buôn bán ế ẩm, tiểu nhân chực chờ sơ hở - Ảnh 1
Công việc của Tị va phải Thiên Quan nên các bạn phải hết sức cẩn thận với cách ăn nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dự đoán Chủ nhật của tuổi Mão lâm Thương Quan nên nếu ai đi làm thì phải cẩn thận ăn nói, hành động kẻo mất chức, nghỉ việc giữa chừng hoặc bị thôi học. Làm gì cũng phải suy đi tính lại cẩn thận một chút để sau này không phải hối hận, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ, đừng ôm việc hộ người khác.

Đường tiền bạc may mắn nhờ Tam Hội cục. Tiền bạc đang theo nhau đổ về túi bản mệnh, nhất là người kinh doanh sẽ có doanh thu vượt trội. Ngoài ra nếu con giáp này có ý định mở rộng quy mô làm ăn hoặc nhập thêm hàng mới, khai trương thì cũng có sự thuận lợi nhất định. Vận trình tình cảm của Mão không tốt do Mộc Thổ tương khắc. Mão không thích tụ tập bạn bè đến nhà rồi tàn cuộc mình tự dọn. Bạn cũng không thích giao du với nhiều người vì sợ lòng người. Chỉ muốn yên phận sống bình an với gia đình, ghét ngoại giao quá nhiều.

Tử vi Chủ nhật (18/9/2022): 3 con giáp va phải Thiên Quan, tài lộc xuống dốc, buôn bán ế ẩm, tiểu nhân chực chờ sơ hở - Ảnh 2
Dự đoán Chủ nhật của tuổi Mão lâm Thương Quan nên nếu ai đi làm thì phải cẩn thận ăn nói, hành động kẻo mất chức, nghỉ việc giữa chừng hoặc bị thôi học - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp trong ngày nghỉ này không tốt vì lâm Tương Xung. Làm việc nhanh nhạy, có giác quan thứ 6 nhạy bén, nhưng bạn khá nóng tính, dễ gây gổ, mâu thuẫn. Những ai phải lái xe, đi đường hoặc lao động chân tay hôm nay nên chậm rãi một chút để bảo vệ bản thân.

Theo tử vi dự đoán, Thiên Tài trợ mệnh đem đến tin vui tài lộc, có thể trong ngày này bản mệnh sẽ trúng thưởng hoặc có tiền bất ngờ. Bạn nên chăm chút cho công việc của mình hơn để được tăng lương và không dấn thân vào rượu chè, cờ bạc. Đường tình cảm không tốt vì lâm vào cục diện ngũ hành Kim khắc Mộc. Nhiều chuyện trong cuộc sống khó phòng tránh được, vận hạn đến thì phải đối đầu thôi. Vì thế việc cần làm cứ làm, đừng e ngại lo sợ việc này việc kia mà không dám tiến bước, cứ mạnh dạn và mạnh mẽ lên để nắm lấy vận mệnh trong tay mình.

Tử vi Chủ nhật (18/9/2022): 3 con giáp va phải Thiên Quan, tài lộc xuống dốc, buôn bán ế ẩm, tiểu nhân chực chờ sơ hở - Ảnh 3
Sự nghiệp trong ngày nghỉ này không tốt vì lâm Tương Xung. Làm việc nhanh nhạy, có giác quan thứ 6 nhạy bén, nhưng bạn khá nóng tính, dễ gây gổ, mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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