Tử vi Chủ Nhật 15/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Thân vận xui ập đến, cẩn thận mất tiền hao của

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý không gặp phải điều gì đáng lo lắng. Con giáp này giữ được đầu óc tỉnh táo, sáng suốt nên đưa ra những quyết định chính xác trong mọi việc. Vận trình tài lộc sẽ không có quá nhiều biến động trong khoảng thời gian hiện tại. Các khoản thu chi đều nằm trong kế hoạch mà bạn đã lên từ trước. Hiếm khi thấy bạn chi tiêu vô tội vạ, mua gì cũng suy tính kỹ.

Trong ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối hanh thông. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc nhờ vào tinh thần làm việc hăng say bất kể ngày đêm, do đó được cấp trên đánh giá cao. Con giáp này có những cơ hội kiếm tiền bất ngờ ập tới khiến túi tiền của bản thân ngày càng tăng.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện nhiều hơn với người bản mệnh cảm mến bấy lâu. Tình cảm đôi lứa cũng được gắn kết trở lại sau những lần bất hoà, cãi vã.

Vận trình tình cảm hạnh phúc đong đầy. Mối quan hệ giữa người tuổi này và người ấy khá tốt đẹp thậm chí có khả năng tiến tới hôn nhân trong thời gian sắp tới. Con giáp này có thể sẽ nhận thấy những tiến triển tích cực trong những mối quan hệ với nửa kia. Tình cảm được xây dựng từ từ dựa trên sự thấu hiểu, thông cảm, nên chắc chắn sẽ được bền lâu.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ có quý nhân nâng đỡ. Những người đang đi làm sẽ được cấp trên nhìn nhận, cử người giúp đỡ hoặc cất nhắc bạn lên vị trí cao hơn. Tuổi Dần không phải quá lo lắng về các vấn đề tiền bạc trong khoảng thời gian gần đây. Các khoản tiền dự phòng bản mệnh đã chuẩn bị từ trước sẽ phát huy tác dụng bất khi có những vấn đề bất ngờ có thể phát sinh, không cần lo chuyện tiền nong.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này có những chuyển biến tích cực. Đào hoa nở rộ giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Ngày này bạn khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Bản mệnh cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không khó.

Tuổi Mão

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Khi có những rắc rối phát sinh, con giáp này thường hay bối rối, bế tắc nên đã tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá rối. Do đó, bạn hãy giữ vững tinh thần để tránh điều này xảy ra trong quá trình làm việc.

Vận trình tình duyên tiến triển chậm chạp, không có bước tiến mới. Nửa kia gần đây quá bận rộn không còn nhiều thời gian dành cho bản mệnh như trước. Mọi hiểu lầm giữa bạn và người ấy vẫn được hóa giải. Bản mệnh nên dành thời gian cho nửa kia của mình nhiều hơn.



Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối khả quan. Thìn đã chăm chỉ làm việc và ít phàn nàn hơn trước, do đó hứa hẹn bản mệnh có thể gặt hái được thành công trong thời gian sắp tới. Con giáp này rất biết cách giữ tiền nên có thể tiết kiệm một khoản tiền kha khá cho bản thân.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rất tốt đẹp. Con giáp này có thể sẽ nhận thấy những tiến triển tích cực trong những mối quan hệ với nửa kia. Tình cảm được xây dựng từ từ dựa trên sự thấu hiểu, thông cảm, nên chắc chắn sẽ được bền lâu.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Bạn chỉ cần có kế hoạch quản lý thời gian phù hợp có thể hoàn thành tốt công việc được sếp trên bàn giao. Con giáp này có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập nhờ vào việc đầu tư, nhưng cần phải tìm hiểu kỹ để tránh thất thoát tiền bạc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh nhận được tín hiệu tốt. Con giáp này và người ấy có thể giải quyết được những hiểu lầm, mâu thuẫn nảy sinh trước đó. Người độc thân có cơ hội hẹn hò với người khác giới nhờ sự giới thiệu từ gia đình và bạn bè.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang có những bước phát triển nhất định. Con giáp này luôn dành hết tâm huyết, thời gian cũng như công sức cho công việc, sẵn sàng gạt bỏ đi sở thích cá nhân của mình để có được thành công. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rất hài hòa, các cặp đôi đang yêu có thời gian dành cho nhau những lời quan tâm thân thiết, ngọt ngào, cả hai cũng không ngại lời chê bai của thiên hạ vẫn ở bên nhau.

Tuổi Mùi

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi hầu như không gặp bất lợi gì cả và may mắn suôn sẻ. Tuy nhiên, để đạt được thành tựu tốt đẹp, bạn cần có kế hoạch làm việc hợp lý. Đồng thời, bản mệnh nên học các kiểm soát cảm xúc chính mình để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này lên kế hoạch đầu tư giúp cải thiện tài chính của mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng diễn ra khá tốt. Người tuổi này và nửa kia dự định về chung một nhà. Người độc thân có thể quên đi những chuyện buồn trước đó để bắt đầu mối quan hệ mới.



Công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi hầu như không gặp bất lợi gì cả và may mắn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có một chút vất vả và khó khăn. Trong quá trình làm việc, bạn có khả năng gặp phải những rắc rối phát sinh bất ngờ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Do đó, bản mệnh cần hết sức tỉnh táo để tránh đưa ra những quyết định sai lầm. Ngoài ra, con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để công việc diễn ra tốt đẹp hơn.

Bản mệnh có bản tính thích ép buộc người khác làm theo ý mình, do đó đối phương khá khó chịu với bản mệnh vì điều này dẫn đến cãi vã nhau. Bạn hãy đặt mình vào người khác rồi suy nghĩ để có thể hiểu được hoàn cảnh của người trong cuộc.

Tuổi Dậu

Để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn, công việc của người tuổi Dậu khá suôn sẻ. Dậu chỉ cần tập trung là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, bản mệnh có thể tự do theo đuổi con đường đam mê của chính vì nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình. Người tuổi này có thể an tâm mua sắc theo nhu cầu sở thích của mình nhờ có nguồn thu nhập dư dả.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ khá hài hòa, êm ấm. Người đã lập gia đình có thể tận hưởng những giây phút ngọt ngào với nửa kia. Tình yêu giữa bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian đẹp đẽ và lãng mạn nhất.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong ngày cũng khá tốt, bạn cũng có thêm các nguồn thu mới ngoài mong đợi nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ cần cân đối việc chi tiêu hợp lý à có thể tiết kiệm được một khoản hay thực hiện một vài kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó.

Vận trình tình duyên cũng khởi sắc, người còn độc thân thời gian tới sẽ gặp người tâm đầu ý hợp hoặc được người quen mai mối. Con giáp này dần tháo gỡ được những khúc mắc trong chuyện tình cảm với gia đình, tinh thần được cải thiện đáng kể hơn so với trước.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong hôm nay sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, con giáp này có khả năng cao về việc “thăng quan tiến chức” trong thời gian tới. Bản mệnh còn gặp vận may trong việc kinh doanh giúp gia tăng doanh thu trong ngày nên đã thu về khoản thu nhập dư dả cho bản thân.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng sẽ có điểm sáng. Bản mệnh và người ấy đang thật hạnh phúc với nhau sau khi xóa bỏ hiểu lầm trước đó. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình.



Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong hôm nay sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.