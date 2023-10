Tử vi Chủ nhật 15/10/2023 của 12 con giáp: Tỵ - Hợi tiền của gấp bội, Sửu – Thìn tài chính ảm đạm

Tuổi Tý

Tuổi Tý nhờ được cục diện Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ nên vận trình trong ngày này khá sáng, hầu hết các phương diện đều có tin vui báo về, bớt đi nhiều phần vất vả so với trước đó. Ngày này cứ tiến hành mọi việc theo kế hoạch đặt ra thì không có gì phải lo lắng. Tài lộc của Tý cũng ngày càng tăng tiến. Con giáp này biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra của mình. Vận may đến, có cản cũng không được nên con giáp này cứ tự do thoải mái tiêu xài, hưởng thụ mà không phải lo lắng gì.

Chẳng những vậy, con giáp này cũng đang rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm của mình. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì có một người bạn đời luôn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ mọi nỗi niềm với bản mệnh. Người độc thân cũng mở lòng mình hơn, chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội mới.