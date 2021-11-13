Tử vi Chủ Nhật 14/11/2021 của 12 con giáp: Mão - Thìn công việc thuận lợi, tài chính cải thiện, Dậu - Tuất kém may, gặp toàn điều chẳng lành

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, cục diện Tương Hại tác động khiến người tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh. Bản mệnh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân, đồng thời không muốn ai can thiệp vào công việc của mình.

Thủy khắc Hỏa còn cho thấy nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên tránh tình trạng hiếu thắng, so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì đôi bên cũng sẽ chẳng thể nào vui vẻ.

Cục diện Tương Hình gây ra những tác động xấu cho sự nghiệp của người tuổi Sửu và là nguyên nhân khiến bạn vướng rắc rối. Vì thiếu tỉnh táo nên bản mệnh dễ mắc sai sót ngay cả trong những công việc quen thuộc.

Tuy nhiên, trên phương diện tài lộc, Thiên Tài chiếu mệnh lại mở ra cơ hội phát tài với một số người may mắn. Có thể những khoản đầu tư trước đó của bạn đang dần thu được lợi nhuận sau rất nhiều sự mong đợi trước đó.

Tuổi Dần

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dần dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự xét lại chính bản thân mình.

Ngoài ra, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không trút giận lên nửa kia. Bản mệnh hãy tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết.

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Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Song bạn cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt nếu muốn lên kế hoạch phù hợp trong tương lai.

Bản mệnh cũng không nhất thiết phải làm mọi việc một mình, nhất là khi đứng trước những quyết định trọng đại. Hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn.

Tuổi Thìn

Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài chính của người tuổi Thìn có dấu hiệu cải thiện hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng.

Người làm đầu tư, kinh doanh thích hợp đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ, do dự để thời cơ trôi qua đáng tiếc.

Tuổi Tỵ

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Để ngày càng thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của nhau, hai người luôn dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, Thương Quan thấy rằng bạn dễ gặp rắc rối với người làm lãnh đạo. Có lẽ bạn cần phải chú ý hơn đến cách diễn đạt, trình bày của mình, không phải lúc nào có gì nói nấy cũng là tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn. Khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhất là khi khó khăn xảy đến.

Tuổi Mùi

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi có thể phát tài một cách nhanh chóng chỉ nhờ trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên dựa dẫm vào việc ấy, cho rằng mình có thể không làm mà vẫn được hưởng thành quả.

Một số người làm ăn cũng nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nhiều mối hàng liên tiếp đổ về khiến bạn hốt vàng hốt bạc. Hãy tiếp tục phát huy và giữ vững điểm mạnh của mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trở nên rất vượng đào hoa trong hôm nay. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bản mệnh đã có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình.

Chính Quan cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi, và nếu biết tận dụng điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có cơ hội gây ấn tượng mạnh mẽ với người làm lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Quan cho thấy hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì đối với người tuổi Dậu. Tốt nhất bạn nên tránh va chạm với bạn bè, đồng nghiệp, bởi sau cùng thì người lãnh hậu quả cũng chỉ là bạn mà thôi.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định.

Tuổi Tuất

Tương Hình tác động khiến người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói, bởi bạn thường không “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực như vậy mới khiến những khó khăn lại càng chồng chất đấy..

Tuổi Hợi

Hôm nay mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, sự quay lưng lại của các thành viên sẽ khiến bản mệnh cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân xem sao đã.

Tuy nhiên, Chính Ấn lại là dấu hiệu tốt với những ai đang theo đuổi con đường học tập hoặc công danh sự nghiệp. Chậm mà chắc, bạn đang bước những bước tiến vững vàng để tương lai thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.