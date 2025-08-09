Tử vi Chủ Nhật 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc đầy túi, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên ổn định và hài hòa. Bạn và đối phương dành nhiều thời gian bên nhau. Hai bạn tạo điều kiện cho người ấy được tìm hiểu và tiến đến mối quan hệ bền chặt hơn. Những bạn độc thân sẽ tìm được người phù hợp,

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ trở nên nhẹ nhàng và hanh thông. Bạn có những chiến lược cụ thể cho sự nghiệp. Bạn biết hoạch định những kế hoạch cụ thể để từng bước hoàn thiện. Người tuổi này chỉ cần tập trung hoàn thành những dự án hiện tại sẽ đạt ngưỡng tài chính như mong muốn.

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định. Có vẻ như mọi việc tiến triển tương đối tốt nên người tuổi này chỉ cần tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nên chỉ cần con giáp này nhạy bén nắm bắt thì có thể nâng cao nguồn tích lũy một cách rõ rệt.

Về chuyện tình cảm, đào hoa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau và người độc thân nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình duyên. Vì thế, bạn có thể an tâm bên cạnh một nửa yêu thương của mình.

Tuổi Dần

Tính cách hòa đồng, thân thiện giúp cho người tuổi Dần nhận được thiện cảm từ cấp trên đến đồng nghiệp xung quanh. Dù có vấn đề nhỏ phát sinh trong quá trình làm việc nhưng nhờ có Quý Nhân nâng đỡ mà bản mệnh vượt qua một cách dễ dàng. Nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính nên con giáp này có thể yên tâm chi trả cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ thăng hoa, nở rộ. Nhờ đào hoa vượng mà người độc thân có được một mối nhân duyên ngay cả chính mình không ngờ tới. Song song đó, tình cảm của các cặp vợ chồng duy trì tốt nhờ sự cảm thông và bao dung lẫn nhau.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nên cẩn trọng khi giao phó trách nhiệm cho người khác. Đối phương có thể là nguyên nhân khiến cho bạn gặp nhiều rắc rối. Do đó, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng sẽ không được hanh thông. Người tuổi này nên cân nhắc cẩn trọng trước khi quyết định xuống tiền vào những khoản đầu tư không thật sự chắc chắn. Thời gian tới bạn sẽ gặp một số vấn đề khiến bản thân phải chi tiêu khá nhiều.

Vận trình tình cảm kém sắc rõ rệt. Vì ảnh hưởng của cục diện Dần Hợi tương phá nên chuyện tình yêu giữa bạn và người ấy không được trọn vẹn. Ngoài ra, bạn cần hạ thấp cái tôi để có thể dung hòa với đối phương.



Người tuổi Mão nên cẩn trọng khi giao phó trách nhiệm cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra chẳng đáng lo. Nguồn năng lượng tích cực trong ngày thứ Bảy giúp người tuổi này có sự tập trung cao độ và làm việc hiệu quả hơn hẳn mọi ngày. Vận may xuất hiện một cách bất ngờ đem đến cho con giáp này nhiều khoản tiền rủng rỉnh. Đó có thể là nhờ trúng số, trúng thưởng mà có được.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên êm ấm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Hai bạn dành nhiều thời gian bên nhau ngày cuối năm và cùng nhau hoạch định cho năm mới.

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của người tuổi Tỵ nhẹ nhàng. Bạn có những chiến lược cụ thể cho sự nghiệp. Bạn biết hoạch định những kế hoạch cụ thể để từng bước hoàn thiện. Bạn chủ trương chậm mà chắc. Bạn có những khoản thu mới giúp tài chính ổn định. Người tuổi này chỉ cần tập trung hoàn thành những dự án hiện tại sẽ đạt ngưỡng tài chính như mong muốn.

Hơn nữa, bạn và đối phương dành nhiều thời gian bên nhau. Hai bạn tạo điều kiện cho người ấy được tìm hiểu và tiến đến mối quan hệ bền chặt hơn. Những bạn độc thân sẽ tìm được người phù hợp. Hai bạn có nhiều điểm tương đồng và luôn tìm thấy được sự bình yên khi ở cạnh nhau.

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp giúp cho người tuổi Ngọ có thể gặt hái được nhiều thành công mới. Người tuổi này chỉ cần tập trung cho những nhiệm vụ quan trọng, tránh phí thời gian cho những việc nhỏ nhặt sẽ đạt được thành công như kỳ vọng. Bản mệnh và đối phương có nhiều lời mời cộng tác mới. Trong thời gian này, bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi mọi việc sẽ chuyển biến tích cực vào năm mới.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ diễn ra vui vẻ. Bạn và đối phương dành cho nhau một ngày cuối tuần trọn vẹn. Hai bạn có thể cùng nhau tham gia các hoạt động như làm gốm, vẽ tranh, bắn cung,... đều rất thú vị. Bạn và người ấy có thể giải quyết những hiểu lầm sau thời gian dài. Hai bạn cảm nhận tình cảm dành cho đối phương nhiều hơn nữa.

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp người tuổi Mùi sẽ có bước thăng tiến xa hơn khi được Quý Nhân trợ vận trên con đường công danh bổng lộc. Tuy nhiên, sự cẩu thả, lơ là trong công việc khiến cho bản mệnh nhận lấy nhiều rắc rối trong ngày. Con giáp này không còn bị áp lực về tài chính như trước nhờ có kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính một cách thông minh và khoa học.

Chuyện tình cảm đạt bước tiến mới. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính đến việc kết hôn khi tình cảm đủ chín muồi. Trong khi đó, người độc thân vẫn chưa tìm được người hẹn hò phù hợp với mình do còn mải mê ham chơi.



Con đường sự nghiệp người tuổi Mùi sẽ có bước thăng tiến xa hơn khi được Quý Nhân trợ vận trên con đường công danh bổng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài lộc của người tuổi Thân sẽ có chút khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Sáu này. Bạn không có nhiều nguồn thu mới nhưng lại có khá nhiều khoản phải chi. Điều này khiến cho bản mệnh phải cố gắng cân đối chi tiêu rất nhiều mới có thể cân đối tài chính. Bạn không có nhiều nguồn thu mới nhưng lại giỏi cân bằng thu chi. Người tuổi này có thể đảm bảo được các nhu cầu cần thiết và chỉ cần chờ đợi thêm thời gian nữa sẽ có cơ hội nâng cao thu nhập.

Vận trình tình duyên muộn phiền. Bạn nên dành cho đối phương những khoảng không riêng để họ có thể thoải mái với thế giới riêng. Trong chuyện tình cảm đôi khi gò bó quá mức sẽ khiến cho cả hai đều ngột ngạt và căng thẳng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có những bước phát triển nhảy vọt trong sự nghiệp trong ngày 24/2. Điều này không đến từ sự may mắn mà đó là sự nỗ lực trong thời gian dài của bản mệnh. Trong thời gian tới, bạn nên tập trung nâng cao năng lực bản thân hơn để tăng cơ hội tiến lên vị trí công việc mới. Người tuổi này đón nhận nhiều tin tức tích cực về tài chính. Các khoản thu từ công việc chính thức, những công việc làm thêm bên ngoài giúp bạn có thể đảm bảo chi tiêu trong thời gian này.

Vận trình tình duyên hài hòa. Con giáp này rất biết cách cân đối công việc và các mối quan hệ nên dù có bận rộn vẫn dành thời gian bên cạnh đối phương. Những bạn độc thân cần nỗ lực hơn nữa để theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ không có gì đáng ngại vào ngày 3/3. Bạn có thể cân đối công việc dù có nhiều nhiệm vụ phải đảm nhận cùng lúc. Con giáp này chỉ cần nỗ lực cho những mục tiêu sự nghiệp của mình và đừng quan tâm đến ý kiến của người khác sẽ sớm công thành danh toại. Bản mệnh có những nguồn thu giúp tài chính đảm bảo, Trong giai đoạn cuối năm có nhiều khoản cần chi nhưng con giáp này vẫn duy trì ổn định.

Ngoài ra, vận trình tình duyên vui vẻ. Bạn và đối phương đều dành cho nhau sự yêu thương hết mực. Người tuổi này biết cách khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi gần bên. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Tinh thần phấn chấn giúp người tuổi này nảy sinh ra nhiều ý tưởng trong quá trình làm việc khiến cho cấp trên, đồng nghiệp không thể không thừa nhận năng lực của bản mệnh. Con giáp này có thể sống thoải mái với nguồn thu nhập hiện tại do tuổi này có khả năng nhận được thông báo tăng lương trong ngày.

Vận trình tình cảm tương đối khởi sắc. Bạn và người ấy cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung sau khi cùng nhau vượt qua được sóng gió trong cuộc sống. Song, mối quan hệ có thể duy trì lâu dài hay không thì nhờ vào sự nỗ lực của hai người.



Công việc của người tuổi Hợi diễn ra “thuận buồm xuôi gió” - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.