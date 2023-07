Tử vi chủ nhật 10/7/2022 của 12 con giáp: Mão - Hợi chớp thời cơ vàng, phát tài phát lộc; Tý - Tỵ may mắn 'quay lưng', xui rủi bám riết

Chủ nhật của tuổi Sửu gặp Chính Ấn chiếu vận có lợi cho những người làm quan hoặc có chí tiến thủ. Những người chỉ biết an phận thủ thường, làm công ăn lương rất khó phát triển trong ngày này, nếu bạn chịu đặt ra mục tiêu lớn thì có lẽ công việc đã khác đi rất nhiều. Chuyện tình cảm nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim mà trở nên hài hòa, thuận lợi hơn.

Bù lại thì đường tình cảm của bản mệnh được Tam Hợp chiếu cố nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, may mắn. Tuổi này tuy ăn nói chưa được khéo léo nhưng sống thật thà, không lươn lẹo, xảo quyệt nên càng về sau càng được người khác tín nhiệm, quý mến, ai cũng phải nể cách sống của bạn.

Con giáp này tìm được người nói chuyện hợp ý mình. Người có gia đình gặp hung hóa cát, con cháu và người thân lớn tuổi bình an, tránh được họa lớn. Mặt tiền bạc khởi sắc, có dấu hiệu may mắn. Thu nhập trong ngày của bản mệnh tăng lên rõ rệt, nguồn thu chủ yếu là từ công việc chính mà bạn đang đảm nhiệm.

3. Tuổi Dần

Ngày mới đường công việc của tuổi Dần có Thiên Tài chiếu nên những người làm tài chính, kế toán hoặc xổ số cực kỳ may mắn. Nếu cảm thấy dạo gần đây lương thưởng bị chậm thì hôm nay sẽ có tin vui. Nhiều bạn tuổi Mậu Dần, Bính Dần có thể mua một tờ vé số để thử vậy may trong ngày của mình đến đâu.

Chuyện tiền bạc của Dần sẽ gặp hung hiểm một chút vì lâm cục diện Mộc khắc Kim. Con giáp này đi đâu cũng nên cất ví tiền, khóa xe cẩn thận kẻo bị kẻ gian lấy mất. Ra ngoài nhớ khóa cửa kỹ càng phòng sơ hở kẻo bị lấy mất đồ đạc trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay được Chính Tài tương trợ nên phần lớn may mắn sẽ liên quan đến lương thưởng, chức quyền. Bản mệnh cứ tập trung chăm lo cho công việc chính của mình thì việc sẽ không phụ lòng bạn, người có công thì trời có mắt, tuyệt đối không bao giờ phải chịu thiệt.

Cảnh báo Mão phải đề phòng họa mất tiền trong ngày hôm nay đến mức chẳng còn một xu dính túi. Có thể vì bạn cả tin nghe theo những lời dụ dỗ đường mật mà dâng hết tiền cho kẻ xấu. Hãy cố gắng giữ tâm trí tỉnh táo để không mắc bẫy của những kẻ xấu xa.

5. Tuổi Thìn

May mắn được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của Thìn được cải thiện hơn hôm qua rất nhiều. Đặc biệt là những bạn đang thi cử, làm quan, làm quản lý, mọi chuyện sẽ diễn ra như ý bạn. Tuổi Thìn kiếm tiền không mấy khó khăn nhờ Thổ sinh Kim, dù sẽ phải tốn thời gian làm thêm ngoài giờ hay đi lại nhiều thì cũng đáng vì số tiền kiếm được sẽ giúp bạn không phải lo lắng chi tiêu trong một thời gian dài.

Vận tình cảm được Tam Hợp chiếu cố nên cực kỳ khởi sắc. Một hai lời khinh rẻ bâng quơ chẳng thể làm khó được bạn. Cứ sống ngay ngắn thật thà thì ắt được mọi người yêu quý, còn kẻ giả tạo độc ác sẽ sớm bị vạch trần và bị mọi người xa lánh.

6. Tuổi Tỵ

Hôm nay công việc của Tị lâm Thiên Quan nên nhớ phải tránh xa kiện tụng, pháp luật, chính quyền kẻo rắc rối to. Bạn là người nhanh nhẹn, uy nghiêm, thông minh nhưng đôi khi còn nóng nảy, bộp chộp nên dễ bị gây khó dễ, nhớ phải cẩn thận hết sức.

May mắn có Lục Hợp cục nâng đỡ nên tuổi này thu hút được khá nhiều người tốt đến với cuộc sống của mình. Những người xa quê thì hay được người khác giúp đỡ, chia sẻ vui buồn. Những giọt mưa nhỏ rơi mãi cũng đầy hồ nước lớn, người sống tốt thì sẽ được phước dày. Hiện tại bạn trẻ tuổi này là con giáp ngại yêu đương, chỉ ham kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này khá may mắn nhờ Chính Quan trợ vận. Những người làm công chức, bầu cử, thi cử, xin việc sẽ gặp vận may bất ngờ, hung hóa cát trong phút chốc. Bạn thay đổi cách làm việc và tư duy khiến công việc phát triển, đến sếp cũng phải khen bạn.

Do ngũ hành Hỏa khắc Kim nên Ngọ dễ bất hòa với người thân hoặc dễ làm mất lòng bạn bè, đồng nghiệp chỉ vì tính cách cương nghị, thẳng thắn của mình. Trong khi mọi người nghĩ rằng bạn không hòa đồng nhưng thực ra là do bạn đang muốn tập trung làm việc hoặc ngại thể hiện cảm xúc mà thôi. Hãy thôi so sánh bản thân với người khác bởi những cái tốt đẹp mà người đời thể hiện ra ngoài chỉ là cái vỏ bọc.

8. Tuổi Mùi

Xem tử vi thấy đường sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày này vì có Chính Ấn chiếu vận nên chỉ có lợi cho những người có chức trách quan trọng trong cơ quan, đang có ý định thi cử, học lên cao. Nhưng tuổi này mà không có tinh thần cầu tiến, hay an phận thì rất dễ bị thua kém so với đồng nghiệp.

Bản mệnh có cảm giác hôm nay làm gì cũng thoải mái, dễ chịu, các mối quan hệ xung quanh hài hòa do cục diện Thổ sinh Kim. Đi đâu cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà tốt hơn. Đường tiền bạc của tuổi Mùi khởi sắc hơn mọi ngày, bạn biết tiêu tiền đúng chỗ, không ném tiền cho những việc vô bổ. Đôi khi bạn hối hận vì trong phút giây bốc đồng mà cho người khác vay tiền nhưng đừng lo, khoản tiền đó sẽ sớm quay về với bạn thôi.

9. Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân va vào Tỷ Kiên nên rất chật vật, khốn đốn. Dù có năng lực nhưng đi làm hay bị đồng nghiệp, bạn làm ăn, cấp dưới gây khó dễ, chèn ép, nói xấu. Cùng cảnh đi làm như nhau nhưng không thông cảm lại còn giở trò làm khổ nhau.

Khi không có việc gì làm, hãy thoải mái tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi chứ đừng ôm việc về nhà. Dạo gần đây người thân hay phàn nàn vì bạn quá tham công tiếc việc, không lo chuyện gia đình, hay chểnh mảng chuyện trong nhà, đừng để công việc ăn mòn cuộc sống của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu lâm Kiếp Tài thì cẩn thận đồng nghiệp đểu cáng, anh em làm ăn chung nói xấu bạn. Nhưng những lúc như vậy mà còn vẽ thêm việc cho mình là điều không nên. Cứ làm tốt việc của mình là đủ, còn những ai chỉ lo soi mói, chỉ trích bạn thì chẳng bao giờ tiến bộ nổi.

Đường tình cảm có Tam Hội nâng bước nên bản mệnh ăn nói được lòng người, tình duyên nở rộ. Bản mệnh biết cách gây ấn tượng với người khác về những điều mình có, tạo lòng tin để mọi người tin tưởng đi theo và làm việc cho mình nên tin vui tha hồ tới.

11. Tuổi Tuất

Thiên Ấn chiếu vận giúp những người tuổi Tuất làm bác sĩ, y dược, luật, tôn giáo, dịch vụ có nhiều may mắn vây quanh. Bạn hiểu được tầm quan trọng của những nhiệm vụ mình đang đảm nhiệm nên luôn luôn hết mình, không bao giờ ngại khó khăn. Mặt quan hệ xã giao, tình cảm gia đình có Tam Hội giúp đỡ, mọi người đều bình an vô sự tránh được họa lớn.

Được người khác thấu hiểu là một việc rất kỳ diệu, là người hiểu chuyện nên Tuất may mắn được mọi người quý mến và tin tưởng, có tiếng nói trong gia đình. Thổ dưỡng Kim phù trợ cho đường tài vận thăng hoa khởi sắc, kiếm tiền thuận lợi. Người làm công ăn lương có thể lợi dụng thời điểm này để đề xuất với cấp trên về chuyện thăng chức, tăng lương nhé.

12. Tuổi Hợi

Ngày 10/7/2022 này, tuổi Hợi may mắn được Thực Thần trợ mệnh nên công việc rất lộc lá. Đặc biệt là những bạn làm quán ăn, kinh doanh tự do, làm công chức, càng xởi lởi càng hên. Thành quả sau này nhận được chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ nên giờ đừng so đo tính toán thiệt hơn làm gì, đâu phải cây nào cũng ra trái ngọt sớm.

Nhờ cục diện ngũ hành Kim sinh Thủy nên Hợi là con giáp sống biết điều, bình dị, ôn hòa, được mọi người yêu quý. Tuổi Hợi cũng có cơ hội kiếm tiền, cải thiện thu nhập cho mình trong hôm nay. Người buôn bán kinh doanh nếu chớp được thời cơ thì buôn bán rất phát lộc, tuy đối thủ cạnh tranh của bạn không hề dễ đối phó nhưng bạn vẫn có thể giành được phần thắng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm