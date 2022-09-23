Tử vi cho ngày 25/9: top 3 con giáp này có đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình hanh thông mỹ mãn, thu nhập tăng cao

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 19:00

Tử vi cho hay có 3 con giáp hưởng lộc lá, cả nhà được giàu sang phú quý vào ngày 25/9.

Tuổi Hợi

Tử vi cho ngày 25/9: top 3 con giáp này có đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình hanh thông mỹ mãn, thu nhập tăng cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có tính cách trầm ổn, hòa nhã với người khác, không thích xung đột với người khác, làm việc thận trọng, âm thầm nên đạt được thành quả chói lọi, nhưng đôi khi dễ bị kẻ xấu đóng khung, thị phi. Vào tháng 9 vận khí càng về cuối tháng càng tốt, hung tinh xung quanh bạn dần lánh xa, công việc suôn sẻ, tiền gửi tiếp tục tích lũy. Vận trình kinh doanh có bước đột phá, cơ hội đến suốt cả tháng, ngày nào cũng hanh thông rực rỡ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão bẩm sinh đã có vận đại khí, biết trước biết sau, làm việc cần mẫn, chăm chỉ, hơn nữa lại có vẻ bề ngoài xuất chúng hơn người. Thời gian nửa đầu tháng 9/2022, người tuổi Mão gặp được vận thế “cát mộc phùng xuân” nên vận may của con giáp này liên tiếp kéo đến.

Tử vi cho ngày 25/9: top 3 con giáp này có đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình hanh thông mỹ mãn, thu nhập tăng cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, người tuổi Mão đặc biệt có  tài vận rực sáng, các khoản tích lũy, tiết kiệm không ngừng tăng lên bởi không chỉ thu nhập chính dồi dào mà còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn. Thời gian cuối tháng 9, người tuổi Mão cũng hanh thông trong sự nghiệp. Không phải bỏ ra quá nhiều công sức nhưng sẽ thu về nhiều kết quả rực rỡ nhất khó ai bì kịp.

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất đa số hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa nên được mọi người xung quanh yêu mến. Ngày còn nhỏ có những người cuộc sống cơ cực nhưng khi trưởng thành đa số họ đều trở nên giàu có. Từ nay đến hết tháng 9, con giáp này được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Dù có gặp khó khăn lớn thế nào trong công việc thì người tuổi Tuất vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng nhờ có quý nhân giúp đỡ.

Tử vi cho ngày 25/9: top 3 con giáp này có đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình hanh thông mỹ mãn, thu nhập tăng cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại tuổi Tuất đang đang được cấp trên chú ý muốn đề bạt, do đó hãy cố gắng phát huy hết toàn bộ năng lực của bản thân. Chỉ cần Tuất cố gắng hết mình thì con giáp này sẽ giành được thành tích cao nhất. Hãy tận dụng cơ hội để thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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