Tử vi CHI TIẾT nhất thứ Hai (26/06/2023) của 12 con giáp: Mùi chuẩn bị đi xa làm ăn,Tỵ có nhiều phiền phức trong kinh doanh, Sửu tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp , từ ngày 26/6 đến 2/7/2023, tuổi Mùi chuẩn bị đi xa làm ăn, học tập, nhảy việc nên chờ thời cơ khác. Nếu tuần này bắt buộc phải xuất hành thì nên cẩn trọng. Ngoài ra, bản mệnh có thể đánh mất một vài khách hàng quan trọng hoặc những bản hợp đồng giá trị vì sơ ý.

Vận đào hoa vượng, đặc biệt là nữ mệnh, nhưng người có gia đình nên giữ khoảng cách với người khác giới kẻo nửa kia ghen tuông. Cuộc đời vô thường, khuyên bản mệnh nên quên đi những hận thù cũ, để trong lòng chỉ làm mình khổ tâm, phước đức bị hao hụt.

Đầu tuần tài lộc không tăng trưởng rõ rệt nhưng về giữa tuần sẽ sáng tỏ. Nếu đang có ý định gọi vốn làm ăn, xin cấp trên tăng lương hoặc chờ lương sẽ được như ý. Tiền bạc dư dả giúp tuổi Mùi chi tiêu thoải mái, không cần phải tiết kiệm, muốn đòi nợ ai thì hãy đòi trong ngày thứ Tư, thứ Năm của tuần.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi tuần này thì khá vượng nhưng đường sự nghiệp thì có hung hiểm tiềm ẩn, nên cẩn thận hết sức, kể cả những người trong gia đình bản mệnh cũng vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ có nhiều phiền phức trong kinh doanh.

Công việc: Người tuổi Tỵ tính cách dễ gần, được nhiều người yêu mến.

Tình cảm: Bạn trong tình cảm may mắn tìm được người phù hợp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tướng mạo gặp được may mắn, thường xuyên nhận được lộc.

Sức khỏe: Cần chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, không nên bỏ bê bữa ăn chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay tuổi Sửu gặp ngày Tương Xung nên vận trình tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm mà bạn không thể lường trước hết mối nguy. Nếu đã không thể phòng tránh ngay từ đầu, bạn nên cố gắng giữ sự bình tĩnh để có thể sáng suốt đương đầu với mọi rắc rối.

Các mối quan hệ xã giao của Sửu trong ngày này cũng chưa thực sự suôn sẻ như ý muốn. Có thể bạn có lòng tốt quan tâm và nhắc nhở người khác, nhưng đồng nghiệp lại hiểu sai và cho rằng bạn đang cố lên mặt dạy đời. Chính điều này khiến đôi bên có hiểu lầm, không khí trở nên căng thẳng.

Chuyện tình cảm trong hôm nay cũng không có tiến triển thực sự rõ rệt. Tình trạng chiến tranh lạnh này đã kéo dài được một thời gian rồi, nhưng bạn vẫn chưa thể tìm được cách để hòa giải và tháo gỡ với người ấy. Thái độ hờ hững của đối phương cũng khiến bạn gặp nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.