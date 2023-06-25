Tử vi CHI TIẾT nhất thứ Hai (26/06/2023) của 12 con giáp: Mùi chuẩn bị đi xa làm ăn,Tỵ có nhiều phiền phức trong kinh doanh, Sửu tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm

Tâm linh - Tử vi 25/06/2023 22:13

Tử vi đầu tuần cho thấy, vận trình 3 con giáp sau sẽ diễn ra trôi chảy song cũng gặp không ít trở ngại.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 26/6 đến 2/7/2023, tuổi Mùi chuẩn bị đi xa làm ăn, học tập, nhảy việc nên chờ thời cơ khác. Nếu tuần này bắt buộc phải xuất hành thì nên cẩn trọng. Ngoài ra, bản mệnh có thể đánh mất một vài khách hàng quan trọng hoặc những bản hợp đồng giá trị vì sơ ý.

Đầu tuần tài lộc không tăng trưởng rõ rệt nhưng về giữa tuần sẽ sáng tỏ. Nếu đang có ý định gọi vốn làm ăn, xin cấp trên tăng lương hoặc chờ lương sẽ được như ý. Tiền bạc dư dả giúp tuổi Mùi chi tiêu thoải mái, không cần phải tiết kiệm, muốn đòi nợ ai thì hãy đòi trong ngày thứ Tư, thứ Năm của tuần.

Vận đào hoa vượng, đặc biệt là nữ mệnh, nhưng người có gia đình nên giữ khoảng cách với người khác giới kẻo nửa kia ghen tuông. Cuộc đời vô thường, khuyên bản mệnh nên quên đi những hận thù cũ, để trong lòng chỉ làm mình khổ tâm, phước đức bị hao hụt.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi tuần này thì khá vượng nhưng đường sự nghiệp thì có hung hiểm tiềm ẩn, nên cẩn thận hết sức, kể cả những người trong gia đình bản mệnh cũng vậy.

Tử vi CHI TIẾT nhất thứ Hai (26/06/2023) của 12 con giáp: Mùi chuẩn bị đi xa làm ăn,Tỵ có nhiều phiền phức trong kinh doanh, Sửu tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ có nhiều phiền phức trong kinh doanh.  

Công việc: Người tuổi Tỵ tính cách dễ gần, được nhiều người yêu mến.  

Tình cảm: Bạn trong tình cảm may mắn tìm được người phù hợp.  

Tài lộc: Về mặt tài chính, tướng mạo gặp được may mắn, thường xuyên nhận được lộc.   

Sức khỏe: Cần chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, không nên bỏ bê bữa ăn chính. 

Tử vi CHI TIẾT nhất thứ Hai (26/06/2023) của 12 con giáp: Mùi chuẩn bị đi xa làm ăn,Tỵ có nhiều phiền phức trong kinh doanh, Sửu tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Hôm nay tuổi Sửu gặp ngày Tương Xung nên vận trình tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm mà bạn không thể lường trước hết mối nguy. Nếu đã không thể phòng tránh ngay từ đầu, bạn nên cố gắng giữ sự bình tĩnh để có thể sáng suốt đương đầu với mọi rắc rối.

Các mối quan hệ xã giao của Sửu trong ngày này cũng chưa thực sự suôn sẻ như ý muốn. Có thể bạn có lòng tốt quan tâm và nhắc nhở người khác, nhưng đồng nghiệp lại hiểu sai và cho rằng bạn đang cố lên mặt dạy đời. Chính điều này khiến đôi bên có hiểu lầm, không khí trở nên căng thẳng.

Chuyện tình cảm trong hôm nay cũng không có tiến triển thực sự rõ rệt. Tình trạng chiến tranh lạnh này đã kéo dài được một thời gian rồi, nhưng bạn vẫn chưa thể tìm được cách để hòa giải và tháo gỡ với người ấy. Thái độ hờ hững của đối phương cũng khiến bạn gặp nhiều khó khăn.

Tử vi CHI TIẾT nhất thứ Hai (26/06/2023) của 12 con giáp: Mùi chuẩn bị đi xa làm ăn,Tỵ có nhiều phiền phức trong kinh doanh, Sửu tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (26, 27 và 28/6): 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm che chở, làm ăn phát tài phát lộc, sớm mua nhà tậu xe

Đúng 3 ngày tới (26, 27 và 28/6): 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm che chở, làm ăn phát tài phát lộc, sớm mua nhà tậu xe

Theo tử tháng 6/2023, ngày mới của những con giáp sau có bước chuyển mình không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 13 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 43 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy