Tử vi các con giáp ngày 22/04/2022: Con giáp nào HÚT CẠN tiền thiên hạ ?

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý cần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự kiện không như mong muốn xảy ra vào ngày hôm nay. Làm việc gì bạn cũng cần thật cẩn thận, đừng nên nhẹ dạ cả tin.

Thiên Quan đem lại cho bạn sự nhanh nhẹn, quyết tâm, kiên định với hướng đi của mình. Tuy nhiên, điều bạn cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh trước những biến cố, đừng để bản thân bị tác động bởi người ngoài quá nhiều.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc thì sai sót sẽ được giảm bớt rất nhiều và sẽ không có những chuyện quá tồi tệ xảy ra đâu.

Tuổi Sửu

Hôm nay, việc biết lắng nghe sẽ giúp tuổi Sửu tránh được rắc rối trong ngày Thương Quan xuất hiện. Đây là ngày mà bạn nên giữ im lặng và tập trung lắng nghe, nếu muốn thu thập được những thông tin cần thiết cho mục tiêu của mình.

Thổ - Kim tương sinh bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Đây là ngày mà Sửu nên giữ im lặng và tập trung lắng nghe

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú Kiêng cữ: Khởi công tạo tác trăm việc đều không may, tnhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch.

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Ảnh hưởng của Dần Thân tương xung gây ra cho bản mệnh khá nhiều rắc rối liên quan các mối quan hệ xã giao. Con giáp này có thể sẽ bị lợi dụng, bội phản từ những người mình đã hết lòng giúp đỡ.

Vận trình tình cảm chịu nhiều thương tổn. Theo tử vi phương Đông cho thấy tín hiệu có kẻ thứ 3 đang có ý định rình rập và phá hoại tình cảm gia đình. Đời sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn trước, còn gắn bó tới giờ cũng vì hai chữ trách nhiệm.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Tuy nhiên, vượng nhất vẫn là lộc ăn uống, đặc biệt là những người đang làm các công việc tự do.

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm không trùng hợp với mình. Hành động này dễ dàng gây ảnh hưởng đế các mối quan hệ của bạn.

Bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, vì thế, bạn không nên bắt người khác nghe theo quan điểm của mình. Nếu muốn thuyết phục được mọi người, bạn cần phải trình bày rõ ràng, khách quan ý kiến của mình.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì vết thương quá khứ và lo lắng mình sẽ phải chịu tổn thương trong tương lai.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. May là gặp ngày tam hợp nên dù gặp trở ngại hay thách thức nào đặt ra thì bản mệnh vẫn có thể giải quyết ổn thoả. Trong quá trình chọn đối tác làm ăn, khuyên con giáp này nên nâng cao tinh thần cảnh giác và mắt nhìn người.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Đào hoa nở rộ nên mọi ước muốn yêu thương, hạnh phúc đều mỉm cười với bản mệnh. Tuổi Thìn độc thân cần mở lòng và ‘dễ tính’ hơn thì mới mong thay đổi nhân duyên hiện tại.

Vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu nhập may mắn được giữ ở mức ổn định giúp bản mệnh củng cố tốt chất lượng cuộc sống hiện tại.

Tuổi Tỵ

Thân Tị Tương Phá khiến một số kế hoạch của tuổi Tị bị phá vỡ trong ngày hôm nay, bao gồm cả kế hoạch đi chơi. Thay vì nổi giận hay bực tức cả một ngày thì bạn nên tìm giải pháp, phương án thay thế phù hợp là được ngay mà.

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên âi đó dường như muốn cho bạn phát điên với những hành động, ứng xử của họ. Tuy nhiên đừng để họ được mục đích của một cách dễ dàng tuổi Tị nhé. Hãy cứ tập trung vào công việc của bạn và làm tốt nó, đừng bận tâm quá nhiều đến cách người khác cư xử thì hơn.

Ngũ hành xung khắc cho thấy chịu áp lực quá thường xuyên nên khiến bạn trở nên xấu tính hơn đấy. Về mặt sức khỏe, nên giảm căng thẳng để bản thân thư giãn và làm việc hiệu quả hơn.

Tuổi Ngọ

Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách giữa bản thân và mọi người xung quanh. Chớ nên đẩy mình vào tình thế “tình ngay lý gian”, tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào, tổn thương những người thân yêu nhất.

Tỷ Kiên khuyên bạn nên hòa nhập hơn với tập thể và biết cách phát huy sức mạnh của sự đoàn kết. Công việc dù có khó khăn đến mấy mà có nhiều người cùng chung sức thì cũng có thể được giải quyết thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Mùi

Những căng thẳng sẽ nảy sinh ngày hôm nay dưới sức ảnh hưởng của Thương Quan, nhưng điều may mắn là tuổi Mùi hoàn toàn có thể kiểm soát được chúng nếu biết giữ bình tĩnh cho mình. Thực tế là có những việc bạn buộc phải chấp nhận, thay vì cố gắng né tránh hay tìm cách bào chữa đấy.



Hoàn cảnh xảy ra có thể tác động một phần nhưng cách phản ứng với nó mới quyết định gần như toàn bộ kết quả của sự việc. Nếu bạn biết gửi lời cảm ơn tới những nỗi đau trong cuộc sống nghĩa là bạn trưởng thành và rất bản lĩnh rồi đấy.



Ngũ hành tương sinh thuận lợi hơn cho vận trình tình cảm của bản mệnh, người độc thân có thể tìm được tình yêu mới thông qua các ứng dụng hẹn hò. Với những ai đã có đôi, đây là lúc để hai bạn có thể làm mới chuyện tình cảm bằng những trải nghiệm hẹn hò thú vị.

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Tử vi ngày mới cho biết con giáp này được trao cho nhiều cơ hội để nâng cao năng lực cũng như kỹ năng chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, khả năng nắm bắt vấn đề nhạy bén và tầm nhìn chiến lược sẽ sớm đem lại cho bản mệnh vài thành tích đáng ngưỡng mộ.

Vận trình tình cảm hài hoà. Người độc thân thoải mái với cuộc sống một mình này và chưa vội nghĩ với việc lập gia đình. Tình cảm của những người đã có đôi có cặp ngày càng thêm viên mãn, thắm thiết.

Vận trình tài lộc có chuyển biến tích cực. Nếu nắm bắt tốt thời cơ kiếm tiền trước mắt thì không sợ túi tiền vơi.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày 22/4/2022 của 12 con giáp, Tam Hội xuất hiện hứa hẹn ngày hôm nay mang đến cho tuổi Tuất một món quà thật tuyệt vời từ mọi người xung quanh, từ thế giới tốt đẹp. Vậy thì hãy đón nhận khoảng thời gian ý nghĩa này và tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất có thể, đừng phung phí nhé.

Thực Thần ghé thăm cho thấy đây là ngày cuối tuần để con giáp tuổi Tuất dành cho bản thân mình để ưu chăm sóc "khu vườn" tâm hồn của mình cách thật cẩn thận, chu đáo. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nhổ tất cả các cỏ dại đi, để khu vườn ấy được đẹp mắt và xanh sạch nhất có thể.

Kim - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh tốt, đủ đảm bảo để cho bạn theo đuổi những mục tiêu cao hơn, xa hơn trong cuộc sống của mình. Thậm chí, những lời động viên của mọi người còn tiếp thêm cho bạn phát triển sức mạnh nội tại.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp. Tuy nhiên, hãy luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực dù hoàn cảnh trước mắt có rắc rối đến đâu.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, bạn càng tỏ vẻ dửng dưng thì quan hệ giữa đôi bên sẽ càng trở nên xa cách. Hãy nhanh chóng tìm cách hòa giải nếu muốn giữ mối quan hệ này.

Trong ngày hôm nay, nếu cần phải xuất hành đi xa, bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn. Hướng xuất hành tốt hôm nay là Tây Nam để gặp Hỷ thần và Tài thần.

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra vất vả. Hợi Thân tương hại nên nhiều khả năng bản mệnh sẽ vướng vào những chuyện không đâu do tiểu nhân đặt điều nói xấu. Nếu con giáp này càng dễ mất tinh thần và trở nên yếu đuối thì sẽ càng tạo điều kiện cho kẻ xấu hoành hành.

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi buồn nhiều hơn vui.

Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Gia đạo bất an vì hiểu lầm ngày càng lớn, bất hoà cũng không được tháo gỡ vì không tìm được tiếng nói chung. Điều tồi tệ nhất trong tình yêu mà tuổi Hợi đang gặp phải lúc này chính là không được người mình yêu thấu hiểu.

Vận trình tài lộc bất ổn. Nguồn thu nhập bị chi phối bởi nhiều yếu tố nên không thể nào giữ được sự ổn định như trước.

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