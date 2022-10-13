Tử vi buổi sáng ngày 14/10: Thần Tài hộ giá, 3 con giáp trúng vận cực to, thu tài dồn dập, tài khoản nhảy số

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hào sảng, ham thích tự do và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Con giáp này có nhiều tham vọng trong công việc và thường không bằng lòng với những gì mà mình đạt được.

Trong 12 con giáp, không thể phủ nhận được tuổi Tỵ là một trong những con giáp tài năng và cũng phức tạp nhất. Trong sự hào phóng của tuổi Tỵ có sự khôn ngoan, sự thận trọng của tuổi này luôn đi kèm sự tinh quái. Tỵ cũng là con giáp chăm trau dồi thêm kiến thức và năng lực chuyên môn.

Trong thời gian này, người tuổi Ngọ có tài lộc rủng rỉnh và có cơ hội tiến thân. Nếu nắm bắt được những cơ hội này, họ có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Thu nhập tăng cao, người tuổi Ngọ có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm việc kinh doanh. Đặc biệt, nếu muốn làm ăn lớn, họ nên nghĩ đến chuyện đầu tư. Nếu đầu tư đúng chỗ, con giáp tuổi Ngọ dễ chốt được hợp đồng lớn, cuộc sống càng thêm thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, trọng tâm phát triển của những người tuổi Tỵ là xây dựng các mối quan hệ trong cả công việc và đời sống cá nhân. Cách thức người tuổi Tỵ vun đắp mối quan hệ này sẽ cho biết bạn đi được bao xa và mức độ thành công đến đâu. Và để đạt được thành công như mong đợi, bản thân bạn phải xác định được những mục tiêu cơ bản của dự định và những nền tảng nào cần chuẩn bị.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người cầu tiến, họ không ngừng cố gắng, nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi trong cuộc sống để vươn đến đẳng cấp thượng lưu nhiều người ngưỡng mộ. Đa số người tuổi Dậu đều thông minh, tài giỏi nên cũng tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống.



Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời gian này tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn bất ngờ về sự nghiệp cũng như tài vận. Đặc biệt, tuổi Dậu gặp được quý nhân, người này sẽ tạo điều kiện để họ phát triển trong tương lai cũng như cho cơ hội làm giàu. Vì vậy, làm gì thì làm, tuổi Dậu cần phải bình tĩnh, quan sát xung quanh để nắm bắt cơ hội và phát huy tốt nhất, có như vậy thì mới thành công viên mãn. Từ giờ đến cuối tháng, tuổi Dậu cần chăm chỉ hơn để phát tài.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.