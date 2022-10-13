Tử vi buổi sáng ngày 14/10: Thần Tài hộ giá, 3 con giáp trúng vận cực to, thu tài dồn dập, tài khoản nhảy số

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 07:10

Tử vi học có nói, trong thời gian này 3 con giáp sau sẽ có nhiều khởi sắc, chuẩn bị tinh thần để đón tin vui công danh, tài lộc.

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hào sảng, ham thích tự do và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Con giáp này có nhiều tham vọng trong công việc và thường không bằng lòng với những gì mà mình đạt được. 

Tử vi buổi sáng ngày 14/10: Thần Tài hộ giá, 3 con giáp trúng vận cực to, thu tài dồn dập, tài khoản nhảy số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, người tuổi Ngọ có tài lộc rủng rỉnh và có cơ hội tiến thân. Nếu nắm bắt được những cơ hội này, họ có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Thu nhập tăng cao, người tuổi Ngọ có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm việc kinh doanh. Đặc biệt, nếu muốn làm ăn lớn, họ nên nghĩ đến chuyện đầu tư. Nếu đầu tư đúng chỗ, con giáp tuổi Ngọ dễ chốt được hợp đồng lớn, cuộc sống càng thêm thịnh vượng.

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, không thể phủ nhận được tuổi Tỵ là một trong những con giáp tài năng và cũng phức tạp nhất. Trong sự hào phóng của tuổi Tỵ có sự khôn ngoan, sự thận trọng của tuổi này luôn đi kèm sự tinh quái. Tỵ cũng là con giáp chăm trau dồi thêm kiến thức và năng lực chuyên môn.

 

Tử vi buổi sáng ngày 14/10: Thần Tài hộ giá, 3 con giáp trúng vận cực to, thu tài dồn dập, tài khoản nhảy số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, trọng tâm phát triển của những người tuổi Tỵ là xây dựng các mối quan hệ trong cả công việc và đời sống cá nhân. Cách thức người tuổi Tỵ vun đắp mối quan hệ này sẽ cho biết bạn đi được bao xa và mức độ thành công đến đâu. Và để đạt được thành công như mong đợi, bản thân bạn phải xác định được những mục tiêu cơ bản của dự định và những nền tảng nào cần chuẩn bị.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người cầu tiến, họ không ngừng cố gắng, nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi trong cuộc sống để vươn đến đẳng cấp thượng lưu nhiều người ngưỡng mộ. Đa số người tuổi Dậu đều thông minh, tài giỏi nên cũng tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tử vi buổi sáng ngày 14/10: Thần Tài hộ giá, 3 con giáp trúng vận cực to, thu tài dồn dập, tài khoản nhảy số - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời gian này tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn bất ngờ về sự nghiệp cũng như tài vận. Đặc biệt, tuổi Dậu gặp được quý nhân, người này sẽ tạo điều kiện để họ phát triển trong tương lai cũng như cho cơ hội làm giàu. Vì vậy, làm gì thì làm, tuổi Dậu cần phải bình tĩnh, quan sát xung quanh để nắm bắt cơ hội và phát huy tốt nhất, có như vậy thì mới thành công viên mãn. Từ giờ đến cuối tháng, tuổi Dậu cần chăm chỉ hơn để phát tài.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi buổi sáng ngày 12/10: Trời sinh 3 con giáp dễ bốc đồng nhưng sống tình cảm, có quý nhân bên cạnh, cuối ngày phát tài và thăng hoa

Tử vi buổi sáng ngày 12/10: Trời sinh 3 con giáp dễ bốc đồng nhưng sống tình cảm, có quý nhân bên cạnh, cuối ngày phát tài và thăng hoa

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời sinh tính cách dễ bốc đồng nhưng lại sống tình cảm, ấm áp, dù cuộc sống có khó khăn thế nào cũng có quý nhân bên cạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 29 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 29 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 29 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người