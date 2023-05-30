Tử vi âm lịch (13 tháng 4): Con giáp vận trình khởi sắc, tiền rơi trúng đầu, công danh trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, tình duyên thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 30/05/2023 10:23

Vận trình ngày mới của 3 con giáp này suôn sẻ tột độ khiến người khác trầm trồ.

Tử vi tuổi Dần

Ngày mai 13 tháng 4 âm lịch, công việc của tuổi Dần diễn ra tương đối xán lạn. Người tuổi này hoàn toàn có đủ năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân cao. Cùng với đó, sự giúp đỡ của Quý Nhân nên không gặp chướng ngại vật nào. 

Tử vi âm lịch (13 tháng 4): Con giáp vận trình khởi sắc, tiền rơi trúng đầu, công danh trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, tình duyên thắm đượm - Ảnh 1
Vận trình tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Nhờ sự giúp đỡ của Cát Tinh, con giáp này có thể dễ dàng tìm được cơ hội nâng cao nguồn thu nhập hiện tại. Qua đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái cho cuộc sống cá nhân và gia đình. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hạnh phúc, viên mãn. Bạn chỉ mong sao có thể mau chóng hoàn thành công việc để trở về quây quần cùng các thành viên trong gia đình. Theo tử vi, bạn luôn chủ động trong việc thể hiện tình yêu thương. 

Tử vi tuổi Mùi

Ngày mai 13 tháng 4 âm lịch, tuổi Mùi có thể gặp phải những chuyện không ưng ý, dẫn tới nóng giận mà hành sự thiếu thận trọng, gây ra tai họa trong ngày Tương Hại xuất hiện. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh để bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có, đừng vì một phút nóng giận mà sau này phải hối tiếc. 

Kiếp Tài còn có thể gây hao hụt tài chính trong ngày này. Bản mệnh cần hết sức thận trọng trong vấn đề kinh doanh đầu tư kẻo lợi bất cập hại, cơ hội tưởng như “ngon ăn” nhưng lại thất bại ngay trước mắt, mất cả chì lẫn chài. 

Tử vi âm lịch (13 tháng 4): Con giáp vận trình khởi sắc, tiền rơi trúng đầu, công danh trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, tình duyên thắm đượm - Ảnh 2
Ngũ hành xung khắc, đường tình duyên ảm đạm, vận đào hoa kém sắc, người độc thân vẫn chưa thể tìm được người phù hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc, đường tình duyên ảm đạm, vận đào hoa kém sắc, người độc thân vẫn chưa thể tìm được người phù hợp với mình. Trong khi đó, người có đôi lại gặp phải nhiều vấn đề khiến bạn không muốn tiếp tục với mối quan hệ hiện tại.

Tử vi tuổi Dậu 

Tử vi ngày mai 13 tháng 4 âm lịch con giáp cho thấy người tuổi Dậu hoang mang về mối quan hệ tình cảm hiện tại.    

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu luôn củng cố vị trí bằng cách mang về nhiều dự án lớn cho công ty.  

Tử vi âm lịch (13 tháng 4): Con giáp vận trình khởi sắc, tiền rơi trúng đầu, công danh trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, tình duyên thắm đượm - Ảnh 3
Tài chính không có gì khó khăn, vị trí càng cao mức lương càng tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Người tuổi Dậu cảm thấy hoang mang về tình cảm, bạn và đối phương chưa thực sự xác định rõ mối quan hệ.

Tài lộc: Tài chính không có gì khó khăn, vị trí càng cao mức lương càng tăng.

Sức khỏe: Lắng nghe cơ thể, chịu khó tập luyện thể thao.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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