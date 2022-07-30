Tử vi 9 ngày tới (31/7 - 8/8), 3 con giáp được thượng đế cưng chiều, tiền đếm mỏi tay, quý nhân theo gót

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 18:26

Đúng 9 ngày tới, những con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, cuộc đời hưởng nhiều may mắn.

Tuổi Thìn

Tử vi chỉ rõ 9 ngày tới, người tuổi Thìn tài lộc vượng phát, đón nhiều tin vui trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Người cầm tinh con Rồng được phúc tinh chiếu mệnh nên đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Đây là thời điểm rất thích hợp để những người làm kinh doanh phất lên mạnh mẽ. Họ nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội cho bản thân. Bạn hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tử vi 9 ngày tới (31/7 - 8/8), 3 con giáp được thượng đế cưng chiều, tiền đếm mỏi tay, quý nhân theo gót - Ảnh 1
Tử vi chỉ rõ 9 ngày tới, người tuổi Thìn tài lộc vượng phát, đón nhiều tin vui trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có trái tim nhân hậu và lương thiện. Họ sống rất đơn giản, không thích bon chen, không thích tranh giành, xô bồ. Họ có xu hướng thích cuộc sống gia đình êm ấm. Họ là người sớm trưởng thành, rất biết nghĩ, luôn giải quyết các vấn đề khó khăn một cách chu toàn và thấu đáo nhất. Chính suy nghĩ và thái độ sống của bạn đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Người tuổi này hay giúp đỡ người khác nên về già sẽ nhận được nhiều phúc báo.

Trong 9 ngày tới, con giáp tuổi Tuất có nhiều tin vui gõ cửa, gặp nhiều cơ may trong công việc lẫn cuộc sống. Người chưa có công việc thì đây là thời điểm bạn sẽ nhận được công việc phù hợp với khả năng của bản thân.

Tử vi 9 ngày tới (31/7 - 8/8), 3 con giáp được thượng đế cưng chiều, tiền đếm mỏi tay, quý nhân theo gót - Ảnh 2
Trong 9 ngày tới, con giáp tuổi Tuất có nhiều tin vui gõ cửa, gặp nhiều cơ may trong công việc lẫn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà bản chất lương thiện, thật thà, họ cần cù chịu khó. Luôn được biết đến ở tinh thần cầu tiến và ý chí vươn lên. Trong 9 ngày tới, họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn có thể sẽ được cất nhắc vào một vị trí mới, xứng đáng với năng lực của bản thân. Sớm hay muộn, con giáp này cũng sẽ tận hưởng được những trái ngọt từ những nỗ lực của mình.

Những người tuổi Dậu đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là cơ hội tốt để họ tìm kiếm một môi trường làm việc mới. Có thể nói trong thời gian này, cơ hội công việc của con giáp tuổi Dậu rất nhiều. Người tuổi này cần suy nghĩ kỹ để chọn ra cơ hội phù hợp với bản thân mình, từ đó tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tử vi 9 ngày tới (31/7 - 8/8), 3 con giáp được thượng đế cưng chiều, tiền đếm mỏi tay, quý nhân theo gót - Ảnh 3
Trong 9 ngày tới, họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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