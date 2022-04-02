Tử vi 9 ngày tới, 3 con giáp tài lộc bám đuôi, đứng đầu may mắn, thu hoạch tiền tài, vàng chất ngập két

Tử vi dự báo trong 9 ngày tới những con giáp này sẽ đứng đầu may mắn, thu hoạch nhiều tiền tài, của cải.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Thiên Tài là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của người tuổi Dần trong 9 ngày tới. Bạn gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ việc suốt khoảng thời gian vừa qua, trong cả công việc chính và các công việc tay trái. Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư dả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm để khiến tiền đẻ ra tiền, chứ đừng chỉ tiêu xài hoang phí.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong 9 ngày tới diễn ra vô cùng hanh thông. Dự báo con giáp này sẽ có ngày làm việc ngập tràn may mắn, giúp công việc kinh doanh có bước tiến đáng kể, dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên nếu nắm bắt tốt cơ hội. Vận trình của tuổi Thìn cũng sẽ vô cùng dồi dào tài lộc. Chính Quan hỗ trợ rất nhiều cho đường sự nghiệp, bản mệnh chỉ cần tận hưởng tiền rơi vào túi mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân được tử vi dự báo sẽ không có quá nhiều thứ cần phải suy tư trong 9 ngày tới, thời gian này đường tài lộc của Tuổi Thân vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Thân trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-9-ngay-toi-3-con-giap-tai-loc-bam-duoi-dung-dau-may-man-thu-hoach-tien-tai-vang-chat-ngap-ket-459823.html