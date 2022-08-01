Tử vi 9 ngày tới (2/8 - 10/8), 3 con giáp bước vào đại vận may, thu hái bạc vàng, cát tinh trợ vận, tài khoản tăng cao

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 18:43

Dự đoán 9 ngày tới chính là thời gian giúp những con giáp này nhận nhiều khoản lương, thưởng, tinh thần rất phấn chấn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thật thà, thẳng thắn, sống có trách nhiệm và đáng tin cậy. Họ làm việc có tổ chức, có tính toán.Con giáp này mang tính cách hướng ngoại, nhanh nhẹn hoạt bát và có thái độ lạc quan. Người tuổi này hay giúp đỡ người khác và là một trong những con giáp có tâm nhất.

Tử vi dự đoán trong 9 ngày tới, người tuổi Thìn có thể hiện thực hóa giấc mơ, sự nghiệp hanh thông, công việc suôn sẻ. Họ làm việc chăm chỉ, đạt năng suất lao động cao. Vượt nhiều khó khăn, con giáp này đạt thành tích tốt trong công việc, nhận khoản lương, thưởng xứng đáng. Người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ đều suôn sẻ, thu lời lớn, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Tử vi 9 ngày tới (2/8 - 10/8), 3 con giáp bước vào đại vận may, thu hái bạc vàng, cát tinh trợ vận, tài khoản tăng cao - Ảnh 1
Tử vi dự đoán trong 9 ngày tới, người tuổi Thìn có thể hiện thực hóa giấc mơ, sự nghiệp hanh thông, công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu không chỉ thông minh mà còn chăm chỉ, sống có lý tưởng. Dù sinh trưởng trong những gia đình có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhưng con giáp này vẫn không ngừng vươn lên, tìm nhiều cơ hội cho bản thân để cải thiện cuộc sống.

Trong 9 ngày tới, con giáp tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc. Họ có được tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến, mọi thứ đều như mong đợi. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần kiềm chế sự nóng nảy khi gặp những chuyện không vừa ý mình. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này chốt được nhiều đơn hàng, thu nguồn lợi lớn. Ngoài ra, họ cũng nhận thêm được cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Người tuổi Sửu đang gặp khó khăn cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế, cuối cùng vận may cũng đến, cuộc sống lên hương từng ngày.

Tử vi 9 ngày tới (2/8 - 10/8), 3 con giáp bước vào đại vận may, thu hái bạc vàng, cát tinh trợ vận, tài khoản tăng cao - Ảnh 2
Trong 9 ngày tới, con giáp tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc. Họ có được tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến, mọi thứ đều như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất cẩn trọng, tỉ mỉ trong cuộc sống cũng như công việc. Họ thường suy xét, đánh giá vấn đề trong nhiều thời gian rồi mới đưa ra quyết định. Họ dành phần lớn thời gian cho công việc và là người khá tham vọng. Tử vi có nói, đúng 9 ngày tới, con giáp tuổi Mùi có phúc lộc đầy nhà, công danh thăng tiến. Họ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Công việc, kế hoạch của người tuổi Mùi diễn ra đúng như dự tính. Người làm kinh doanh cũng có niềm vui bất ngờ. Họ gặp được nhiều khách hàng, nhiều đối tác muốn hợp tác làm ăn với con giáp này. Điều duy nhất người tuổi Mùi cần cân nhắc là dành nhiều thời gian hơn gia đình. Thời gian gần đây, họ mải mê công việc mà quên mất được rằng gia đình mới là quan trọng nhất.

Tử vi 9 ngày tới (2/8 - 10/8), 3 con giáp bước vào đại vận may, thu hái bạc vàng, cát tinh trợ vận, tài khoản tăng cao - Ảnh 3
Tử vi có nói, đúng 9 ngày tới, con giáp tuổi Mùi có phúc lộc đầy nhà, công danh thăng tiến. Họ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 10 ngày tới (29/7 - 7/8), vận khí cao ngút trời, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, lộc lá tìm đến cửa, đụng đâu cũng hái ra tiền

Tử vi 10 ngày tới (29/7 - 7/8), vận khí cao ngút trời, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, lộc lá tìm đến cửa, đụng đâu cũng hái ra tiền

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, các cánh cửa cơ hội liên tục mở ra đếm không xuể. Bạn nhớ nắm bắt cơ hội tốt này nhé!

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