Tử vi 8 ngày tới (3/10 - 10/10): Thần Phật độ trì, 3 con giáp vượng phát tài lộc, giàu sang ngút trời, phúc khí lên cao vút

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 19:34

Nhờ làm việc chăm chỉ và tài lộc vượng phát, những con giáp này sẽ có cuộc sống sung túc khi sang 8 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống cũng như công việc, Ngọ luôn thể hiện được tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu. Người tuổi này cũng giàu ý chí tự lập, không muốn dựa dẫm vào người khác mà luôn muốn tự mình hoàn thành công việc.

Bước sang 8 ngày tới, người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Không những thế, họ còn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Người làm kinh doanh thì làm ăn phất phát, người làm công ăn lương thì đường thăng tiến rộng mở. Thu nhập tăng cao giúp con giáp này có thể mua nhà, tậu xe như ý muốn.

Tử vi 8 ngày tới (3/10 - 10/10): Thần Phật độ trì, 3 con giáp vượng phát tài lộc, giàu sang ngút trời, phúc khí lên cao vút - Ảnh 1
Bước sang 8 ngày tới, người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần quyết đoán, bảo thủ. Họ thường là người có ý chí vươn lên, không chịu an phận thủ thường. Họ luôn cố gắng theo đuổi mục tiêu làm giàu đến cùng. Tử vi có nói, bước sang 8 ngày tới, người tuổi Dần gặp được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng gặp được may mắn.

Tài lộc lên cao, con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn. Cuộc sống của họ không còn chật vật nữa. Những người đang gặp khó khăn về kinh tế trong thời điểm hiện tại có thể tin tưởng vì từ thời điểm này, họ sẽ nắm chắc cơ hội thoát nghèo, có thể mua được nhà đẹp, xe sang như mong đợi.

Tử vi 8 ngày tới (3/10 - 10/10): Thần Phật độ trì, 3 con giáp vượng phát tài lộc, giàu sang ngút trời, phúc khí lên cao vút - Ảnh 2
Tử vi có nói, bước sang 8 ngày tới, người tuổi Dần gặp được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng gặp được may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ thường rất giỏi giang, nhanh nhẹn, biết lùi biết tiến. Cho dù xuất phát điểm thấp và gặp tương đối nhiều khó khăn nhưng con giáp này vẫn luôn cố gắng vươn lên và luôn  tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng.

Bước sang 8 ngày tới, người tuổi Tỵ từng bước vươn lên và đạt được những thành công khiến nhiều người ngỡ ngàng. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Lúc này, tài lộc của họ dồi dào, tiền bạc kiếm về dôi dư giúp họ có cơ hội làm chủ những khối tài sản có giá trị.

Tử vi 8 ngày tới (3/10 - 10/10): Thần Phật độ trì, 3 con giáp vượng phát tài lộc, giàu sang ngút trời, phúc khí lên cao vút - Ảnh 3
Bước sang 8 ngày tới, người tuổi Tỵ từng bước vươn lên và đạt được những thành công khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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