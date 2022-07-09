Tử vi 8 ngày tới (10/7 - 17/7), Thần May Mắn RẢI TÀI RẢI LỘC, 3 con giáp thoát nạn tam tai, hồng phúc tề tựu, tiền vàng nhét đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 15:35

Tử vi 8 ngày tới dự đoán, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn và thuận lợi trong cuộc sống.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con khỉ thường thông minh, hiền lành nhưng dễ an phận. Nếu có ý chí phấn đấu hơn thì tuổi Thân chắc chắn sẽ thành công và trở nên giàu có. Con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. 

Khoảng thời gian vừa qua, bản mệnh thường làm ăn thất bại, hoặc dù có kiếm được một khoản lời lãi thì cũng không thể giữ được lâu. Nhưng trong 10 ngày tới, cuộc sống của Thân sẽ thay đổi. Công việc suôn sẻ kéo theo tài vận, tuổi Thân còn có cơ hội thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, trước khi đạt đến thành công, con giáp này phải bình tìĩnh để không bỏ lỡ cơ hội tốt.

Tử vi 8 ngày tới (10/7 - 17/7), Thần May Mắn RẢI TÀI RẢI LỘC, 3 con giáp thoát nạn tam tai, hồng phúc tề tựu, tiền vàng nhét đầy két sắt - Ảnh 1
Trong 10 ngày tới, cuộc sống của Thân sẽ thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong thời gian qua, người tuổi Sửu đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Song bạn đừng quá lo lắng, theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới là khoảng thời gian để tuổi Sửu gặp rất nhiều may mắn, vận trình sẽ càng sáng.

Nhờ có được sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vươn lên khẳng định vị trí của mình. Tài chính cũng như việc kinh doanh của người tuổi Sửu cũng sẽ gặp vô vàn những điều may mắn. Lời khuyên dành cho con giáp này chính là hãy nỗ lực hết mình cho công việc thay vì chỉ chờ chỉ nhận sự giúp đỡ của quý nhân.

Tử vi 8 ngày tới (10/7 - 17/7), Thần May Mắn RẢI TÀI RẢI LỘC, 3 con giáp thoát nạn tam tai, hồng phúc tề tựu, tiền vàng nhét đầy két sắt - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới là khoảng thời gian để tuổi Sửu gặp rất nhiều may mắn, vận trình sẽ càng sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong số 12 con giáp, tuổi Tý được chọn và con vật tiên phong, dẫn đầu bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lí rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát của mình.

Tuổi Tý dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Trong 10 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài lộc hanh thông, của nả ùa vào nhà chính là những gì mà con giáp giàu sang này nắm chắc cơ hội trong tay.

Tử vi 8 ngày tới (10/7 - 17/7), Thần May Mắn RẢI TÀI RẢI LỘC, 3 con giáp thoát nạn tam tai, hồng phúc tề tựu, tiền vàng nhét đầy két sắt - Ảnh 3
Trong 10 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài lộc hanh thông, của nả ùa vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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