Tử vi 8 ngày tới (10/3 - 17/3): Vận may tứ phương hội tụ, 3 con giáp chiêu lộc - dụ tài, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 01:14

Trong 8 ngày sắp tới, cuộc sống của 3 con giáp này sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Cùng xem có nằm trong danh sách những con giáp may mắn đó không nhé!

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ bề ngoài hơi lạnh lùng, ít nói nhưng thực chất là người giàu nhiệt huyết, có trách nhiệm. Tuy vậy, người tuổi này thỉnh thoảng cũng tỏ ra nóng tính, mất bình tĩnh, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân của họ.

Khó khăn chỉ là tạm thời, trong 8 ngày tới, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dần cải thiện. Họ được quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng thuận lợi. Người làm kinh doanh cũng bắt đầu cơ hội làm ăn mới. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, dự án mới.

Tử vi 8 ngày tới (10/3 - 17/3): Vận may tứ phương hội tụ, 3 con giáp chiêu lộc - dụ tài, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, đặc trưng trong tính cách của người tuổi Thân là tính kiên định. Trong cuộc sống, dù gặp khó khăn đến đâu họ cũng không dễ dàng dao động hay nản lòng. Con giáp này khá tinh tế, nhạy cảm, có suy nghĩ thấu đáo. 

Mặc dù trong những tháng vừa qua, tài vận của người tuổi Thân chỉ ở mức trung bình. Nhưng trong 8 ngày tới, Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy. Con giáp tuổi Thân làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Tử vi 8 ngày tới (10/3 - 17/3): Vận may tứ phương hội tụ, 3 con giáp chiêu lộc - dụ tài, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn tận tụy, đáng tin cậy, nói được, làm được. Họ sinh ra là người có tổ chức, kỷ luật. Họ ngăn nắp từ trong tư tưởng và thích giữ mọi thứ gọn gàng. Người tuổi này không phức tạp, cũng không quá sâu xa. Nói đúng hơn, họ là người thẳng thắn, chân thật.

Vào 8 ngày tới đây, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng. Nhiều cơ hội trời ban đã đến với con giáp này. Dù vận trình tài lộc của họ trong những ngày vừa qua chỉ ở mức trung bình, họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực.

Tử vi 8 ngày tới (10/3 - 17/3): Vận may tứ phương hội tụ, 3 con giáp chiêu lộc - dụ tài, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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