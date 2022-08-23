Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8/2022: 3 con giáp giàu có vượt bậc, vận trình hanh thông phơi phới, tiền bạc tranh nhau kéo vào nhà ầm ầm

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8/2022, người tuổi Dần hứa hẹn vận trình hanh thông phơi phới, Chính Tài và Thứ Tài đều có thu hoạch. Đó không phải là lộc từ trên trời rơi xuống mà là công sức cố gắng suốt 1 tháng miệt mài. Sự nghiệp có bước chuyển mình đột phá

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8/2022, tình cảm xuất hiện đào hoa vượng, đại cát đại lợi, tình yêu mĩ mãn, nhân duyên khác giới tốt lành.

Thời điểm này dù phải gấp rút hoàn thiện nhiều công việc, dự án, song nếu sắp xếp được thời gian bản mệnh vẫn có thể thử sức với một số hạng mục đầu tư mạo hiểm thu lợi lớn. Nhưng chỉ đầu tư lấy vui thì được, ham hố quá thành ra thất bại.

Riêng về mặt sức khỏe, tuổi Dần chú ý tai nạn bất ngờ, đi đứng phải hết sức thận trọng. Vô phúc liền có họa, chưa biết chuyện xui xẻo gì sẽ xảy tới, đề phòng vẫn hơn. Ngoài ra, nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, đừng làm việc quá sức kẻo mệnh chủ bệnh tật, ốm đau kéo dài.

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8/2022, người tuổi Dần hứa hẹn vận trình hanh thông phơi phới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8/2022, vận trình của tuổi Tý đại cát đại lợi, hỷ khí dồi dào. Gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, tâm trạng vui tươi, sức khỏe càng thêm dồi dào.

Tiến trình công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển tốt, làm việc gì cũng khá trôi chảy, nhất là nam mệnh. Quan lộ rộng mở, công danh sáng ngời, nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên lưu ý, không nên ngạo mạn, giữ đúng lời hứa kẻo hậu họa khôn lường.

Tháng này Chính Tài ổn định, lương thưởng đều tăng, nhận khoản tiền thưởng hậu hĩnh, xứng đáng công súc bỏ ra. Thứ Tài có thăng có trầm, không nên đầu tư quy mô lớn kẻo lạc quá sinh bi.

Phương diện tình cảm có không ít cơ hội thoát kiếp FA, cần chủ động nắm bắt. Gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, tâm trạng vui tươi, sức khỏe càng thêm dồi dào. Nhưng cần lưu ý sức khỏe người lớn tuổi trong nhà.

Tuổi Dậu

Tử vi 8 ngày cuối cùng của tháng 8/2022 của người tuổi Dậu cát lợi, hỷ khí dồi dào. Tiến trình công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển tốt, làm việc gì cũng khá trôi chảy.

8 ngày này Chính Tài ổn định, Thứ Tài có thu hoạch nhất định. Khi các dự án, hạng mục cuối năm Mậu Tuất được quyết toán, bản mệnh sẽ nhận được số tiền lương và thưởng xứng đáng. Chi tiêu cũng thêm phần phóng khoáng dù Tết nhất phải mua sắm nhiều thứ, bạn vẫn rủng rỉnh tiền trong túi.

Phương diện tình cảm, có không ít cơ hội thoát kiếp FA, cần chủ động nắm bắt. Gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, tâm trạng vui tươi, sức khỏe càng thêm dồi dào.

Nhưng cần lưu ý phương diện sức khỏe dễ gây ra các chứng bệnh về mắt, tiêu hóa. Ngoài bản thân, bạn cũng nên chú trọng chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi trong nhà. Trong trường hợp không may mắn, gia đình có tang sự, đón xuân mới không trọn vẹn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.