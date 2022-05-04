Tử vi 7 ngày tới (5/5 - 11/5), Kẻ xấu hãm hại, Quý Nhân từ mặt, 3 con giáp sự nghiệp đầy thách thức, dễ mất tiền oan

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 19:22

Trong 7 ngày tới, những con giáp này cần cẩn trọng trong việc làm ăn, đừng cả tin kẻo rơi vào bẫy lúc nào không hay.

Tuổi Thân

Tử vi 7 ngày tới đây cho biết, vận may tiền bạc không đến với người tuổi Thân. Bản mệnh khó có thể thu về khoản lợi nhuận như mong muốn. Cụ thể, công việc kinh doanh của Thân trong giai đoạn này gặp rất nhiều vấn đề, không phải kẻ gian thì cũng gặp sự cố trục trặc nào đó dẫn đến thất thoát tiền bạc. 

Vì vậy, trong 7 ngày tới con giáp này không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm, chớ tham cái lợi trước mắt mà mất trắng. Đặc biệt là không được nhận lời làm ăn với người mới quen gần đây, dù có thiện cảm nếu như không muốn mất trắng mọi thứ. 

Tử vi 7 ngày tới (5/5 - 11/5), Kẻ xấu hãm hại, Quý Nhân từ mặt, 3 con giáp sự nghiệp đầy thách thức, dễ mất tiền oan - Ảnh 1
Tử vi 7 ngày tới đây cho biết, vận may tiền bạc không đến với người tuổi Thân. Bản mệnh khó có thể thu về khoản lợi nhuận như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho biết 7 ngày tới đây, người tuổi Sửu hãy xác định tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi xung quanh bạn không có những người đáng tin cậy để dựa dẫm. Thậm chí, dù ở trong môi trường bạn bè hay đồng nghiệp tại công ty đều không có ai có thể đứng ra giúp bạn vượt qua giai đoạn này ngoại trừ bạn. 

Vì thế cho nên, trong chuyện làm ăn, bản mệnh nên chậm mà chắc, không nên lo lắng, sốt ruột rồi lại đưa ra những quyết định vội vàng, nghe theo lời rủ rê của kẻ khác. Dù là người quen cũng không nên làm ăn ở thời điểm này, tránh thất thoát tiền bạc một cách ngớ ngẩn. 

Tử vi 7 ngày tới (5/5 - 11/5), Kẻ xấu hãm hại, Quý Nhân từ mặt, 3 con giáp sự nghiệp đầy thách thức, dễ mất tiền oan - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp cho biết 7 ngày tới đây, người tuổi Sửu hãy xác định tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi xung quanh bạn không có những người đáng tin cậy để dựa dẫm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

7 ngày tới đây, tuổi Tỵ có điềm báo mất tiền, hao hụt tài chính, làm ăn dễ thua lỗ do đầu tư thiếu hiệu quả. Cụ thể, trong công việc có thể họ sẽ bị sếp khiển trách và bị cắt giảm tiền lương vì một số lý do khách quan. 

Khoảng thời gian này, Tỵ sẽ nhận được không ít lời mời làm ăn từ những người quen lẫn kmoiws gặp nhau gần đây. Những lời chào mời này nghe có vẻ bùi tai nhưng ẩn chứa nhiều cạm bẫy. Thời điểm này, tuổi Tỵ cũng phải đề cao cảnh giác, đặc biệt cần khôn ngoan hơn để không phải lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi.

Tử vi 7 ngày tới (5/5 - 11/5), Kẻ xấu hãm hại, Quý Nhân từ mặt, 3 con giáp sự nghiệp đầy thách thức, dễ mất tiền oan - Ảnh 3
7 ngày tới đây, tuổi Tỵ có điềm báo mất tiền, hao hụt tài chính, làm ăn dễ thua lỗ do đầu tư thiếu hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

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