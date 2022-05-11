Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp cần dè chừng rủi ro, tiểu nhân âm thầm đem đến tai ương, thất thoát tiền bạc, mang tiếng thị phi, làm ăn bết bát

Tâm linh - Tử vi 11/05/2022 21:46

3 con giáp dưới đây dễ gặp vận xui, làm ăn không thuận, gặp phải vận rủi liên miên, sức khỏe hao tổn, cần có biện pháp chủ động phòng tránh, hạn chế tổn hao về tài chính và sự nghiệp; nên tránh làm các việc lớn như đầu tư làm ăn, cưới hỏi, xây nhà,…

Tuổi Thìn

Tình duyên không suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Con giáp này không có quá nhiều khởi sắc trong công việc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ.

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp cần dè chừng rủi ro, tiểu nhân âm thầm đem đến tai ương, thất thoát tiền bạc, mang tiếng thị phi, làm ăn bết bát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của người tuổi Tý sẽ có biến động khá lớn, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Họ làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu.

Đối với nhóm tuổi Tý làm chủ, làm ăn riêng cần thận trọng, không được nóng vội. Nửa đầu năm là thời gian duy trì mọi sự việc như cũ, sáu tháng cuối năm là thời gian phát triển, thử nghiệm những ý tưởng mới. Tuy nhiên, công việc làm ăn của người tuổi Tý nửa cuối năm có khá nhiều biến động, cần hạn chế làm ăn lớn và nên đi từng bước chậm rãi, chắc chắn.

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp cần dè chừng rủi ro, tiểu nhân âm thầm đem đến tai ương, thất thoát tiền bạc, mang tiếng thị phi, làm ăn bết bát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp cần dè chừng rủi ro, tiểu nhân âm thầm đem đến tai ương, thất thoát tiền bạc, mang tiếng thị phi, làm ăn bết bát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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