Tử vi 7 ngày tới (26/8 - 1/9): Ngọc hoàng sủng ái, 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chắn cửa sau, vận may tứ phương hội tụ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 15:16

Tử vi có nói, 7 ngày tới sẽ là thời gian cho 3 con giáp may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, tài lộc thăng hoa đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết đến với tính cách độc lập, mạnh mẽ, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi giành được thắng lợi. Thời gian trong 7 ngày tới, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm.

Người tuổi Thìn là con giáp may mắn, tài vận vượng, đạt được thành tích tốt khiến người người ngưỡng mộ. Không những thế, con giáp này nếu còn độc thân thì có cơ hội tìm được tình yêu đích thực trong đời mình. 

Tử vi 7 ngày tới (26/8 - 1/9): Ngọc hoàng sủng ái, 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chắn cửa sau, vận may tứ phương hội tụ - Ảnh 1
 Thời gian trong 7 ngày tới, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới chính là thời gian cho tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, nếu như biết nắm bắt thời cơ có thể đổi đời ngoạn mục. Tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Đặc biệt, tuổi Mão gặp được nhiều may mắn từ bốn phương hội tụ. Trong cuộc sống bất kể gặp trở ngại gì cũng sẽ vượt qua. Trong thời gian này, bạn sẽ thăng hoa từ sự nghiệp, tài vận lên tầm cao mới.

Tử vi 7 ngày tới (26/8 - 1/9): Ngọc hoàng sủng ái, 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chắn cửa sau, vận may tứ phương hội tụ - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới chính là thời gian cho tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, nếu như biết nắm bắt thời cơ có thể đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân yêu quý. Bởi vậy mỗi khi gặp khó khăn, con giáp này luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tử vi học có nói, trong 7 ngày tới, tuổi Thân sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố hết mực, làm việc gì cũng thành công, suôn sẻ, thăng quan tiến chức.

Cuộc sống của tuổi Thân sẽ được cải thiện rõ rệt, có thể mua được nhà, mua được xe, thậm chí có những người còn đổi đời. Tuổi Thân vốn cực khéo léo trong đối nhân xử thế nên được cấp trên và đối tác quý mến. Nhờ thế, con giáp này càng chí thú làm ăn càng thành công rực rỡ, hái lộc mỏi tay.

Tử vi 7 ngày tới (26/8 - 1/9): Ngọc hoàng sủng ái, 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chắn cửa sau, vận may tứ phương hội tụ - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong 7 ngày tới, tuổi Thân sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố hết mực, làm việc gì cũng thành công, suôn sẻ, thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay, thứ Tư ngày 17/8, những con giáp đứng vững trên núi tiền, tài lộc nhân đôi, nằm mát ăn bát vàng, tiêu xài dư dả

Cuối ngày hôm nay, thứ Tư ngày 17/8, những con giáp đứng vững trên núi tiền, tài lộc nhân đôi, nằm mát ăn bát vàng, tiêu xài dư dả

Xem tử vi 12 con giáp vào cuối ngày hôm nay 17/8, Thần Tài đã chỉ điểm 3 con giáp may mắn nhất. Hãy cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 7 ngày tới tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 7 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt