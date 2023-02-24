Tử vi 7 ngày tới (25/2 - 3/3): Sổ vàng thiên tử đã gọi tên, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, gia sản kếch xù, tiền của chất đống

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 05:30

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào 7 ngày tới!

Tuổi Sửu

Vào 7 ngày tới, người tuổi Sửu không chỉ có quý nhân phù trợ mà vận đào hoa cũng đặc biệt vượng. Họ có đầy đủ kế hoạch và sắp đặt cho cuộc sống của mình một cách vẹn toàn. Nếu là con giáp nữ thì họ có chỉ số vượng phu ích tử rất cao. Người tuổi Sửu hãy nhớ đừng bao giờ lợi dụng, đối xử với người khác một cách lý trí mà làm tổ thương người khác.

Tất nhiên, con giáp này cũng cần tỉ mỉ trong công việc để tránh các sơ sót không đáng có. Được như vậy thì mới có thể tạo dựng được các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ của các quý nhân, được nhiều người tin tửng. Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu bắt đầu sung túc hơn. Người tuổi Sửu đón quý nhân đến, vận đào hoa nở rộ, họ tạm biệt cuộc sống thiếu thốn tiền bạc.

Tử vi 7 ngày tới (25/2 - 3/3): Sổ vàng thiên tử đã gọi tên, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, gia sản kếch xù, tiền của chất đống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh và năng động. Họ có khao khát rất mạnh mẽ đối với cuộc sống của chính mình. Con giáp này luôn duy trì một sự nhiệt tình lớn, có phong cách đối xử với người khác chu đáo. Đúng 7 ngày tới, mọi rắc rối, khó khăn của con giáp tuổi Thân sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ.

Vận đào hoa của họ cũng nở rộ, chấm dứt cuộc sống độc thân cô đơn đã lâu lắm rồi của họ. Con giáp tuổi Thân sẽ gặp nhanh chóng gặp được người ưng ý. Lần này, họ cũng sẽ không yêu đơn phương, yêu nhầm người mà sẽ được đối phương đáp lại. Hai người sẽ nương tựa lẫn nhau, cùng hỗ trợ nhau tiến bộ trong cuộc sống, vượng phu, ích thê. Theo thời gian, hôn nhân êm ấm sẽ sinh ra phúc khí, tương lai ngày càng tốt đẹp.

Tử vi 7 ngày tới (25/2 - 3/3): Sổ vàng thiên tử đã gọi tên, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, gia sản kếch xù, tiền của chất đống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào 7 ngày tới đây, vận trình của con giáp tuổi Hợi ngày càng ổn định. Một mặt họ không thiếu quý nhân giúp đỡ, mặt khác, họ nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp bạn bè bằng chính thực lực của mình. Sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi ngày càng ổn định, vận may đào hoa của họ từ trạng thái "u ám" dần dần rực rỡ hẳn lên.

Tình yêu sẽ giúp họ củng cổ lòng tin, tinh thần sáng láng, có thể làm được nhiều việc mà không hề cạn năng lượng. Nhờ tích cực làm việc mà sự tiến bộ của con giáp này trong sự nghiệp cũng ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Hợi ngày càng đón nhận nhiều tin vui, được quý nhân để ý, đồng thời họ cũng giành được những cơ hội mới để phát triển tốt ơn.

Tử vi 7 ngày tới (25/2 - 3/3): Sổ vàng thiên tử đã gọi tên, 3 con giáp đánh đâu thắng đó, gia sản kếch xù, tiền của chất đống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 2 tài lộc 'bám chặt không thôi', đầu tháng 3 đổi đời ngoạn mục, 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, phúc lộc tràn trề

Cuối tháng 2 tài lộc 'bám chặt không thôi', đầu tháng 3 đổi đời ngoạn mục, 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, phúc lộc tràn trề

Vận may của 3 con giáp này sẽ ập đến vào cuối tháng 2 kéo dài đến đầu tháng 3 công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng.

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